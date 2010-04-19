ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 апреля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Жеваго отсудил у Алчевского меткомбината 47 млн гривен», в котором пишет - Алчевский металлургический комбинат, подконтрольный «Индустриальному союзу Донбасса» Сергея Таруты, обязали выплатить Полтавскому горно-обогатительному комбинату Константина Жеваго 47,4 млн. грн. Такое решение принял Хозяйственный суд Луганской области по иску предприятия Жеваго. Выплата долга ляжет на плечи нового российского инвестора «ИСД», куда входит предприятие…

http://delo.ua/biznes/kompanii/zhevago-otsudil-u-alchevskogo-47-mln-139622/

* * *

Также «Дело» в материале «Украинские кандидаты на IPO» пишет - PBN Company опубликовала список компаний, выход которых на IPO в ближайшие несколько лет считается наиболее реальным. По оценкам экспертов, более 48 компаний из стран СНГ могут провести первичное размещение акций в течение 2010-2015 годов…

http://delo.ua/dengi/fondovyj-rynok/ukrainskie-kandidaty-na-ipo-139558/

* * *

«Дело» в материале «Беларусь отменила антидемпинговые пошлины относительно украинской карамели» пишет – Беларусь остановила применение антидемпинговой пошлины относительно украинской карамели. Это не означает безусловного доступа на рынок - в качестве ограничительной меры экспортеры должны придерживаться добровольных ценовых обязательств…

http://delo.ua/biznes/rynki/belarus-otmenila-antidempingovye-poshliny-otnositelno-ukrainskoj-karameli-139588/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Украина стряхивает пепел» пишет – облако пепла, образовавшееся в результате извержения вулкана в Исландии, стало настоящей катастрофой для жителей Европы. В киевском аэропорту "Борисполь" с пятницы было отменено 410 международных и 149 внутренних рейсов. Количество отмененных рейсов в Европе только вчера превысило 20 тыс. Из-за перебоев в сообщении авиакомпании мира теряют свыше $200 млн. в день, не считая убытков туроператоров и самих пассажиров, которые не могут попасть домой даже на альтернативных видах транспорта…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1357045

* * *

Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Сырьевая атака» пишет – "Укртатнафта" – крупнейший нефтетрейдер в стране – может лишиться дешевого сырья. Минтопэнерго в пятницу предложило ввести наценку на украинскую нефть, которую сейчас компании по заниженным ценам поставляет "Укрнафта". Таким образом, Кабмин рассчитывает вынудить группу "Приват", владеющую долями в обоих предприятиях, вернуть "Укртатнафту" государству. Восстановление прав российских акционеров нефтетрейдера является одним из условий снижения цены газа для Украины, напоминают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1357042

* * *

Издание «Экономические известия» в материале «Чиновников лишают почвы под ногами» пишет – депутаты поручили Генпрокуратуре усилить контроль за распределением земли в столичной области. Поводом стал отчет следственной комиссии парламента о нарушениях земельного законодательства чиновниками райадминистраций столичной области. Отчет даст президенту дополнительные основания для ротации кадров в регионе…

http://eizvestia.com/state/full/4196046

* * *

Также «Экономические известия» в публикации «Кирпичи замедлили падение» пишут – за первый квартал падение объемов строительных работ отечественных компаний составило 21,4% по сравнению с минувшим годом. Если учитывать, что в 2009 г. снижение было в два раза больше, то можно говорить о замедлении падения отрасли…

http://eizvestia.com/markets/full/4196055

* * *

«Газета по-киевски» в материале «Наука бессильна» пишет – стоило планете чихнуть одним-единственным вулканом где-то в Исландии, как «царь природы» остался без авиации. Что же будет, если Эйяфьятлайокудль разбудит своего более мощного соседа, Катлу?

http://mycityua.com/articles/world/2010/04/19/063911.html

* * *

«Газета по-киевски» в материале «Деньги на дороги выкачают из бензина?» пишет – Кабмин собирается повысить акцизы на горючее, чтобы ликвидировать «ямковость». Между тем, водители и так оплачивают ремонт, отдавая транспортный сбор!..

http://mycityua.com/articles/country/2010/04/19/063915.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «Егор Бенкендорф: «Первые дни в НТКУ было желание смыться обратно» подает интервью гендиректора НТКУ, который рассказал изданию, из-за чего поменял канал «Интер» на Первый национальный, что о нем говорят в новом коллективе и как приходится ползать на коленях перед украинскими актерами…

http://www.segodnya.ua/interview/14130404.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Единая ставка Грефа» пишет – сегодня Сбербанк РФ снижает стоимость кредитов для населения на 0,5-1% годовых и отказывается от комиссий. С учетом отмены комиссий кредиты подешевеют на 2,5 п. п., а некоторые — на 3 п. п. Сейчас банк берет 2% за выдачу кредита наличными и 4% за выдачу ипотечного кредита. Самой низкой ставкой по ипотеке будет 10,5% годовых в рублях — для работников компаний, открывших в Сбербанке зарплатные проекты. По потребительским кредитам ставки будут начинаться от 17% — в разы ниже, чем предлагают коммерческие банки, в частности в пунктах организации продажи. Там — 30%, 40%, даже 60%…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/19/231691

* * *

Издание «Известия» в публикации «Европа замучилась пыль глотать» пишет - исландский вулкан с поэтичным названием Эйяфьятлайокудль (переводится как "Остров горных ледников") закрыл небо над Европой. Миллионы людей не могут попасть домой. Около двадцати стран вынуждены полностью закрыть свое воздушное пространство. Над северной и центральной частью Европы нет ни одного пассажирского лайнера. "Тишина, как в лесу", пишут в своих блогах европейцы, живущие рядом с воздушными гаванями. А полеты над Северной Атлантикой могут вовсе запретить чуть ли не на шестьдесят лет, пугают эксперты…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3140967/

(УНИАН)