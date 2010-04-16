ГЛАВНОЕ на 16 апреля (день)

Основные экономические новости первой половины дня

Кадровая политика

Верховная Рада Украины отказалась направить Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ запрос о представлении об увольнении Владимира СТЕЛЬМАХА с должности председателя правления Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за направление этого запроса проголосовали лишь 96 народных депутатов.

Народные депутаты Юрий КАРМАЗИН и Николай КАТЕРИНЧУК (НУ-НС) просили Президента безотлагательно направить в ВР представление об увольнении В.СТЕЛЬМАХА в связи с окончанием его полномочий. Депутаты также указывали, что во время руководства В.СТЕЛЬМАХА НБУ государству и гражданам был нанесен значительный ущерб из-за нестабильности национальной денежной единицы, содействия банковским аферам, игнорирования требований Гражданского кодекса Украины, обесценивания национальной валюты.

В то же время депутаты направили запрос председателю ВР Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой попросить Президента внести представление об увольнении В.СТЕЛЬМАХА.

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Счетная палата Украины переизбрана еще на два года внешним аудитором Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как говорится в пресс-релизе Счетной палаты, переданном агентству УНИАН, решение об этом было принято 15 апреля на заседании Постоянного Совета ОБСЕ. За него проголосовали все 56 членов ОБСЕ.

«Переизбрание Счетной палаты свидетельствует о признании высокого международного авторитета как Украины в целом, так и ее Высшего органа финансового контроля. Выполняя на протяжении года полномочия внешнего аудитора ОБСЕ, за отчетный период Счетная палата Украины осуществила аудит деятельности Координатора проектов ОБСЕ в Украине и Узбекистане, полевой миссии ОБСЕ в Сербии, а также провела ежегодный аудит финансовой отчетности ОБСЕ», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Счетная палата Украины была избрана внешним аудитором ОБСЕ 30 апреля 2009 года сроком на один год с правом переизбрания еще на два года. Назначение Счетной палаты Украины стало неординарным событием как для ОБСЕ, так и для Украины, как члена этой организации, поскольку впервые в истории ОБСЕ эту высокую должность заняла институция, которая представляет страну прежнего СССР. До этого внешний аудит осуществлялся Высшими органами финансового контроля Швейцарии, Финляндии, Швеции, Великобритании и Норвегии.

Торговля

Украина и Беларусь намерены рассмотреть возможность использования украинской гривни и белорусского рубля при проведении экспортно-импортных операций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА, договоренность о создании специальной рабочей группы для рассмотрения такой возможности была достигнута в ходе 18-го заседания межправительственной украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Согласно сообщению, переход на такой вариант расчета позволит сократить потери предприятий Украины и Беларуси при проведении торговых операций, расчет по которым на сегодняшний день производится в иностранной валюте.

Финансы

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9160/7,9260, к 12:00 сузился спрэд – 7,9230/7,9245 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2728/0,2732, к 12:00 цены повысились до 0,2732/0,2733. В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 28,9975 (-0,0310).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3530/1,3532, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7090/10,7265, к 12:00 цены ушли вверх – 10,7360/10,7420.

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Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,91 грн./долл. Курс покупки/продажи незначительно понизился по сравнению с 15 апреля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,83-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,6% по сравнению с 15 апреля и сегодня составляет 10,61 грн./евро, курс продажи – на 0,5%, до 10,73 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,50-10,67 грн./евро, по продаже – в пределах 10,70-10,85 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 15 апреля немного понизился и сегодня составляет 0,2650/0,2723 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2699-0,2740 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,88 грн./долл., продажи – 7,91 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,83-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева понизился на 0,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,62/10,73 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,50-10,67 грн./евро, по продаже – в пределах 10,70-10,85 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 15 апреля изменился незначительно – 0,2653/0,2727 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2699-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,89/7,919 грн., евро – 10,70/10,80 грн., рубль – 0,2690/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,86/7,92 грн., евро – 10,55/10,82 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,864/7,919 грн., евро – 10,58/10,75 грн., рубль – 0,2670/0,2730 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 16 апреля, составляет: гривни к доллару США – 7,9258, к евро – 10,734704, к российскому рублю – 0,27396.

