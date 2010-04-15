ГЛАВНОЕ на 15 апреля (день)

Хроника дня

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Экономика

ВР приняла проект программы развития Украины на 2010 год

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении Государственную программу экономического и социального развития Украины на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного документа проголосовали 242 народных депутата из 420 зарегистрированных в сессионном зале.

Принятие документа поддержал 171 депутат от фракции Партии регионов, 10 – от БЮТ, 13 – от НУ-НС, 25 – от КПУ, 19 от Блока Литвина и 4 – внефракционных.

Верховная Рада также поручила профильному комитету подготовить проект госпрограммы для подготовки его в целом на следующей пленарной неделе.

Финансы

Налоговики начислили свыше 619 млн. грн. штрафов

С начала 2010 года по итогам проверок субъектов хозяйствования налоговики выявили нарушения в сфере выплаты заработных плат в 97,6% случаях, начислили более 619 млн. грн. налогов и штрафных санкций.

Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) Сергей ЛЕКАРЬ.

По его словам, у крупных налогоплательщиков тенденции к данным нарушениям практически не наблюдается. Наиболее рисковыми сферами теневых оборотов наличных средств, в том числе и в части выплат зарплат «в конвертах», являются торговля, предоставление услуг и т.д., то есть сфера деятельности малого бизнеса.

Кроме того, с начала года налоговики выявили 36 тыс. наемных работников, труд которых использовали без заключения трудовых договоров и без перечисления соответствующих налогов в бюджет. Кроме того, к госрегистрации привлечены 19 тыс. граждан, которые осуществляли деятельность без разрешительных документов.

На 12 апреля т.г. было выявлено более 1,1 тыс. правонарушений, связанных с выплатой зарплат «в конвертах» и 497 нарушений, связанных с расчетом за товарно-материальные ценности неучтенными наличными средствами. По материалам проверок возбуждено 90 уголовных дел за уклонение от уплаты налогов, сборов, нарушения трудового законодательства и невыплату заработной платы.

С 20 апреля начнутся выплаты вкладчикам банка «БИГ Энергия»

ПАО КБ «ПриватБанк» как банк-агент с 20 апреля по 1 июня 2010 года будет проводить выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам ОАО Банк «БИГ Энергия».

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, опубликованном в газете «Голос Украины» №67 от 15 апреля.

ТЭК

Клюев: тарифы на газ для населения подниматься не будут

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ надеется, что в 2010 году не придется поднимать тарифы для населения, в том числе на газ.

Об этом он заявил в Верховной Раде в ходе обсуждения проекта Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год.

А. КЛЮЕВ отметил, что необходимость повышения тарифов отпадет после достижения договоренностей о снижении закупаемого в России газа.

"Все что касается тарифной политики - если мы договоримся о цене на газ, а я думаю, что мы договоримся, - то тарифы для населения мы поднимать не будем", - заявил первый вице-премьер-министр.

Оппозиция предлагает Кабмину разработать программу замещения российского газа

Оппозиционное правительство предлагает нынешнему правительству разработать программу замещения российского газа украинским углем, электроэнергией, нетрадиционными энергетическими ресурсами, и учесть это при подготовке бюджета на 2010 год и программы деятельности Кабмина.

Об этом сказал на пресс-конференции народный депутат Украины, министр оппозиционного правительства Александр ГУДЫМА.

Он отметил, что сегодня наблюдаются тенденции спада добычи в Украине нефти и газа. По его словам, за первый квартал нынешнего года этот спад составляет 10%.

Он отметил, что «в угоду нескольким финансово-промышленным группам действующее правительство решило увеличить фактическое потребление российского газа с 27 до 37 млрд. кубометров».

Он подчеркнул, что в условиях мирового экономического кризиса падение ВВП необходимо уменьшить в зависимости от импорта энергоносителей.

А.ГУДЫМА подчеркнул, что необходимо увеличить добычу угля на 15 млн. тонн и таким образом заместить потребление 10 млрд. кубометров российского газа (именно на такое количество газа по сравнению с 2009 годом предусмотрено увеличить закупку газа для потребностей Украины).

А.ГУДЫМА подчеркнул, что в случае неподдержки действующим правительством предложений оппозиционного правительства, последнее будет самостоятельно разрабатывать программу замещения российского газа.