Операционный директор УЕФА сегодня посетит Украину

Операционный директор УЕФА Мартин КАЛЛЕН сегодня посетит Украину для обсуждения дальнейших шагов в подготовке к Евро-2012 на ближайшие четыре месяца.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Местного организационного комитета Евро-2012.

За сообщением, представитель УЕФА проведет ряд встреч и совещаний со специалистами Местного организационного комитета Евро-2012.

По словам директора Турнира УЕФА Евро-2012 в Украине Маркияна ЛУБКИВСКОГО, работа М.КАЛЛЕНА в Киеве будет сосредоточена на реализации решений Совещания руководителей проекта Евро-2012(Management Board Meeting), которая состоялась в Ньоне 9 апреля.

М.КАЛЛЕН и М.ЛУБКИВСКИЙ обсудят состояние сотрудничества с городами-участниками, подготовку официальных церемоний, организацию безопасности и правопорядка во время турнира, а также вопросы популяризации волонтерского движения и создания проектов социальной ответственности, которые будут реализованы в ближайшие 2 года.