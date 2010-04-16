Руководство Польши осталось без самолетов для дальних рейсов

В Польше после авиакатастрофы под Смоленском высокие должностные лица остались без самолетов для дальних рейсов.

По данным польских СМИ, второй правительственный самолет Ту-154 сейчас находится на ремонте в Российской Федерации.

Кроме большого ТУ-154, который используется для дальних перелетов, есть четыре меньших правительственных самолета Як-40. Этими самолетами, которым уже по 30 лет, можно передвигаться в пределах Европейского континента, но не везде. "Во многих местах они не соответствуют условиям безопасности", - сказал телеканалу TVN24 польский авиаэксперт Пьотр АБРАШЕК.

По данным телеканала, чиновники планируют брать в аренду самолеты для дальних полетов у государственного авиаперевозчика LOT, в то же время объявив тендер на поставку самолетов для правительства.

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 года глава польского правительства Дональд ТУСК обещал приобрести новый самолет для Президента Польши после очередной поломки Ту-154 во время азиатского турне Леха Качиньского. Тендер должен был быть объявлен в начале 2009 года.