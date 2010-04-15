Парламент принял закон об управлении предприятием-должником

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины “О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом” относительно осуществления управления предприятием-должником (банкротом).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 239 народных депутатов из 394, зарегистрированных в сессионном зале.

По закону, в случае досрочного прекращения процедуры санации в связи с заключением мирового соглашения или погашением требований кредиторов руководящий санацией в течение пяти дней со дня принятия хозяйственным судом соответствующего решения сообщает об этом в орган или должностному лицу органа, в компетенцию которого входит назначение руководителя (органов управления) должника, в случае необходимости обеспечивает проведение собрания или заседания соответствующего органа и продолжает исполнять свои полномочия до назначения в установленном порядке руководителя (органов управления) должника.

Законом также предусмотрено, что если имущества банкрота хватило, чтобы удовлетворить все требования кредиторов, он считается не имеющим долгов и может продолжать свою предпринимательскую деятельность. В таком случае ликвидатор в течение пяти дней со дня принятия хозяйственным судом соответствующего решения сообщает об этом в орган или должностному лицу органа, в компетенцию которого входит назначение руководителя (органов управления) должника, в случае необходимости обеспечивает проведение собрания или заседания соответствующего органа и продолжает исполнять свои полномочия до назначения в установленном порядке руководителя (органов управления) должника. Хозяйственный суд может вынести решение о ликвидации юридического лица, которое освободилось от долгов, только если у него осталось имущественных активов меньше, чем требуется для его функционирования в соответствии с законодательством.

В течение пяти дней со дня утверждения хозяйственным судом мирового соглашения руководящий санацией (ликвидатор) сообщает об этом в орган или должностному лицу органа, в компетенцию которого входит назначение руководителя (органов управления) должника, в случае необходимости обеспечивает проведение собрания или заседания соответствующего органа и продолжает исполнять свои полномочия до назначения в установленном порядке руководителя (органов управления) должника.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.