Банки

В ходе проведения дополнительной эмиссии акций ПАО «Кредитпромбанк» на 488,3 млн. грн. кипрская Fintest Holding Limited увеличила принадлежащий ей пакет акций банка до 82 925 230 шт., что составляет 45,12%.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, пакет акций другого акционера банка – Homertron Trading Limited (Ирландия) не изменился и составляет 45 905 100 шт. акций, или 24,97%.

Справка УНИАН. ОАО «Кредитпромбанк» создано в 1997 году и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2010 года активы банка составили 13,578 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 11,782 млрд. грн., обязательства – 12,834 млрд. грн., уставный капитал – 1,35 млрд. грн., собственный капитал – 1,223 млрд. грн.

В 2009 году «Кредитпромбанк» увеличил убыток против показателя 2008 года более чем в 100 раз – до 307 млн. грн.

По данным НБУ на 1 января 2010 года, основными акционерами банка являются компания Homertron Trading Limited (Ирландия) – 34,0038%; гражданин Греции Константинос ПАПУНИДИС, прямое участие – 6,6929%, опосредованное – 72,5875%, компания Fintest Holding Limited (Кипр) – 38,5837%.

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ОАО «Укрэксимбанк» разместил пятилетние еврооблигации на общую сумму 0,5 млрд. долл.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре компании Astrum Investment Management.

Согласно предоставленной информации, доходность размещения облигаций составила 8,375%, что на 0,125 п.п. меньше, чем заявленные изначально 8,5%.

«Как мы и ожидали, «Укрэксимбанк» сумел снизить доходность размещения на фоне высокого спроса. Высокий спрос при первичном размещении банка окажет поддержку котировкам еврооблигаций других украинских эмитентов, а также поддержит активизацию планов по привлечению средств. В ближайшие 1-2 месяца на первичный рынок выйдут правительство и ряд корпоративных заемщиков», – считают аналитики Astrum Investment Management.

Приватизация

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) рассматривает возможность увеличения размера планируемого к приватизации контрольного пакета акций «Укртелекома» до 75-80%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Фонда госимущества Юрий ЯКОВЛЕВ.

По его словам, увеличить приватизируемый пакет акций «Укртелекома» можно будет за счет раскрепленного из госсобственности 25-процентного пакета акций компании.

Ю.ЯКОВЛЕВ считает, что 10-17% акций «Укртелекома» можно будет выставить на фондовых биржах.

Зампредседателя ФГИ отметил, что увеличение размера приватизируемого контрольного пакета акций предприятия поможет сделать данный пакет более привлекательным для потенциальных инвесторов.

При этом Ю.ЯКОВЛЕВ подчеркнул, что для осуществления приватизации контрольного пакета акций «Укртелекома» необходимо принятие соответствующего решения правительства. Он также спрогнозировал, что в случае получения согласия Кабинета Министров на приватизацию контрольного пакета акций «Укртелекома» деньги от его продажи можно будет получить только в конце года – в октябре-декабре.

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Фонд государственного имущества Украины предлагает Кабинету министров выставить на продажу на фондовых биржах миноритарный пакет акций “Укртелекома” в размере не менее 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя ФГИУ Юрий ЯКОВЛЕВ.

Он также отметил, что на сегодня еще не определен точный размер пакета акций “Укртелекома”, который планируется реализовать через фондовые биржи, добавив, что более реалистичной выглядит продажа на биржах около 10% акций компании. При этом, по словам Ю.ЯКОВЛЕВА, реализационная цена такого пакета может составить около 1 млрд. грн.

Ю.ЯКОВЛЕВ также сообщил, что наиболее реальным временем начала торгов по акциям “Укртелекома”, скорее всего, будет конец июня этого года.

При этом он отметил, что окончательное решение по продаже акций “Укртелекома” на биржах остается за правительством.

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Фонд госимущества Украины планирует в июне выставить на торги на фондовых биржах находящиеся в госсобственности акции четырех облэнерго – “Прикарпатье-”, “Полтава-”, “Сумы-” и “Одессаоблэнерго”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя ФГИУ Юрий ЯКОВЛЕВ.

По его словам, по состоянию на 30 апреля этого года, должна быть завершена оценка данных пакетов, однако, как отметил Ю.ЯКОВЛЕВ, они, скорее всего, будут выставляться по своей рыночной цене.

