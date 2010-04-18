В Кракове начались похороны Президента Польши

В исторической столице Польши Кракове начались похороны трагически погибшего в авиакатастрофе главы польского государства Леха Качиньского и его жены Марии.

Как передает корреспондент УНИАН, похороны начались богослужениям в Мариацкой Базилике в центре города.

В похоронах принимают участие родственники, наивысшие высокопоставленные должностные лица Польши и около 20-ти представителей международных делегаций.

Среди них президент Российской федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, глава МИД Константин ГРИЩЕНКО, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.

Кроме них, на похороны прибыли бывший президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и екс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По данным польского МИДа, на похоронах присутствуют президенты Германии, Грузии, Чехии, Румынии, Словакии, Словении, Венгрии, Литвы, Латвии, Молдовы и Косово.

Армению, Азербайджан, Беларусь, Эстонию, Марокко представляют премьеры или главы парламентов.

Европейский союз, в который Польша вступила в 2004 году, представляет председатель Европейского парламента поляк по происхождению Ежи БУЗЕК.

После Богослужения траурная процессия с телами президентской четы проедет по улицам города к кафедральному собору королевского замка на Вавеле.

Там после "литургического прощания", которое отправит Краковский Митрополит Станислав ДЗИВИШ, Леха и Марию Качиньских похоронят в крипне под Башней Серебряных Звонов.

С 17.15 до 18.00 на площади Вавельского замка представители международных делегаций смогут выразить свои соболезнования семье погибшим и наивысшим высокопоставленным должностным лицам Польши.

Позже доступ к крипте, где будет похоронена президентская чета, будет открыт для других участников похоронной церемонии.

Как сообщал УНИАН, свыше 40 представителей других государств и международных организаций, среди которых Президенты США Барак ОБАМА, Франции Николя САРКОЗИ, канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, генсек НАТО Андерс РАСМУСЕН, председатель Европейского совета Герман Ван РОМПУ и руководитель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ отменили свое запланированное участие в похоронах из-за тучи вулканической пыли, которая осела над Польшей и угрожала безопасности полетов.