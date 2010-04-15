В Польше запрещено движение грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн по дорогам страны с 19.00 (по киевскому времени) 16 апреля до 7.00 19 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, соответствующее распоряжение дал министр инфраструктуры страны в связи с запланированными в выходные дни траурными мероприятиями по погибшим в авиакатастрофе вблизи Смоленска.

"Запрет введен для обеспечения соответствующего уровня безопасности дорожного движения в связи с усиленным движением автомобилей, задействованных в траурных мероприятиях", - сообщает пресс-служба министерства.

Запрет не будет касаться грузовых автомобилей, въехавших на территорию Польши до начала действия запрета, которые передвигаются на расстоянии 50 км от границы, а также автомобилей, которые выезжают из Польши.

Запрет также не распространяется на автомобили правоохранительных органов, пограничников, таможенников, военнослужащих, а также спасательных служб.

Как сообщал УНИАН, самолет польского Президента Леха КАЧИНЬСКОГО разбился вблизи Смоленска утром 10 апреля 2010 года. По предварительным данным, самолет Ту-154 зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана. На борту находилось 96 человек. Никто не выжил.

Среди погибших - сам Президент, его супруга и часть руководства страны. Они следовали в Катынь на траурные мероприятия на месте массового захоронения польских офицеров, расстрелянных НКВД в марте 1940 года.

Похороны опознанных пассажиров состоятся в Польше 17 апреля. Президентскую чету похоронят на следующий день.