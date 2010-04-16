Тимошенко признала свою главную ошибку

Лидер объединенной демократической оппозиции, экс-кандидат в президенты Юлия ТИМОШЕНКО признала, что ее главной ошибкой на президентских выборах стал некачественный подбор кадров.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в интервью журналу "Корреспондент" (№14).

"Я не снимаю ответственность с себя и своей команды. Несколько ошибок было совершено и нами. Главная – в том, что мы не смогли хорошо выстроить партийную вертикаль, не смогли провести качественный кадровый отбор. Чтобы вести кампанию на местах. Существенная часть депутатов местных советов были не столько поддержкой для меня, сколько дискредитирующим фактором", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, анализ избирательной кампании показал, что нельзя отдавать на откуп местным партийным структурам формирование списков в местные советы. «К этому нужно привлекать общественные силы, гражданское общество. Больше этого не будет», - подчеркнула она.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО назвала еще несколько причин своего поражения на выборах, и прежде всего, финансово-экономический кризис. "Все политики без исключения боролись не с кризисом, а за свою победу на президентских выборах. Сознательно убивали страну, пользуясь своей властью", - пояснила лидер оппозиции.

"Кстати, сегодня уже очевидно, почему Национальный банк издевался над страной и правительством, над бизнесом и каждым гражданином весь период кризиса. Руководство НБУ уже тогда с ЯНУКОВИЧЕМ неплохо согласовали стратегию и тактику. И сегодня руководство НБУ в полном составе за эту диверсию поощрено ЯНУКОВИЧЕМ. Их всех наградили правом работы дальше на своих постах. Сегодня все становится очевидным и никуда из истории Украины не исчезнет", - считает она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, если бы Виктору ЯНУКОВИЧУ пришлось начинать избирательную кампанию в аналогичных условиях, то неизвестно, какие бы результаты он получил. "Если бы на моем месте был ЯНУКОВИЧ, без парламента, Нацбанка, Президента и права подать в отставку, я хотела бы посмотреть, с каким результатом он доплыл бы до финиша", - добавила экс-кандидат в президенты.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, еще одной причиной ее поражения на выборах стала борьба всех кандидатов в президенты против правительства.