Заместитель председателя ФГИУ также сообщил, что сейчас в Фонде рассматриваются разные варианты реализации данных госпакетов, в частности, - в розницу или едиными пакетами. В то же время, он отметил, что, скорее всего, акции «Одессаоблэнерго» будут выставляться единым пакетом.

Ю.ЯКОВЛЕВ также добавил, что в связи с огромными объемами реализуемых на фондовом рынке акций этих компаний их продажа займет, ориентировочно, месяц-полтора.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ неоднократно выставлял на биржевые торги блокирующие пакеты акций “Сумы-” , “Прикарпатье-”, и “Полтаваоблэнерго”, однако торги постоянно отменялись из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.

24 марта т.г. исполняющий обязанности председателя ФГИУ Владимир РЯБЧЕНКО заявил, что Фонд госимущества снял с продажи эти госпакеты. Он отметил, что время для продажи блокирующих госпакетов облэнерго «упущено, их контрольные пакеты уже сформированы в одних руках».

Справка УНИАН. 25,02% акций "Прикарпатьеоблэнерго" принадлежат государству и переданы в уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины".

25% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат государству и находятся в управлении НАК "Энергетическая компания Украины".

25% + 1 акция ОАО «Сумыоблэнерго» управляет государство в лице Фонда госимущества.

25,01% акций ОАО «Одессаоблэнерго» принадлежат НАК «Энергетическая компания Украины».

ТЭК

Транзит природного газа по территории Украины в январе-марте 2010 года увеличился на 56,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, транзит нефти по территории Украины в январе-марте т.г. сократился на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Также сообщается, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины за отчетный период увеличилась на 38%, а нефти – сократилась на 26,6%.

Госкомстат не приводит натуральные показатели транзита нефти и газа.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году транзит природного газа по территории Украины сократился на 19,9% по сравнению с 2008 годом, транзит нефти – на 11,4%. Общая транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины в 2009 году сократилась на 5,9%, а газа – на 20,3%.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины находится в эксплуатации ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», а нефтетранспортная система – в управлении ОАО «Укртранснафта».

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Словакия готова принять участие в реализации проекта по модернизации украинской газотранспортной системы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил министр иностранных дел Словацкой Республики Мирослав ЛАЙЧАК во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

«Модернизация газотранспортной системы чрезвычайно интересна нашей стране как участнице транзита газа», - отметил М.ЛАЙЧАК в ответ на предложение Н.АЗАРОВА относительно участия на паритетных условиях Украины, России и Европейского Союза в модернизации украинской ГТС.

Н.АЗАРОВ сообщил, что эта тема обсуждалась во время его встречи с главой Российской Федерации. «Мы предлагаем на паритетных условиях модернизировать ГТС, повысить ее экономическую эффективность, сделать прокачку более дешевой и увеличить скорость прокачки газа, таким образом увеличив пропускную способность до 200 млрд. куб. м.», - сказал глава украинского правительства.

По словам М.ЛАЙЧАКА, такой проект имеет поддержку, поскольку и Словакия, и Украина как страны-транзитеры заинтересованы в стабильной эксплуатации действующих газовых систем.

Как сообщал УНИАН, в марте 2009 года Украина подписала с Евросоюзом по итогам международной конференции в Брюсселе совместную декларацию относительно модернизации ГТС, рассчитывая на миллиарды евро инвестиций и обещая создать "прозрачный" газовый рынок. Позже и Украина, и ЕС заявили, что хотят видеть в этом проекте Россию.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН в конце марта 2010 года по итогам встречи со своим украинским коллегой Н.АЗАРОВЫМ заявил, что Россия положительно относится к идее создания консорциума для модернизации ГТС Украины и готова вкладывать средства.

В антикризисной программе Кабмина указано, что правительство считает одним из основных заданий в области энергообеспечения модернизацию ГТС.

Справка УНИАН. ГТС Украины протяжностью 37,5 тыс. км включает 71 компрессорную станцию и 13 подземных газовых хранилищ общим объемом 32 млрд. куб. г. Пропускная способность системы в европейские страны составляет 141 млрд. куб. м газа в год.

