Антикоррупционные законы оценят международные эксперты

Изменения в пакет антикоррупционных законов, введение в действие которых дважды отсрочивалось Верховной Радой, перед внесением в парламент будут представлены международным экспертам.

Об этом шла речь во время встречи министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА с Послом США в Украине Джоном ТЕФФТОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

«Мы покажем изменения в антикоррупционное законодательство международному сообществу с тем, чтоб получить его оценку», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Министр юстиции отметил, что главные положения пакета антикоррупционного законодательства, в его нынешнем виде, направлены против граждан Украины и на поощрение коррупции в правоохранительных органах.

Кроме того, по словам А.ЛАВРИНОВИЧА, антикоррупционные законы не решают главной задачи - преодоления коррупционных мотиваций на всех звеньях жизнедеятельности страны, начиная с высшего руководящего эшелона.

«Хватать за руку коррупционеров не самое главное, хотя ясно, что нужно, потому что от этого их не становится меньше. Нужно принимать решения в отношении почвы, на которой возникают коррупционные явления», - сказал министр юстиции Украины.

По его словам, планируется пересмотреть и другие антикоррупционные меры.

Как сообщалось, Верховная Рада дважды откладывала вступление в силу пакета антикоррупционных законов - "О принципах предотвращения и противодействия коррупции", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения" и "Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений". Первый раз с 1 января на 1 апреля 2010 года, второй раз - с 1 апреля 2010 года на 1 января 2011 года.