Лидеры Франции и Великобритании отменили поездку в Польшу

Президент Франции Николя Саркози отменил свою поездку в Польшу для участия в церемонии похорон польского президента Леха Качиньского в Кракове из-за распространяющегося облака пепла от исландского вулкана.

Как сообщили представители Елисейского дворца, при принятии решения учитывались "экстраординарные метеорологические условия, парализовавшие воздушное сообщение над большей частью Европы", передает Би-би-си.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд и принц Чарльз также отменили поездку в Польшу. Представители официальной службі принца отметили, что это "очень грустное и печальное известие", однако вопросы безопасности требуют отменить визит, передает Associated Press.