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Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в январе-марте 2010 года сократили производство автомобильного бензина на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 0,660 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, производство дизельного топлива в Украине в январе-марте т.г. сократилось на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 0,825 млн. тонн.

Также в сообщении сказано, что производство топочного мазута в Украине в январе-марте т.г. увеличилось на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 0,719 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году украинские НПЗ увеличили производство автомобильного бензина на 0,8% по сравнению с 2008 годом – до 3,257 млн. тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 6,8% – до 3,909 млн. тонн, топочного мазута – на 5,6%, до 2,569 млн. тонн.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский («Нафтогаз Украины»), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.

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С 9 по 16 апреля 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты практически не изменились.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», со 9 по 16 апреля 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – выросли на 0,1%, с 7,02 до 7,03 грн./л, на бензин А-92 – сохранились на уровне 7,52 грн./л, на бензин А-95 – сохранились на уровне 8,01 грн./л, на дизельное топливо – сохранились на уровне 7,01 грн./л.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

Строительство

Финансовую поддержку на капитальный ремонт или реконструкцию жилого фонда будут получать только объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) или другие объединения по управлению жилым фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр ПОПОВ.

По его словам, программа направлена на то, чтобы на протяжении 2010-2014 гг. поддержать инициативу жителей домов, которые готовы создавать объединения совладельцев многоквартирных домов или другие формы управления жилым фондом.

«Именно эти жители, которые объединились, будут получать долю государственного финансирования для решения проблем капитального ремонта или реконструкции жилого фонда, внедрения энергосберегающих технологий. Только они смогут иметь такую поддержку, никакие другие программы не будут реализовываться в плане наведения порядка в жилом фонде. Мы будем отдавать деньги только населению Украины», - подчеркнул министр.

А.ПОПОВ уточнил, что для решения проблем жилого фонда планируется объединить финансовые возможности Госбюджета, местных бюджетов и частично - населения.

В то же время министр уточнил, что те жители, которые за срок реализации программы добровольно не организуются в какие-либо формы управления жилым фондом, будут принудительно переведены на другую модель управления.

«У нас программа до 2015 года. Я считаю так: кто не успел, тот опоздал. Кто не будет по собственной инициативе партнером, то я уверен, что государство должно принять решение и с 1 января 2015 года передать жилой фонд тех, кто не организовался, через какую-то другую модель, возможно, через ЖЭКи. Но это уже будет не добровольный шаг», - пояснил он.

По мнению министра, такая модель управления жилым фондом позволит держать под контролем цены на жилищно-коммунальные услуги, квартирную плату, уборку придомовых территорий, санитарную очистку, на тот комплекс работ, которые предоставляет жилищно-эксплуатационная организация.

А.ПОПОВ считает, что с помощью этой программы, а также через механизм финансирования программ энергосбережения в водопроводно-канализационном хозяйстве и теплоэнергетике «мы на протяжении года полтора можем получить населенные пункты, где мы комплексно решим все вопросы, связанные с реформированием и развитием жилищно-коммунального хозяйства».

Он также отметил, что сопротивления созданию ОСМД со стороны местных властей «в природе быть не может», поскольку государственная поддержка будет направлена не только на привлечение граждан к управлению жилым фондом через создание ОСМД, а и через другие инвестиционные механизмы, в которых заинтересован любой городской глава. «Тем более, что существуют другие моменты – увольнение с работы и другие административные наказания... Я вам гарантирую, что у нас будут эти процессы», - подчеркнул министр.

АПК

Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики в І квартале 2010 года забраковал 57% мяса и мясной продукции, проверенной во время их производства.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Госпотребстандарта.

Согласно сообщению, специалисты комитета проверили во время производства 90 тонн мяса и мясопродуктов (в том числе полуфабрикатов) на общую сумму 1,425 млн. грн. Из-за несоответствия требованиям нормативной документации (НД) была забраковано 51 тонна продукции (56,7% проверенной) на сумму свыше 843 тыс. грн.

На протяжении первых трех месяцев 2010 года государственные инспекторы проверили 84 предприятия. Нарушения были обнаружены на 71 из них.

