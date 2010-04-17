ГЛАВНОЕ на 17 апреля

Хроника дня

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Экономика

МВФ поставил Украине условие вдвое уменьшить дефицит бюджета

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН заверяет, что новая власть не пойдет на ухудшение жизни украинского населения ради выполнения условий Международного валютного фонда.

Об этом она заявила во время эфира программы "Шустер Live".

А.ГЕРМАН сказала, что МВФ ставит очень жесткие условия Украине, выполнив которые, она получит новый кредит. "Во время переговоров мы имели очень жесткие условия", - сказала она. А.ГЕРМАН отметила, что МВФ поставил условие вдвое уменьшить дефицит бюджета - с 12% до 6%. "И мы сделаем это, выполняя условия Международного валютного фонда, но мы никогда не пойдем на то, чтобы, выполняя условия МВФ, мы ухудшали жизнь наименее обеспеченных людей", - сказала она. А.ГЕРМАН сказала, что власть будет искать другие компенсаторы и другие рычаги для того, чтобы рядовые граждане не почувствовали тех жестких условий, которые ставит МВФ.

Заместитель главы Администрации Президента отметила, что на переговорах в Вашингтоне была достигнута договоренность, что в ближайшие несколько недель будет открыта новая программа МВФ для Украины, и в Украину поступят кредиты для того, чтобы страна могла восстанавливать экономику.

ТЭК

"Газпром" договорился с Украиной о новой цене на газ

Российское и украинское правительства одобрили договоренности, достигнутые "Газпромом" и его украинскими партнерами в газовой сфере, в том числе относительно цены. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России, сообщает k2kapital.

Сообщается, что согласованные решения основаны на предложениях, сделанных России президентом Украины Виктором Януковичем. При этом источник уточнил, что "достигнутые договоренности по цене должны быть оформлены соответствующим постановлением правительства".

Премьер-министр Владимир Путин поручил подготовить проект постановления уже в ближайшее время.

Вероятно, российская сторона согласилась снизить цену на свой газ для Украины. О размерах этого снижения пока не сообщается, также не известно, за счет чего "Газпром" планирует компенсировать выпадающие доходы. Ранее глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что Украина нуждается в скидке на газ в размере $4 млрд в год.

Взамен Украина готова предложить "Газпрому" в аренду подземные хранилища газа на западе страны, контроль над которыми позволит "Газпрому" гарантировать бесперебойность поставок газа в Европу.

21 апреля в Харькове состоится встреча президентов Украины и России, на которой, возможно, будет озвучена новая цена на газ для Украины.

Россия рассматривает возможность скидки по газу для Украины

РФ рассматривает возможность предоставления скидки Украине по газу, в том числе в обмен на участие в энергопроектах на Украине, заявил журналистам в субботу вице-премьер Игорь Сечин, сообщает РИА Новости.

"Один из вопросов, который мы действительно обсуждаем, - это возможность предоставления скидок (Киеву по газу)", - сказал Сечин.

Отвечая на вопрос РИА Новости о том, в обмен на что Украине могут быть предоставлены скидки по цене на газ, Сечин отметил, что "как раз этот обмен украинская сторона и предлагает сделать". "У нас есть много интересов, в том числе в энергетике", - сказал вице-премьер РФ. Он пояснил, что, в частности, речь идет о таких сферах, как гидрогенерация на территории Украины, атомный комплекс "и еще много чего".

Вице-премьер отметил, что в настоящее время переговоры продолжаются. Во вторник, 20 апреля, в Москву в очередной раз приедет министр энергетики Украины. Говоря о постановлении правительства, касающемся переговоров России и Украины по вопросам энергетики, Игорь Сечин добавил, что его подготовка находится в завершающей стадии. "Параметры этого постановления сейчас проходят финальное обсуждение", - сказал Сечин, добавив, что "нужно немного подождать".

Украина надеется на компенсацию от «Газпрома»

Украинские власти намерены добиться от России подписания дополнения к контракту от 19 января 2009 года о гарантиях «Газпрома» относительно предоставления объемов газа для транзита не менее 110 млрд. кубометров в год, а также уточнения реальной цифры объема транзита газа на 2010 год.

Об этом говорится в документе «Актуальные вопросы для переговоров с российской стороной по внесению изменений в Контракт купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах и Контракт об объемах и условиях транзита газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы», текстом которого располагает газета «Зеркало недели» (№ 15 (795), 17 - 23 апреля 2010 г.).

Как сообщает издание, документ был подготовлен «Нафтогазом» и стал основой предложений, с которыми украинские переговорщики ездили в «Газпром».

