Более 500 тыс. поляков могут принять участие в траурных мероприятиях

Более полумиллиона поляков могут взять участие в субботних траурных мероприятиях памяти погибших 10 апреля в авиакатастрофе самолета Президента Польши.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным TVN24, такое количество ожидают власти Варшавы, в которой официально проживают около 1,7 млн. людей.

В субботу, согласно обнародованной в средствах массой информации программе траурных мероприятий, на площади имени Юзефа Пилсудского в центре Варшавы состоится символическое прощание с жертвами авиакатастрофы и поминальное богослужение.

Литургия, которую возглавит представитель Ватикана, завершится совместной молитвой представителей трех основных церквей Польши.

Траурные мероприятия начнутся в 12.00 по польскому времени.

Начало мероприятий ознаменует звон церковных колоколов.

В 18.00 часа состоится отдельная литургия в варшавской архикафедре в память президентской четы.

Между тем, количество поляков, ожидающих в очереди на прощание с президентской четой, продолжает расти.

По данным TVN24, сейчас желающих проститься с Президентом Лехом Качиньским и его супругой приходится ожидать 13 часов (со вторника время ожидания составляло 8-10 часов - УНИАН).

Городские власти также решили сделать бесплатным проезд в городском транспорте в субботу, чтобы водители частных автомобилей пересели на городской транспорт и тем самым разгрузили автомобильные пробки в городе.

Как сообщал УНИАН, президентскую чету планируют похоронить на Вавеле в Кракове в воскресенье.