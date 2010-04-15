Более 500 тыс. поляков могут принять участие в траурных мероприятиях
В Варшаве в субботу
Более полумиллиона поляков могут взять участие в субботних траурных мероприятиях памяти погибших 10 апреля в авиакатастрофе самолета Президента Польши.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным TVN24, такое количество ожидают власти Варшавы, в которой официально проживают около 1,7 млн. людей.
В субботу, согласно обнародованной в средствах массой информации программе траурных мероприятий, на площади имени Юзефа Пилсудского в центре Варшавы состоится символическое прощание с жертвами авиакатастрофы и поминальное богослужение.
Литургия, которую возглавит представитель Ватикана, завершится совместной молитвой представителей трех основных церквей Польши.
Траурные мероприятия начнутся в 12.00 по польскому времени.
Начало мероприятий ознаменует звон церковных колоколов.
В 18.00 часа состоится отдельная литургия в варшавской архикафедре в память президентской четы.
Между тем, количество поляков, ожидающих в очереди на прощание с президентской четой, продолжает расти.
По данным TVN24, сейчас желающих проститься с Президентом Лехом Качиньским и его супругой приходится ожидать 13 часов (со вторника время ожидания составляло 8-10 часов - УНИАН).
Городские власти также решили сделать бесплатным проезд в городском транспорте в субботу, чтобы водители частных автомобилей пересели на городской транспорт и тем самым разгрузили автомобильные пробки в городе.
Как сообщал УНИАН, президентскую чету планируют похоронить на Вавеле в Кракове в воскресенье.