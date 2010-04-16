ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 апреля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Нафтогаз» меняет адвоката», в котором пишет - НАК «Нафтогаз Украины» намерен отказаться от услуг крупнейшей отечественной юридической компании Magisters…

http://delo.ua/biznes/kompanii/naftogaz-menjaet-advokata-139560/

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Также «Дело» в материале «Запорожсталь» может достаться корейцам» пишет - крупнейшая южнокорейская металлургическая компания Posco заинтересована в покупке контрольного пакета акций «Запорожстали»…

http://delo.ua/biznes/kompanii/zaporozhstal-mozhet-dostatsja-korejcam-139557/

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«Дело» в материале «Янукович получит новый самолет в июле» пишет – Airbus, который куплен для высших должностных лиц страны, будет готов к середине лета…

http://delo.ua/vlast/politika/janukovich-poluchit-novyj-samolet-v-ijule-139554/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Встречное предложение» пишет – Президент Виктор Янукович может встретиться с президентом России Дмитрием Медведевым на месяц раньше, чем планировалось, – 21 апреля в Харькове. Статус переговоров пока не определен, но главным вопросом станет газ. Украина просит у России скидки на $4 млрд по году и без нее не может утвердить бюджет в соответствии с требованиями МВФ. По данным издания, взамен Киев среди прочего готов отдать "Газпрому" в аренду часть хранилищ газа, вернуть России Кременчугский НПЗ и допустить ее как совладельца в будущие блоки АЭС…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1355316

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Украину быстро раскупили» пишет – Укрэксимбанк первым среди украинских заемщиков вышел на внешний публичный долговой рынок. Восьмикратное превышение спроса на его еврооблигации над предложением – $500 млн. – позволило снизить доходность бумаг с 8,5% до 8,375% годовых. На вторичном рынке евробонды уже торгуются по 7,5%. Эксперты называют размещение Укрэксимбанка подтверждением высокого интереса к украинским эмитентам и уверены в снижении цен при продаже долгов государства и компаний, таких как ДТЭК и "Метинвест"...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1355312

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Издание «Экономические известия» в материале «Новое партнерство металлургов» пишет – «Донецксталь» нашла стратегического партнера - «ТСА — Стил Груп» (ТСА, Павлоград). Источник, пожелавший остаться неназванным, предполагает, что появление договора о стратегическом сотрудничестве между двумя металлургическими предприятиями может быть связано со сложностями в обслуживании кредита, выданного «Кредитпромбанком»…

http://eizvestia.com/markets/full/4195960

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Также «Экономические известия» в публикации «Уго Чавес загрузит Одесса - Броды» пишут – нефтепровод Одесса-Броды заработает в аверсном режиме уже летом этого года ради транспортировки венесуэльской нефти на белорусские перерабатывающие заводы. По мнению экспертов, более приемлемый маршрут поставок - через Приднепровские нефтепроводы и Кременчугский НПЗ. Однако в этом случае белорусам придется договариваться с группой «Приват»…

http://eizvestia.com/markets/full/4195956

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«Газета по-киевски» в материале «Детям – интернет, родителям – «каникулы» пишет – вчера первый вице-премьер Андрей Клюев от имени правительства представил на суд депутатов программу социально-экономического развития Украины на 2010 год. Некоторые ахнули: «Нам бы хоть за десять лет такое реализовать!». Бютовцы» сразу восприняли программу в штыки…

http://mycityua.com/articles/country/2010/04/16/063755.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Потоп идет в четыре области» пишет – паводок еще может нанести удар. 19 населенных пунктов Украины считаются паводкоопасными и находятся под особым контролем МЧС...

http://www.segodnya.ua/news/14130434.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Международный аудит: суверенные государства на такое не идут…» пишет – власть пообещала международный аудит экономики Украины. До сих пор с ним не определились. Если даже он и пройдет, то абсолютно выборочно, считают эксперты… А может понятие "аудит страны" вообще нонсенс и проект объективно нереализуемый...

https://economics.unian.net/rus/detail/43505

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Мобилизация наличности» пишет – российские сотовые операторы занялись денежными переводами. МТС стала агентом платежной системы «Рапида», а «Вымпелком» договорился с банком «Таврический» о переводе средств прямо на телефонный счет…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/16/231559

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Издание «Известия» в публикации «У авиадиспетчеров проблема - есть» пишет - одновременно и Европу, и Россию накрыла волна забастовок и голодовок авиадиспетчеров. Еще в среду протестами было охвачено двадцать российских аэропортов, в четверг утром - уже сорок, в том числе "Пулково", днем к ним присоединился Калининград…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3140919/

(УНИАН)