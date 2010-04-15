Анонс на 16 апреля

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

***

Состоится украинско-немецкий круглый стол и практический семинар на тему: «Инструменты государственной поддержки развития экспортного потенциала: опыт Германии для Украины». Участники: председатель Украинско-немецкого форума, президент УСПП Анатолий Кинах, первый зам.министра экономики Украины Анатолий Максюта, партнер PricewaterhouseCoopers Hamburg Андреас Класен, руководители профильных отделов местных органов власти и управления, профильных учреждений и компаний, эксперты. Соорганизаторы - представители Немецкого общества технического сотрудничества (GTZ), компании «Euler Hermes».

***

Состоится Конгресс социального партера Государственной службы занятости в г. Киеве с проведением семинаров для работодателей на тему: “Сотрудничество кадровых служб предприятий с центрами занятости - залог успеха”. Организатор - Киевский городской центр занятости.

***

Круглый стол на тему: «Как обеспечить конкурентоспособность украинского рынка? Государственная политика и бизнес-практика». Приглашены: глава Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Д.Тевелев, председатель подкомитета по вопросам ценных бумаг и фондовому рынку Комитета ВРУ И.Прасолов, первый зам.председателя НБУ А.Шаповалов, председатель ФГИУ О.Рябченко.

***

Состоится внеочередное заседание коллегии Минжилкоммунхоза об итогах прохождения отопительного сезона 2009-2010 гг. и перспективам реформирования отрасли в 2010 году. Перед заседанием коллегии в 10-30 состоится пресс-конференция министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Александра Попова.

***

Пресс-конференция на тему: «УАИБ: итоги 15-летия и планы на будущее». Участники: председатель Совета УАИБ Дмитрий Леонов и генеральный директор УАИБ Андрей Рыбальченко.

***

13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция организаторов Национального Мотор Шоу SIA: Ассоциации автопроизводителей Украины „Укравтопром” и украинской выставочной компании АВТОЭКСПО на тему: „SIA’2010 - главное автомобильное событие года. Киевский международный автосалон объединяет автомобильный рынок Украины”. Участники: президент Ассоциации автопроизводителей Украины „Укравтопром” Михаил Резник; генеральный директор украинской выставочной компании АВТОЭКСПО Александр Гаращенко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

***

Круглый стол: "Защита прав интеллектуальной собственности в Украине: проблемы и пути их решения". Участники: Владимир Полохало, глава комитета ВРУ по вопросам науки и образования; Владимир Дмитришин, зам.председателя Госдепартаменту интеллектуальной собственности Украины; Александр Бернатович, ген.директор компании ІТ-консалтинг (судебная экспертиза); Юрий Капица, директор Центра интеллектуальной собственности и передачи технологий НАНУ; Петр Крайнев, директор научно-исследовательского центра судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности Минюста Украины; Руслан Шевчук, советник ЮФ "Спенсер и Кауффманн" и другие. Организаторы: Юридический клуб; ИА Лига; журнал "Украинский юрист".

***

Круглый стол на тему: "О повышении конкурентоспособности предприятий горно-металлургического и химического комплексов". Организатор: парламентский Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. Председателя Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия Королевская встретится с журналистами.

***

Пресс-конференция по случаю открытия первой крупнейшей всеукраинской выставки «Ретро и Экзотика Мотор Шоу». Участники: политик, бизнесмен и автолюбитель Евгений Червоненко; коллекционер, главный редактор журнала «Ретро и экзотика» - титульного спонсора выставки Вячеслав Хорев; директор выставки Наталия Хорева.

***

Пресс-конференция на тему: «Большой адронный колайдер начал эксперименты. Первые результаты». В пресс-конференции примет участие зав.отделом физики высоких плотностей энергии Института теоретической физики им. Боголюбова НАНУ Геннадий Зиновьев.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98.