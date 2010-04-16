Прибытие делегации ЕС на похороны Качинского под вопросом

Прибытие делегации Евросоюза на похороны президента Польши Леха Качинского, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля, которые должны состояться в воскресенье в Кракове, пока под вопросом из-за извержения вулкана в Исландии, сообщила в пятницу заместитель официального представителя Еврокомиссии Пия Арнекильде Хансен, передает РИА "Новости".

Вулкан Эйяфьятлайокудль, извержение которого началось в среду, находится в 200 километрах к востоку от столицы Исландии Рейкьявика. Вулкан выбросил в атмосферу огромное облако пепла, что привело к отмене гражданских авиарейсов в 14 странах Европы - Ирландии, Великобритании, Бельгии, Австрии, Нидерландах, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Литве, на севере Франции и Германии, а также на большей части Польши и частично в Чехии.

Согласно данным экспертов, выбросы пепла после извержения вулкана представляют опасность для турбин авиационных двигателей, а также могут вызвать проблемы, оседая на крыльях самолетов.

По словам Хансен, все альтернативные транспортные маршруты прибытия в Краков делегации ЕС будут изучены.

"Нам придется посмотреть, будет ли полет безопасным, уйдет ли облако, а также придется изучить ситуацию по мере ее изменения", - сказала представитель Еврокомиссии.