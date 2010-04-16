В течение недели расшифруют "черный ящик" самолета Качинского

В течение недели завершится предварительная расшифровка переговоров разбившегося самолета Президента Польши Леха Качиньского.

Как сообщили УНИАН в Межгосударственном авиационном комитете РФ, совместно со специалистами Республики Польша проводится очистка зашумленной информации бортового звукового самописца на специальном оборудовании, идентификация голосов и выписка (протоколирование) переговоров экипажа.

«Специалисты по расшифровке звуковой информации закончат работы по предварительному протоколированию переговоров в течение одной недели, после чего приступят к детализированному исследованию сильно зашумленных и малоразборчивых фраз», - говорится в сообщении.

На данный момент проведен предварительный анализ двух из трех звуковых каналов длительностью 30 минут.

В лаборатории МАК проводится работа по расшифровке, восстановлению сбойных фрагментов и анализу информации, зарегистрированной бортовым параметрическим самописцем.

Отмечается, что проводится синхронизация расшифрованной звуковой и параметрической информации, уточнение и анализ траектории движения самолёта в вертикальной и горизонтальной плоскостях с учётом установленной на аэродроме схемы захода на посадку.

После окончания работ по совместному протоколированию информации бортового звукового самописца и переводу на русский язык внутрикабинных переговоров экипажа специалисты приступят к анализу действий экипажа на основании всех собранных данных.

Установлено, что место первого касания самолета с деревьями находится на удалении 1050 метров от торца взлетно-посадочной полосы (ВПП) (район ближнего привода) и левее линии пути приблизительно на 40-45 метров. Через 200 м произошло столкновение самолета левым крылом с деревом, вследствие чего произошло резкое кренение самолета с переворотом влево. Основная масса фрагментов воздушного судна находится на удалении 350-500 м от торца ВПП, левее полосы на 150 м.

Также совместно с польскими специалистами проведен осмотр радиотехнических средств аэродрома и метеообеспечения полетов. 15 апреля произведен облет радиотехнических средств и средств связи специальным самолетом-лабораторией.

Продолжаются работы по всем направлениям, в том числе летному, инженерно-техническому, управлению воздушным движением и метеообеспечению полета в тесном контакте с польскими специалистами и правоохранительными органами.

Подлинники носителей информации, бортового оборудования, поступившего для исследований, находятся в опечатанных обеими сторонами сейфах. Работа ведется на русском и английском языках. Профессионального и языкового непонимания нет.

В ходе работ по расследованию будет проведено исследование обнаруженных дополнительных (эксплуатационных фиксирующих тот же объем параметров, что и аварийные самописцы) накопителей параметрической информации, которые получили значительные повреждения при разрушении самолёта.