Так в документе указывается, что на сегодняшний день контракт №ТКГУ не содержит штрафных санкций к «Газпрому» за невыполнение контрактных объемов по транзиту, что нарушает принцип паритетности обязательств сторон и снижает мотивацию для осуществления транзита через Украину при наличии других маршрутов транзита.

При этом, по мнению украинских властей, в случае нарушения «Газпромом» объемов подачи газа для транзита необходимо провести денежную компенсацию в пользу «Нафтогаза» на сумму упущенной выгоды и понесенных накладных расходов, а также выплату штрафных санкций.

В документе отмечается, что условия безусловного выполнения обязательств по поставке газа для транзита могут быть реализованы при использовании контракта по типу «вези или плати».

Финансы

Янукович назначил шесть новых членов Совета НБУ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сменил шесть членов совета Национального банка Украины из семи, которые назначаются по президентской квоте.

Об этом говорится в указе от 16 апреля №545/2010, обнародованном на сайте главы государства.

Согласно документу, в Совет НБУ назначены: первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА, заместитель главы Администрации Президента - руководитель Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства Андрей ПОРТНОВ, глава СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, советник Президента Роман ШПЕК, советник Президента Павел ГАЙДУЦКИЙ, а также заведующий кафедры финансов Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Виктор ФЕДОСОВ.

Этим же указом В.ЯНУКОВИЧ уволил членов Совета НБУ Анатолия ДАНИЛЕНКО, Николая ОНИЩУКА, Анатолия ФЕДОРЕНКО, Петра САБЛУКА, Арсения ЯЦЕНЮКА, Владимира ПОЛЯЧЕНКО.

Назначенный по президентской квоте директор Института экономики Национальной Академии наук Украины Валерий ГЕЕЦ остается членом Совета НБУ.

Транспорт

МАУ отменила все регулярные рейсы из Борисполя

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” отменила все регулярные рейсы из Борисполя.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь авиакомпании Евгения САЦКАЯ.

Кроме того, чартерные рейсы отложены предварительно на завтра, после 12 часов.

По данным Е.САЦКОЙ, более детальная информация изложена на сайте авиакомпании.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 апреля, было сообщено о закрытии аэропорта «Борисполь».

По данным авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, она сегодня отменила утром рейсы из Борисполя в Амстердам, Лондон, Париж, Франкфурт и Вену.

Также отменен рейс Одесса-Вена.

«АэроСвит» отменил 15 пар рейсов

«АэроСвит» отменил сегодня 15 пар международных регулярных рейсов из Киева и регионов Украины и принял рейс из Бангкока в Киев в Симферополе.

Об этом УНИАН по телефону сообщил помощник генерального директора авиакомпании «АэроСвит» по связям с общественностью Сергей КУЦЫЙ.

«На это время авиакомпанией отменено 15 пар рейсов из Киева и регионов Украины, включая направления: Будапешт, Варшава, Прага, Стокгольм, Гамбург, Пекин, Стамбул, Дубай, Ларнака, Санкт-Петербург», - сообщил С.КУЦЫЙ.

По его словам, также отменены утренние и дневные рейсы в Москву.

Есть несколько отложенных рейсов.

В то же время сегодня авиакомпания приняла рейс Бангкок - Киев в Симферополе, поскольку сообщение о закрытии аэропорта «Борисполь» было получено во время полета самолета. Этим рейсом доставлено 202 пассажира, из них 70 – транзитных.

«Сейчас компания организует доставку пассажиров в конечные пункты, преимущественно автотранспортом, а также киевлян доставляют в Киев», - сказал он.

Напомним, аэропорт «Борисполь» закрыт до 21 часа. Аэропорт закрыт из-за облака вулканической пыли, которое достигло Украины.

Количество авиарейсов по Европе в субботу сокращено в 4 раза

Eurocontrol, европейская организация по безопасности аэронавигации, ожидает, что в субботу 17 апреля будет совершено 6 тыс. авиарейсов по территории Европы вместо 22 тыс., которые характерны для стандартной субботы. Об этом сообщила представитель организации Кила Эванс (Kyla Evans), сообщает k2kapital.

Воздушные пространства Болгарии, Греции, Турции, Испании и Португалии остаются открытыми, пояснила она. Аэропорты и воздушное пространство Великобритании остаются закрытыми до по меньшей мере 19:00 субботы.

Причиной отмены авиарейсов стало извержение вулкана в Исландии. Серная пыль от вулкана попала в атмосферу. Полеты в небе с таким содержанием серы опасны для двигателей воздушных судов. В 15 российских аэропортах задержаны более 130 рейсов в Европу.