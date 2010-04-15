Главное на 15 апреля (вечер)

Промышленность

В Украине рост промышленного производства в марте т.г. против марта 2009 г. составил 13,8%. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в марте, по сравнению с февралем, рост промпроизводства составил 16,2%, а в январе-марте против аналогичного периода 2009 г. – рост 10,8%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в марте т.г. против марта 2009 г. по отраслям составил: в добывающей промышленности – 4,1% (в марте т.г. к февралю т.г.. – 15,1%), в том числе, в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – рост 22,9% (16,5%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – спад 5,9% (рост 14,2%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в марте, по сравнению с мартом 2009 г., составил 18,2% (к февралю т.г. - 22,3%), в том числе, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован рост на уровне 4,2% (18,4%).

В легкой промышленности зафиксирован рост объемов производства на уровне 13% (9,4%), в том числе, в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – 14,8% (8,6%), в производстве кожи, изделий из нее – рост 7,1% (12,1%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в марте против марта 2009 г. составил 21,6% (к февралю т.г. - 15,9%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – рост 3,6% (20,4%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки зафиксирован рост 14,2% (25,6%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост объемов производства на 21,8% (19,3%), в том числе, в химическом производстве – 26,2% (16,8%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 6,5% (30,9%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – спад 2,6% (рост 43,6%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в марте, по сравнению с мартом 2009 года, рост производства составил 25,8% (к февралю т.г. - 25,1%); в машиностроении зафиксирован рост на уровне 33,6% (22%), в частности, в производстве машин и оборудования – 25,1% (22,5%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 12,9% (11,4%), в производстве транспортного оборудования – 59,3% (28,3%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 8,2% (спад 6%).

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-марте 2010 года уменьшился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составил 55 млрд. 300,8 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, падение объемов розничного товарооборота по итогам января-марта т.г. зафиксировано в большинстве областей Украины. При этом наибольшее снижение отмечено в Киевской области – на 8,7%, до 2 млрд. 100,9 млн. грн., Тернопольской – на 8,4%, до 745,1 млн. грн. и Хмельницкой – на 8,3%, до 973,4 млн. грн.

Вместе с тем, в трех областях и Севастополе по итогам первого квартала т.г. зафиксирован рост объемов розничного товарооборота по сравнению с аналогичным периодом 2009 года: в Донецкой области – на 3,1%, до 5 млрд. 356 млн. грн., Кировоградской – на 2,2%, до 866,7 млн. грн., Ивано-Франковской – на 0,7%, до 1 млрд. 059,8 млн. грн. и в Севастополе – на 0,2%, до 573,4 млн. грн.

Украинские металлурги за январь-март 2010 г. увеличили производство основных видов продукции относительно аналогичного периода 2009 г. на 14-18%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил генеральный директор объединения металлургических заводов «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

По его словам, за 1-й квартал т.г. метпредприятия произвели 6,97 млн. тонн чугуна, что на 1,061 млн. тонн, или на 18% больше, чем по итогам 1-го квартала предыдущего года.

Производство стали за указанный период выросло на 16%, или на 1,124 млн. тонн, - до 8,064 млн. тонн.

Производство общего проката возросло на 14,3%, или на 943 тыс. тонн, – до 7,506 млн. тонн.

Производство кокса за январь-март 2010 г. составило 4,546 млн. тонн, что на 13%. или на 523 тыс. тонн больше, чем по итогам 1-го квартала 2009 г.

Строительные предприятия Украины за январь-март 2010 года снизили объемы работ на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 5 млрд. 699,6 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия снизили объемы работ только по подготовке строительных участков – на 1%, до 390,1 млн. грн., по строительству зданий и сооружений – снизили на 22,1%, до 4,6 млрд. грн., по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – на 25,4%, до 644,5 млн. грн., по завершению строительства – на 23,6%, до 27,1 млн. грн., по аренде строительной техники с оператором – на 50,9%, до 5,1 млн. грн.

По характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 80,8% от общего объема, по капитальному ремонту – 11,1%, по текущему ремонту – 8,1%.

Финансы

Национальный банк Украины (НБУ) отмечает снижение инфляционных и девальвационных ожиданий бизнеса в I квартале т.г. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

«В I квартале 2010 года инфляционные ожидания ослабились сравнительно с предыдущим кварталом. Ожидаемая средняя инфляция на следующие 12 месяцев составит 14,6% против 15,1% в ІV квартале 2009 года. Больше половины респондентов (52,7%) прогнозирует, что рост потребительских цен в следующие 12 месяцев будет в пределах 10-20%», - говорится в сообщении.

