КГГА не исключает поднятия воды в Днепре еще на 20-30 см

В Киевской городской государственной администрации не исключают поднятия воды в Днепре в ближайшие дни еще на 20-30 см, но это ниже критического уровня и не приведет к затоплению жителей столицы.

Об этом пишет газета «Сегодня» со ссылкой на начальника Главного управления по чрезвычайным ситуациям КГГА Виталия ПШЕНИЧНОГО.

«Уровень, который есть сейчас, нас устраивает - он безопасен для людей: в Днепре сейчас уровень воды 93,2 м, в Киевском водохранилище - 101,6 м. Везде есть запас до критической точки», - сказал В.ПШЕНИЧНЫЙ.

По его прогнозам, вода может еще подняться на 20-30 см по Днепру и достигнет отметки 93,5 м при критическом уровне 94,15 м.

«Спадет она дня через два-три», - считает чиновник.

В тоже время директор НИИ водохозяйственно-экологических проблем Анатолий ЯЦЫК отметил, что «сейчас еще не предел - приход воды будет до 21 апреля. А максимальный подъем в Десне - с 30 апреля до 5 мая”. По его прогнозам, подтопит Чапаевку, Гнедин, Корчеватое и частично Конча-Заспу, “но люди точно не пострадают». Осокорки, Подол и Оболонь, по его словам, вне зоны риска.

Как пишет издание, на сегодня оправдались прогнозы синоптиков и властей о том, что в выходные в Киев придет большая вода: затопило лестницы и лавочки на набережной Днепра на спусках к воде, частично парк Дружбы Народов, что возле Московского моста некоторую территорию Гидропарка.