Основные нарушения: несоответствие продукции по микробиологическим показателям, несоответствие требованиям НД по физико-химическим показателям, отсутствие нормативной или технологической документации, нарушение периодичности контроля безопасности готовой продукции, несоответствие НД по вкусу, запаху и внешнему виду. Больше всего нарушений касалось маркировки продукции: неудовлетворительная транспортная и потребительская маркировка или ее отсутствие были выявлены на 45 предприятиях.

В целом в І квартале 2010 года работники Госпотребстандарта Украины выдали 54 предписания о запрещении реализации 54 партий продукции на 33 предприятиях; 63 предписания о запрещении реализации 63 видов продукции на 29 предприятиях; 71 субъекту ведения хозяйства были выданы предписания об устранении нарушений. Общая сумма штрафов составила свыше 47 тыс. грн.

Транспорт

Гражданские авиарейсы отменены из-за извержения вулкана в Исландии в более чем десяти странах Европы. Воздушное пространство закрыли, в частности, Великобритания, Австрия, Швеция, Литва, Латвия и Польша. Варшава заявила о возможности переноса похорон президента Леха Качиньского, отменяются визиты мировых лидеров, спортсмены опаздывают на соревнования.

Рейсы отменены в Ирландии, Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Литве, на севере Франции и Германии, а также на большей части Польши и Эстонии, сообщила европейская Организация по контролю за безопасностью воздушного движения (Eurocontrol).

По сообщению пресс-служб ряда авиакомпаний ("Аэрофлот", "Трансаэро", British Airways, Air France), отменены рейсы в большинство аэропортов Западной и Северо-Западной Европы.

Часть рейсов были прерваны уже в процессе полета, в результате самолеты, вылетевшие вчера из Москвы в Париж и Лондон, столицы стран Скандинавии, были посажены в странах Центральной Европы. В частности, директор туроператора DSBV Карен Гончаров заявил в интервью РИА Новости, что около 20 туристов, которые должны были прилететь в Париж вчера, в результате оказались в Праге или Риме, где ожидают открытия полетов. Air France предоставил всем этим туристам места в гостиницах и питание. Если полеты возобновлены не будут, туристы будут добираться до пунктов назначения по железной дороге.

Как сообщила РИА Новости Ольга Волкова, директор департамента Западной Европы туроператора BSIgroup, лидирующего туроператора по Великобритании, British Airways пока не отменила свои субботние рейсы Москва-Лондон, что косвенно свидетельствует о том, что небо над Великобританией будет открыто. "В случае, если рейсы будут отменены, наши туристы получат от нас полагающиеся компенсации, которые в свою очередь выплатит нам British Airways", - сказала она. Эту же информацию подтвердили в офисе перевозчика.

Более 30 рейсов задержаны на вылет из Москвы в страны Европы, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Росавиации. По его словам, на данный момент задержаны 14 рейсов на вылет из Шереметьево (восемь рейсов иностранных авиакомпаний и пять "Аэрофлота"), 15 рейсов из Домодедово (14 рейсов иностранных авиакомпаний и один "Трансаэро"), а также ряд рейсов иностранных авиакомпаний из Внуково.

Эксперты ожидают, что проблемы с авиасообщением в Европе, вызванные извержением вулкана, продлятся два дня, но все зависит от того, как будет двигаться облако. В четверг в Европе были отменены до 6 тысяч из 21 тысячи авиарейсов.

России не угрожает

Вместе с тем, как сообщила РИА Новости официальный представитель МЧС России Ирина Андрианова, облако вулканического пепла после извержения вулкана в Исландии не представляет опасности для населения и территории Российской Федерации. По данным территориальных органов МЧС России, на территории Архангельской, Мурманской и Вологодской областей выпадений пепла в настоящее время не наблюдается, уточнила она. По ее словам, осуществляется постоянный мониторинг развития ситуации, отменен ряд рейсов в страны Европы в связи с закрытием там аэропортов.

Начальник главного центра единой системы организации воздушного движения ФГУП "Государственной корпорации по организации воздушного движения" О.В. Сенчуков в интервью РИА Новости сообщил, что прогноз появления вулканического пепла в воздушном пространстве РФ не подтвердился.

