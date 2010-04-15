Королевская: необходимо наращивать сферу услуг

Глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ отмечает необходимость наращивать сферу услуг – малый и средний бизнес. Об этом она заявила в интервью газете «Дело».

«Если эта сфера значительно не вырастет в процентном отношение к ВВП, мы не получим «кризисную» подушку безопасности в будущем», – сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Кроме того, по ее мнению, для прихода в украинскую экономику компаний, производящих высокие технологии, Украине лучше использовать опыт азиатских стран, а не России.

«Думаю, нам больше подходит модель не России, которая инвестирует собственные средства в высокотехнологические разработки, а азиатских стран, которые создали гарантированные условия прихода для технологических компаний: эти страны уже развивают собственные современные технологии. Главное – научиться пользоваться тем, что имеем», - уверена Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В целом, по ее словам, в модернизации экономики необходимо выделить два направления: «Базовые отрасли, являющиеся основой экономики и экспортного потенциала страны, и «престижные» отрасли, развитие которых даст экономический эффект в среднесрочной перспективе», – сказала она. К первому направлению, по ее словам, относятся сельское хозяйство, металлургия, машиностроение и химия. Ко второму – самолётостроение, ракетостроение, высокие технологии.