АНОНС на 19 апреля

Пресс-конференция на тему: «Проект Программы экономического и социального развития Украины на 2010 год: реформы или популизм?».

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Состоится 169 заседание Украинского клуба на тему: "Закон о госзакупках: приведение к международным стандартам».

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Круглый стол на тему: «Первоочередные вопросы развития фондового рынка».

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция Профсоюза работников отрасли земельных отношений Украины и других общественных организаций земельной сферы на которой будет заявлено о начале Всеукраинской Акции протеста против коррумпированности и непрофессиональности руководства Госкомзема Украины: “Требуем немедленных изменений в руководстве Госкомзема!”. Участники: председатель Профсоюза работников отрасли земельных отношений Украины Дмитрий Филипчук, президент Ассоциации "Земельный союз Украины" Андрей Кошиль, председатель Союза землеустроителей Украины Антон Третяка и др. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится пресс-конференция, посвященная присвоению кредитного рейтинга лидеру перестраховочного рынка России и стран СНГ ОАО "Транссиб Ре" (Россия).

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Состоится пресс-конференция на тему: «Программа социально-экономического развития: куда двигается Украина?». Участники: Валерий Новицкий - заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений НАНУ; Валерий Гладкий - генеральный директор аналитического Центра «Бюро экономических и социальных технологий» и др.

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Состоится совещание с представителями министерств (ведомств) и независимыми экспертами, организованное Госкомпредпринимательства с целью пересмотра перечня документов разрешительного характера с целью его оптимизации.

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19-20 апреля состоится семинар-совещание в рамках проекта «Диалог на рынке труда» Шведского агентства международного развития (Sida), на тему: «Система урегулирования трудовых конфликтов. Опыт Швеции и Украины». В мероприятии примут участие руководство Федерации профсоюзов Украины, представители Министерства труда и социальной политики Украины, Конфедерации работодателей Украины и др.