Двигатели польского Ту-154 работали до столкновения с землей

Двигатели потерпевшего 10 апреля катастрофу под Смоленском самолета Ту-154 польского президента работали до момента столкновения с землей, взрыва и пожара на борту самолета не было. Об этом сегодня заявила председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина телеканалу "Россия-24", сообщает k2kapital.

"По данным расшифровки аварийных бортовых самописцев, как звукового, так и параметрического, а также анализа факторов всех фрагментов, которые удалось найти на месте происшествия, установлено, что двигатели были работоспособны до момента столкновения с препятствием. Пожара и взрыва на борту не было", - сообщила Анодина.

Председатель МАК отметила, что по предварительным данным расшифровки средств объективного контроля, "отказов бортового оборудования самолета не установлено".

"Тем не менее, окончательные выводы будут сделаны по завершении исследований, и когда будут сверены все результаты исследований и расшифровок", - добавила Анодина.

По ее словам, на данный момент, "проводится очистка информации, которая очень сильно зашумлена в кабине".

Анодина отметила, что польские специалисты оказывают значительную помощь в расшифровке и анализе. Она сообщила, что по совместному решению, "найденный на месте происшествия эксплуатационный самописец производства Польши, будет расшифровываться в Польше, на заводе-производителе".