"Прогноз распространения опасных для полета явлений доводится до всех экипажей. Фактически реальной опасности для полетов воздушных судов не отмечено", - сказал он. По словам Сенчукова, был единственный случай, когда экипаж финской авиакомпании запросил в районном центре Вологды изменение высоты для обхода облака пыли. Данная информация другими экипажами не подтвердилась. Режим готовности оперативных органов ЕС ОРВД в особых условиях не снимается.

Вулкан Эйяфьятлайокудль, извержение которого началось в среду, находится в 200 километрах к востоку от столицы Исландии Рейкьявика. Он выбросил в атмосферу огромное облако пепла, что привело к закрытию воздушного пространства над значительной территорией Северной Европы. Согласно данным экспертов выбросы пепла после извержения вулкана представляют опасность для турбин авиационных двигателей, а также могут вызвать проблемы, оседая на крыльях самолетов. Сейчас облако вулканической пыли движется на восток и юго-восток Европы.

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За январь-март 2010 г. услугами пассажирского транспорта в Украине воспользовались 1,7 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 27,6 млрд. пасс./км, что составляет соответственно 91,0% и 94,8% от объемов января-марта 2009 г. Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

В частности, железнодорожным транспортом отправлено 97,2 млн. пассажиров, что на 2,4% меньше. Отправление пассажиров уменьшилось на Донецкой железной дороге на 5,0%, Львовской, – на 3,5%, Приднепровской – на 2,1%, Одесской – на 2,0%, Южной – на 1,5% и Юго-Западной – на 1,4%

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 911,9 млн. пассажиров, что на 8,7% меньше. Перевозки пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшились на 7,8%.

В целом водным транспортном перевезено 1 млн. человек - на 13,9% меньше 1-го квартала 2009 г. Перевозки пассажиров морским транспортом сократились на 7,6%. Предприятия г. Севастополя, которые выполнили 94,1% общих объемов морских перевозок пассажиров, уменьшили перевозку пассажиров на 8,0%. При этом заграничные морские перевозки пассажиров выросли на 4,6%. Предприятия Автономной Республики Крым, которые выполняют почти все морские заграничные перевозки (98,2%), увеличили перевозку пассажиров на 7,6%.

Кроме того, авиационным транспортом перевезено 0,9 млн. пассажиров, что на 8,1% больше, чем за январь-март прошлого года. Городским электротранспортом перевезено 648,6 млн. пассажиров, что на 10,3% меньше сравнительно с январем-мартом 2009 г.

Справка УНИАН. В Украине в 2009 году пассажирским транспортом было перевезено 7,3 млрд. человек, что на 12,7% меньше, чем в 2008 году.

Железнодорожным транспортом перевезено 425,9 млн. пассажиров, что на 4,4% меньше, чем в 2008 году. Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физлиц-предпринимателей) воспользовались 4 млрд. пассажиров, что на 8,2% меньше объемов 2008 года. Перевозки пассажиров морским транспортом в 2009 году сократились на 15,5% по сравнению в 2008 годом. Авиационным транспортом Украины в 2009 году перевезено 5,1 млн. пассажиров, что на 17% меньше объемов пассажирских авиаперевозок в 2008 году.

Городским электротранспортом в прошлом году перевезено 2,8 млрд. пассажиров, что на 19,4% меньше, чем в 2008 году.

В 2008 году пассажирским транспортом Украины было перевезено 8,3 млрд. пассажиров, пассажирская работа выполнена в объеме 147,3 млрд. пасс./км, что, соответственно, на 1,4% и 4,5% больше, чем в 2007 году.

Автопром

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-марте т.г. сократилось на 48,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 9,3 тыс. штук. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство автобусов в Украине в январе-марте т.г. увеличилось на 96,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 517 штук, а производство грузовых автомобилей увеличилось в 4,6 раза – до 800 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году производство легковых автомобилей в Украине сократилось на 83,6%, по сравнению с 2008 годом, до 65,7 тыс. штук.

В 2009 году производство автобусов в Украине сократилось на 85,4%, по сравнению с 2008 годом, до 1 473 штук, а производство грузовых автомобилей сократилось на 78,8% – до 2 499 штук.

Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), Корпорация «Богдан» (ОАО «ЛуАЗ» и ОАО «Черкасский автобус»), ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ») и др.

(УНИАН)