По данным НБУ, значительно усилились ожидания относительно курсовой стабильности: доля респондентов, которые ожидают сохранения курса гривни к доллару США без изменений, увеличилась до 40,9% против 33,3% в ІV квартале 2009 года. Уменьшился удельный вес респондентов, которые прогнозируют удешевление гривни, как относительно доллара США (47,3% против 58,6% ответов), так и относительно евро (46,9% против 64,2%).

«Существенному уменьшению девальвационных ожиданий, по нашему мнению, способствовало окончание политической неопределенности в обществе после президентских выборов и ожидание четкой экономической политики новоизбранной власти», - считают в Нацбанке.

В следующие 12 месяцев респонденты ожидают рост объемов производства товаров и услуг в Украине: баланс ответов был позитивным на уровне 12,6%.

По данным НБУ, очередной ежеквартальный опрос руководителей предприятий относительно оценки ими текущей и будущей деловой активности, инфляционных и курсовых ожиданий, изменений экономической ситуации в стране проведено с 14 по 28 февраля 2010 года. Было опрошено 1 243 предприятия во всех регионах страны, которые представляют экономику по основным видами деятельности, формам собственности, размерам по количеству работников.

Общий дефицит Пенсионного фонда Украины на сегодня составляет 30 млрд. грн.

Как передает корреспондент, об этом сегодня журналистам сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА.

По ее словам, на сегодняшний день одна из рабочих подгрупп по социальным вопросам разрабатывает пути решения проблемы с дефицитом ПФ.

И.АКИМОВА отметила, что сегодня Украина находится в тяжелом состоянии – на пенсионные выплаты тратится около 18% ВВП, что является достаточно высоким показателем для европейских стран. «А при этом, результаты, которые получаются, намного ниже, чем во многих других странах», - сказала она. И отметила, что уровень страховых взносов в Украине один из самых высоких, что также является давлением на бизнес.

Как считает И.АКИМОВА, один из вариантов сбалансирования ПФ – выравнивание пенсионного возраста между мужчинами и женщинами.

Также И.АКИМОВА сообщила, что условия для перехода на накопительную пенсионную систему возможно будет создать не ранее, чем через два года.

Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА допускает, что Международный валютный фонд (МВФ) может увеличить финансирование Украины, если правительство предоставит «убедительную» программу реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня журналистам.

«Вопрос о том, по какой программе будет продолжаться сотрудничество с МВФ, пока обговаривается. Если появится новая программа, то будет идти речь о продолжении сотрудничества с фондом. Оно не заканчивается в текущем году, оно будет продолжаться еще как минимум два года», – сказала И.АКИМОВА.

По ее словам, если фонду будет представлен адекватный план мер, которые мы бы хотели осуществить, то появится возможность получить больший объем финансирования.

«О цифре финансирования пока речь не шла», – отметила И.АКИМОВА.

По какой программе будет продолжаться сотрудничество с МВФ, будет определено в течение 2-3 недель.

В проекте бюджета 2010 года заложено 20 млрд. грн. для возврата долгов по НДС, возникших до 1 января текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО на встрече с представителями европейских деловых кругов.

Он отметил, что уже в ближайшее время будет принято решение по реструктуризации этих долгов путем выпуска ценных бумаг на эту сумму.

«Решение уже готово и сейчас ищутся варианты, каким образом его провести (этот выпуск – УНИАН), не имея утвержденного бюджета на 2010 год », - сказал С.ТИГИПКО.

Он не исключил, что еще до принятия бюджета можно будет выпустить ценные бумаги на 2-3 млрд. с тем, чтобы частично, процентов по 10-15, выплатить долги всем желающим.

«На 2-3 млрд. мы сможем сделать это уже в ближайшее время, если это получится сделать с юридической точки зрения. Если же нет, то мы примем бюджет и сразу после этого сделаем эту операцию. Эти ценные бумаги будут иметь такой же оборот, практически как ОВГЗ правительства, они будут использоваться в качестве залога под рефинансирование Национального банка, они будут чрезвычайно привлекательными для банков», - сказал С.ТИГИПКО.

Правительство Украины планирует повышение акцизных сборов на алкогольные и табачные изделия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО на встрече с представителями европейских деловых кругов.

