Главное на 16 апреля (вечер)

Новости ТЭК

Правительства Российской Федерации и Украины одобрили договоренности, достигнутые между "Газпромом" и его украинскими партнерами в газовой сфере, в том числе по ценовым параметрам.

Об этом сообщил российским информагентствам представитель пресс-службы правительства РФ, передает РИА "Новости".

По его словам, согласованные решения основаны на предложениях, сделанных России Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

"Достигнутые договоренности по цене должны быть оформлены соответствующим постановлением правительства... Председатель правительства Владимир ПУТИН дал указание подготовить проект постановления уже в ближайшее время", - сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что переговоры между российской и украинской сторонами по вопросу сотрудничества в газовой сфере проходили в пятницу.

"Результаты переговоров доложены председателю правительства Российской Федерации", - отметили в пресс-службе.

В свою очередь "Газпром" сообщил, что в его центральном офисе в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления российского холдинга Алексея МИЛЛЕРА и министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО.

"Стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с выполнением долгосрочных контрактов на поставку российского газа и транзит газа по территории Украины", - сообщила пресс-служба "Газпрома".

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-марте увеличила транзит природного газа в страны Европы на 56,3%, или на 9,9 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 27,5 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины, по оперативным данным, в январе-марте сократилась на 27,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 7 млн. 290,4 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерстве топлива и энергетики.

В сообщении отмечается, что при этом транзит в страны Европы в январе-марте составил 4,929 млн. тонн нефти, что на 37,5% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

В январе-марте филиалом ОАО «Укртранснафта» «МН Дружба» в целом транспортировано 5,014 млн. тонн нефти, что на 22,6% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Филиалом ОАО «Укртранснафта» «Приднепровские магистральные нефтепроводы» перекачаны 2,276 млн. тонн нефти, что на 36,1% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

В январе-марте доля транзитного объема перекачки нефти в общем объеме нефтеперекачки составила 68,0%, а доля нефтеперекачки на нефтеперерабатывающие предприятия Украины – соответственно 32,0%.

Предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", в январе-марте т.г. сократили платежи в бюджеты всех уровней на 24,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 9 млрд. 309,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что в целом, предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в январе-марте т.г. сократили платежи в бюджеты всех уровней на 19,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 11 млрд. 431,1 млн. грн., в т.ч. в Госбюджет – 10 млрд. 782,9 млн. грн.

Украина в январе-марте т.г. увеличила экспорт электроэнергии на 34% (на 304,8 млн. кВт/ч) по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., до 1,202 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики.

Согласно сообщению, в частности, в указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию вырос на 59,7% - до 226,5 млн. кВт/ч, в Словакию сократился в 3,1 раза - до 236,1 млн. кВт/ч, в Румынию - вырос 2,8 раза - до 61,6 млн. кВт/ч.

"Укринтерэнерго" в январе-марте т.г. поставило в Беларусь 676 млн. кВт/ч электроэнергии, тогда как в первом квартале 2009 г. поставки в эту страну не осуществлялись.

Польша в январе-марте т.г. не импортировала украинскую электроэнергию.

С 1 марта т.г. Украина прекратила коммерческие поставки электроэнергии с Бурштынской ТЭС по направлению в Словакию, Венгрию и Румынию из-за внутреннего дефицита углей газовой группы.

Финансы

Правительство Украины готовит свои предложения для подготовки Меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ), с тем чтобы на следующей неделе в Вашингтоне продолжить переговоры по вопросу предоставления Украине кредитных средств.

Об этом говорится в заявлении вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО, предоставленном УНИАН пресс-службой вице-премьера.

«Сотрудничество с Международным валютным фондом для Украины является чрезвычайно важным. Однако кредит любой ценой нам не нужен. Правительство на это не пойдет», - сказал С.ТИГИПКО.

Он также подчеркнул, что миссия МВФ предоставила Украине свой вариант проекта Меморандума, который сейчас активно обсуждается, в том числе и в СМИ. «Нужно учитывать, что это – лишь предложение. С некоторыми моментами согласимся, по другим вопросам дадим альтернативные предложения, от чего-то откажемся», - отметил вице-премьер.

В частности, С.ТИГИПКО сообщил, что никаких изменений к пенсионному законодательству правительство не готовило. «На заседаниях Кабинета министров вопросы сокращения зарплаты работающим пенсионерам не обсуждались», - заявил С.ТИГИПКО, отметив, что правительство активно работает над поиском дополнительных путей финансирования Пенсионного фонда и сокращения его дефицита.

Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-феврале 2010 года составил 4 млрд. 157,7 млн. грн. против 6 млрд. 455,8 млн. грн. за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-феврале 2010 г. прибыль получили 52,5% предприятий страны – они завершили период с финансовым результатом 24 млрд. 298,2 млн. грн.

С убытком январь-февраль завершили 47,5% предприятий Украины, их финрезультат составил 20 млрд. 140,5 млн. грн.

По данным Госкомстата, отчетный период закончили с убытком 49,9% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 7 млрд. 956,7 млн. грн. Прибыль получили 50,1% промпредприятий – они завершили период с финрезультатом 7 млрд. 954,3 млн. грн. Финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-февраль 2009 г. составил «минус» 2,4 млн. грн.

По итогам первой половины апреля на наличном рынке продолжился рост валютного предложения, объемы которого в некоторые дни превышали спрос на наличную валюту.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, в первой половине апреля на межбанковском валютном рынке Украины наблюдалось снижение активности его участников как в части операций по продаже иностранной валюты, так и ее покупки. Несмотря на это, на межбанковском рынке сохранялось чистое валютное предложение, что давало возможность Нацбанку проводить регулярные интервенции по покупке иностранной валюты, пополняя при этом международные резервы.

Согласно сообщению, сложившаяся ситуация способствовала минимизации колебаний обменного курса гривни: на межбанковском рынке - в пределах от 7,9136 до 7,9234 грн./долл. США, а на наличном, по операциям продажи долларов США, - от 7,9072 до 7,9227 грн./долл.

Официальный курс гривни к доллару США с начала апреля почти не изменился (7,9258 грн./долл.). Относительно евро и российского рубля ее официальный курс снизился соответственно на 0,47%, до 10,7347 грн./евро, и на 1,51%, до 2,7396 грн./10 росс. рублей.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9160/7,9260, к 12:00 сузился спрэд - 7,9230/7,9245. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9240/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:30 Нацбанк объявил о покупке долларов по курсу 7,9250.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2728/0,2732, к 12:00 цены повысились до 0,2732/0,2733. К закрытию цены не изменились.

В России курс доллар-рубль практически не изменился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,0255 (-0,0060).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3515/1,3580.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7090/10,7265, к 12:00 цены ушли вверх - 10,7360/10,7420. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,7365/10,7420.

(УНИАН)