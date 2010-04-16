Половина поляков не знают, за кого голосовать

Почти половина поляков не знают, за кого будут голосовать на внеочередных выборах Президента Польши, которые должны состояться в июне в связи с гибелью главы государства Леха Качинского.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствует экспресс-опрос, проведенный институтом Homo Homini для телеканала Polsat.

По данным проведенного 14 апреля опроса, в котором поляки сами называли кандидатов, наибольшее количество голосов получил член правящей в Польше партии "Гражданская платформа", председатель Сейма, и.о. Президента Бронислав КОМОРОВСКИЙ. За него готовы проголосовать 31,1% опрошенных.

Второе место (10%) – у популярного среди поляков представителя левого лагеря Влодзимежа ЦИМОШЕВИЧА, который однако заявил, что не будет принимать участия в выборах.

Третье место с 3,4% голосов - у брата-близнеца погибшего Президента Ярослава КАЧИНСКОГО.

3,1% опрошенных готовы проголосовать за представителя левых сил Ришарда КАЛИША и 2,3% - за одно из соучредителей "Гражданской платформы" Анджея ОЛЕХОВСКОГО.

При этом 45,6% поляков не знают, за кого голосовать.

В то же время 76% респондентов выразили намерение принять участие во внеочередных выборах.

Как сообщал УНИАН, дата внеочередных выборов в Польше будет объявлена 21 апреля, но сами выборы, согласно Конституции, не могут состояться позже 20 июня.

Очередные выборы Президента Польши должны были состояться осенью этого года.