«Решение приняли (о повышении – УНИАН), и завтра встречаемся с конкретными производителями и будем обсуждать это. Показывать, что у соседей, что у нас, и искать какое-то общее решение и объяснять наши действия», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он не назвал размера предлагаемого повышения акцизов, подчеркнув, что они будут не выше, чем в соседних странах, дабы избежать увеличения контрабанды алкогольных и табачных изделий в Украину.

«Могу сразу сказать, что никаких волюнтаристских действий производить мы не будем… Я сразу могу сказать, если в Молдавии и России будут действовать одни акцизы, а у нас другие, то я сам буду настаивать на том, чтобы мы их выровняли. А сели кто-то будет предлагать поднять акциз выше, чем в Молдавии – никогда на это я не пойду сам, потому что знаю, что это будет абсолютная контрабанда сегодня. И своего производителя своими руками никто уничтожать не хочет», - сказал С.ТИГИПКО.

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9180/7,9260, к 12:00 сузился спрэд - 7,9220/7,9250. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9235/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:30 Нацбанк объявил о покупке долларов по курсу 7,9250.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2733/0,2735, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2733/0,2734. К закрытию цены снизились до 0,2727/0,2728. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,0285 (+0,0135).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3594/1,3596, а к 15:00 упали до 1,3540/1,3542. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,7625/10,7775, к 12:00 цены ушли вниз - 10,7560/10,7640. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,7295/10,7355.

Новости ТЭК

Ставка транзита российского газа через территорию Украины во втором квартале т.г. вырастет с 2,78 до 2,84-2,88 долл. за тыс. кубометров на 100 км.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления по работе со странами ближнего зарубежья ОАО «Газпром», директор ООО «Газпром Сбыт Украина» Анатолий ПОДМЫШАЛЬСКИЙ сегодня в Киеве в ходе украинско-российского делового форума.

«Во втором квартале ставка вырастет на 6-10 центов”, - сказал он. При этом А.ПОДМЫШАЛЬСКИЙ отметил, что в 2010 году “Газпром” планирует существенно нарастить объемы транзита газа через Украину – до 116,9 млрд. куб. м. Он также напомнил, что в прошлом году этот показатель составил 95,8 млрд. куб. м.

Также А.ПОДМЫШАЛЬСКИЙ отметил платежную дисциплину со стороны НАК “Нафтогаз Украины”. “За последние полтора года украинская госкомпания всегда своевременно производила оплату за поставленные объемы газа”, - сказал он.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Украины намерена пересмотреть тарифы газоснабжающих компаний (гор- и облгазов) на транспортировку и поставку природного газа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора, соответствующий вопрос внесен в повестку дня очередного заседания комиссии, запланированного на 23 апреля т.г.

Согласно сообщению, в связи с пересмотром тарифов на транспортировку природного газа распределительными газопроводами НКРЭ планирует также пересмотреть размер общего тарифа на транспортировку газа (магистральными и распределительными) трубопроводами.

В последний раз НКРЭ пересматривала тарифы на транспортировку и поставку газа в августе 2008 года. Тогда было принято решение об их повышении с 1 сентября 2008 года.

В частности, средневзвешенный тариф на распределение газа, с учетом общего объема транспортировки газа и плановой тарифной выручки для облгазов, повысился на 46,2% – 81,3 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

Средневзвешенный тариф на поставку природного газа облгазов вырос на 28,7% – до 34,50 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

Общий тариф на транспортировку природного газа для потребителей Украины вырос на 27,7% – с 96,30 до 122 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

Киев и Минск договорились о поставке в апреле 80 тыс. тонн нефти из Венесуэлы в Беларусь.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель предприятия «Белнефтехим».

«Первый танкер доставит 80 тыс. тонн венесуэльской нефти в Одесский порт, а оттуда нефть будет транспортироваться железнодорожным составом» (а не по нефтепроводу «Одесса-Броды», как обсуждалось ранее - УНИАН), - сказал представитель «Белнефтехима».

В то же время, по словам представителя белорусской компании, продолжаются переговоры о возможности поставок нефти из Венесуэлы в Беларусь по нефтепроводу «Одесса-Броды».

Министерство топлива и энергетики Украины и концерн «Белнефтехим» намерены до 1 июня т.г. рассмотреть возможность и подготовить предложения для правительств двух стран относительно транспортировки нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) с использованием магистральных нефтепроводов Украины и Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании межправительственной украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, стороны достигли договоренности, что до конца апреля будет согласован вопрос установления конкурентного тарифа на транспортировку железнодорожным транспортом нефти, следующей транзитом через Украину в Беларусь.

(УНИАН)