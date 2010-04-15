Янукович изменил состав Комитета по подготовке к Евро-2012

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ № 540/2010 “Об изменениях в составе Комитета по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу”.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Данным указом в состав Комитета по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу введены: Александр ЗАЦ - народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украине Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма (по согласию); Игорь КАЛЕТНИК – председатель Государственной таможенной службы Украины; Мартин КАЛЛЕН - директора по организационным вопросам компании UEFA Events SA (по согласию); Николай ЛИТВИН – председатель Государственной пограничной службы Украины и советник Президента Украины Валерий ПУСТОВОЙТЕНКО.

Документом также утвержден в составе Комитета председатель Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу Владимир КОВАЛЕВСКИЙ.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.