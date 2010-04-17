Тимошенко: вывоз "свежего" урана неприемлем

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО объяснила, почему считает неприемлемым вывоз из Украины высокообогащенного урана.

Об этом говорится в ее заявлении по поводу решения Президента Виктора ЯНУКОВИЧА об отказе от запасов высокообогащенного урана, которое распространила пресс-служба БЮТ.

"Есть несколько причин, почему вывоз урана из Украины является неприемлемым: во-первых, Украина профессионально обращается с высокообогащенным ураном. Если у мирового сообщества есть замечания к контролю, хранению, учету и использованию урана, мы готовы их учесть.

Во-вторых, самоотказ от стратегического исследовательского ресурса наносит непоправимый вред украинской науке ... В мире очень много исследований, и не только в ядерной физике, проводится именно с высокообогащенным ураном. Эти исследования позволяют нашей отечественной науке получать уникальные технологии, чем не могут похвастаться те страны, чьи ученые используют низкообогащенный уран. Этот отказ может не только лишить Украину специфических конкурентоспособных технологий, но и отбросить ее назад в ядерных исследованиях. Могут просто прекратить свое существование украинские научные ядерные центры (в частности, в Харькове, Севастополе, Киеве), а наши ученые, которые сегодня компетентно и высокопрофессионально занимаются этими научными разработками, вынуждены будут уехать на работу заграницу. Не следует забывать, что в свое время именно недооценка научных исследований привела к Чернобыльской катастрофе.

В-третьих, факт владения высокообогащенным ураном повышает вес государства в международных отношениях, дает возможность вести переговоры на высоком уровне с США, Россией и другими странами о гарантиях безопасности, включая сохранение суверенитета Украины", - говорится в заявлении Ю. ТИМОШЕНКО.

При этом лидер оппозиции напоминает, что в свое время Украина уже лишилась ядерного оружия, не получив от мира в полном объеме соответствующих компенсаций.

"Нельзя сегодня ставить вопрос таким образом: мы отдадим уран, а нам пусть за это что-нибудь дадут или заплатят. Это ошибочная позиция. Потому что никто и ничем нам не сможет возместить потерю конкурентоспособности в мировой научной среде. Пополнение этого ресурса в будущем невозможно. Потому что мы сами не можем производить высокообогащенный уран, и завозить его не имеем права ", - считает она.

«Не отвечают действительности утверждения, что Украина«обязана была отказаться от высокообогащенного урана в соответствии с договоренностями, достигнутыми еще в 1990-х годах». Таких договоренностей - я это авторитетно утверждаю - не существует. Никакими соглашениями мы не обязаны отдавать этот уран. В материалах саммита, где стало известно о решении В. ЯНУКОВИЧА, отмечается, что оно является добровольным. Это подтвердил и представитель Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), который заявил 15 апреля в штаб-квартире в Вене: «Избавиться урана - это решение Украины, а потому Агентство не может его комментировать или приветствовать», - заявляет Ю. ТИМОШЕНКО.

По ее словам, к Украине, к ее президентам и премьерам неоднократно обращались с предложением отдать высокообогащенный уран. Однако вопреки давлению и обвинения в невозможности обеспечить надежную охрану и сохранение ядерных запасов, руководство Украины с 1999 года ни разу не согласилось с такими предложениями и создало все условия для качественного хранения высокообогащенного урана для научных целей украинских исследовательских центров. "Хочу подчеркнуть, что сегодня там, где хранится и используется высокообогащенный уран, установлена полная система контроля в соответствии с международными требованиями. Там нельзя нарушить ни одного норматива, нельзя несанкционированно использовать ни единого грамма", - сказала лидер оппозиции.

Также она отмечает, что аргументы о якобы последовательности и принципиальности В.ЯНУКОВИЧА в вопросах борьбы с международным терроризмом – слабые. "За десять дней до Вашингтонского визита, фракция Партии регионов не дала ни одного голоса в парламенте за закон о борьбе с финансированием терроризма, провалила его. Тем самым ослабила борьбу с терроризмом в мире", - заявляет политик.

Вместе с тем Ю. ТИМОШЕНКО выразила сомнение в том, что "в глазах демократического мира такими решениями, как передача высокообогащенного урана, можно получить индульгенцию на грубое нарушение Конституции, свертывание демократии и свободы слова, которые сегодня характеризуют действия новой власти".

Вместе с тем политик подчеркивает, что содействие усилиям по нераспространению ядерного оружия и противодействию ядерному терроризму "является обязанностью каждого ответственного государства, каждого ответственного политика".

"Украина была, есть и должна оставаться активным участником международных усилий в борьбе с терроризмом, в частности ядерным. Но эта роль не может реализовываться за счет нанесения вреда украинским национальным интересам ", - подчеркнула Ю. ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля в США В.ЯНУКОВИЧ во время встречи с Президентом США Бараком ОБАМОЙ заявил, что Украина откажется от около 90 кг обогащенного урана, которого достаточно для создания ядерного оружия.

В совместном заявлении глав государств, которое было обнародовано по результатам встречи, отмечается, что Президент США Б.ОБАМА положительно оценивает решение Украины избавиться от всего запаса высокообогащенного урана в обмен на необходимую техническую и финансовую помощь в этом вопросе со стороны Соединенных Штатов.

Украинская оппозиция резко раскритиковала такое решение В. ЯНУКОВИЧА. Юлия ТИМОШЕНКО, в частности, заявила, что оно унижает Украину и украинских ученых, исключает страну из конкурентной среды, поскольку государство потеряет возможность проводить научные исследования в ядерной сфере.

Также Ю. ТИМОШЕНКО пообещала, что оппозиция разработает законопроект о запрете вывоза высокообогащенного урана из Украины.