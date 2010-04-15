Украина и Беларусь заявляют о необходимости усиления отношений

Украина и Беларусь заявляют о необходимости интенсификации двухсторонних отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили первые вице-премьер-министр Украины и Беларуси Андрей КЛЮЕВ и Владимир СЕМАШКО сегодня в ходе заседания украинско-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Я уверен, что для обеих сторон это заседание имеет большое значение, так как регулярность и периодичность наших встреч свидетельствует о понимании значимости этих переговоров для позитивного развития торгово-экономических отношений между Украиной и Беларусью", - сказал А.КЛЮЕВ.

По его словам, необходимо найти "общий подход и приемлемые для всех решения по ряду сложных, но решаемых вопросов двухсторонних экономических отношений".

Первый вице-премьер Украины сообщил, что сегодня в ходе заседания планируется обсудить вопросы промышленной кооперации, создание совместных предприятий, а также согласовать основные направления увеличение взаимного торгового оборота.

"Наконец у нас очень важный вопрос - подготовка к проведению мероприятий на высшем уровне. Президенты наших стран Виктор ЯНУКОВИЧ и Александр ЛУКАШЕНКО лично задали высокий тон двухстороннего сотрудничества. Перед нами главами государств поставлена высокая планка, но я уверен, что совместными усилиями, мы успешно ее преодолеем", - отметил А.КЛЮЕВ.

В свою очередь В.СЕМАШКО подчеркнул, что деятельность двухсторонней межправительственной комиссии свидетельствует о системности взаимной работы. По его словам, сейчас во взаимной торговле наблюдается активизация после падения объемов в условиях мирового финансового кризиса. "Необходимо, чтобы рабочие группы постарались до визита В.ЯНУКОВИЧА в Беларусь подготовить соответствующие документы – межправительственные соглашения, меморандумы, протоколы, для того, чтобы визит Президента Украины был максимально наполненный", - предложил первый вице-премьер Беларуси.