Экономика США растет быстрее, чем рассчитывали в Белом доме

Министр финансов США Тимоти Гайтнер заявил в интервью телеканалу NBC, что экономика США растет быстрее, чем ожидала администрация президента США Барака Обамы. По словам министра, частный сектор экономики демонстрирует стабильный рост. Кроме того, американцы в последнее время стали больше тратить. Как отметил Т.Гайтнер, все это говорит о скором выходе Штатов из кризиса.

В то же время министр финансов отметил, что, несмотря на все усилия государства, уровень безработицы может оставаться высоким - близким к отметке в 10%, сообщает РБК.