Главное на 19 апреля (день)

Транспорт

До половины пассажирских авиарейсов должны быть возобновлены сегодня над Европой. Такое мнение высказали в воскресенье вечером на совместной пресс-конференции в штаб-квартире европейского бюро по безопасности воздушного транспорта Евроконтроля еврокомиссар по вопросам транспорта Сийм Каллас и госсекретарь по европейским делам председательствующей в ЕС Испании Диего Лопес Гарридо.

"Половина европейских авиарейсов будет осуществлена в понедельник", - заявил С.Каллас.

Для принятия согласованного общеевропейского решение по этому вопросу председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу пообещал провести в понедельник видеосовещание Совета ЕС на уровне министров транспорта 27 стран сообщества. Время его проведения пока неизвестно.

Председательствующая в Евросоюзе Испания созывает чрезвычайное заседание Совета министров транспорта ЕС для обсуждения ситуации с авиадвижением.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе испанского председательства в ЕС.

Решение созвать чрезвычайное заседание Совета министров было одобрено министром публичных работ Испании Хосе БЛАНКО.

Заседание будет проведено в понедельник, 19 апреля, в режиме видеоконференции.

Согласно сообщению на официальном сайте испанского председательства, Х.БЛАНКО сегодня провел на эту тему ряд переговоров с европейскими коллегами.

В частности, состоялись контакты с министрами транспорта Франции и Великобритании, а также планируется проведение соответствующих консультаций с министром транспорта Германии.

Министры во время заседания в понедельник планируют среди прочего обсудить возможность поддержать мобильность в Европе за счет использования дополнительных возможностей других видов транспорта.

Уже сегодня Испания, которая пока не пострадала от тучи пепла с исландского вулкана, предложила использовать свои аэропорты для транс-континентальних перелетов вместе с использованием возможностей испанских железных дорог.

В связи с отменой авиарейсов увеличился спрос пассажиров на железнодорожный транспорт. Для обеспечения вывоза пассажиров “Укрзализныця” совместно с железными дорогами Украины 17 и 18 апреля дополнительно включила 193 вагона.

Об этом УНИАН сообщила начальник пресс-центра “Укрзализныци” Анастасия ПЮРО.

По ее данным, в частности, за это время в международном сообщении назначено 48 вагонов (в том числе Москва, Берлин, Варшава, Краков), во внутригосударственном – около 145 вагонов.

“Вопрос включения дополнительных вагонов в составы поездов находится под постоянным контролем. При увеличении пассажиропотока схемы поездов будут пополняться дополнительными вагонами”, - отметила руководитель пресс-службы.

Ущерб из-за закрытия значительной части европейского воздушного пространства оценивается в миллиарды евро.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мировые информационные издания.

Агентство отмечает, что точная цифра общего финансового ущерба не указывается, но, как передает американский телеканал CNN, убытки только одной финской авиакомпании Finair составляет 2,7 млн. долл. в день.

Экономические последствия отмены тысяч авиарейсов превосходят по масштабу последствия закрытия воздушного пространства ряда стран после террористических атак 11 сентября 2001 года, сообщило в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление представителей Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Крупнейший кризис в истории европейских авиаперевозок затронул 20 млн. пассажиров. Над северной и центральной частью Европы нет ни одного пассажирского лайнера, отмечает Euronews.

Министры транспорта стран Европейского Союза собираются провести срочные переговоры относительно путей решения кризиса воздушных перелетов, запрещенных из-за тучи вулканического пепла в небе над Европой.

Об этом сообщает украинская служба радио Би Би Си.

Согласно сообщению, за 5 дней приостановки воздушных перевозок не смогли вылететь свыше 6,8 миллионов пассажиров.

Комиссар ЕС по вопросам транспорта Сиим КАЛЛАС говорит: "Мы не можем просто сидеть и ожидать, пока туча пепла рассосется".

Страны, где закрыто воздушное пространство:

Австрия, Бельгия, Чешская республика, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Швейцария, Британия.

Страны, где частично закрыто воздушное пространство:

Болгария (София и Пловдив работают), Франция (южные аэропорты работают), Италия (северное воздушное пространство должно возобновить работу с 5 часов утра в понедельник), Норвегия (большинство аэропортов работают), Польша (несколько аэропортов, включительно с варшавским, открыты), Щвеция (северные аэропорты открыты).

Страны, где полеты не отменены:

Греция, Литва, Португалия, Россия, Турция, Украина, Испания.

Ситуация в аэропорту «Борисполь» нормализована. Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь аэропорта Людмила ПЕТРИВ.

По ее данным, в терминалах аэропорта уже нет ажиотажа и большого скопления людей. «Все нормально, уже почти везде летаем», – сказала она.

По ее словам, осуществляются все перелеты, кроме тех направлений, где все еще закрыто авиапространство. Начаты перелеты в Европу, кроме некоторых направлений Западной Европы.

Финансы

С сегодняшнего дня, 19 апреля 2010 г., Национальный банк Украины (НБУ) возобновил размещение своих депозитных сертификатов сроком на 60 дней.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.

Сертификаты будут размещаться под 9% годовых.

Последний раз сертификаты с такой срочностью НБУ размещал в начале октября 2009 года под 8% годовых.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,89 грн./долл., продают – по 7,92 грн./долл. Курс покупки/продажи незначительно повысился по сравнению с 18 апреля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,3% по сравнению с 18 апреля и сегодня составляет 10,59 грн./евро, курс продажи – на 0,5%, до 10,68 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,54-10,62 грн./евро, по продаже – в пределах 10,65-10,78 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 18 апреля, почти не изменился и сегодня составляет 0,2652/0,2722 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2620-0,2690 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2700-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,89 грн./долл., продажи – 7,92 грн./долл. Курс незначительно повысился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,3% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,59 грн./евро, продажи – на 0,4% - до 10,69 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,54-10,62 грн./евро, по продаже – в пределах 10,65-10,78 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 18 апреля, не изменился – 0,2655/0,2729 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2620-0,2690 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2709-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,863/7,917 грн., евро – 10,60/10,75 грн., рубль – 0,2690/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,87/7,93 грн., евро – 10,55/10,85 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,864/7,919 грн., евро – 10,51/10,66 грн., рубль – 0,2660/0,2720 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9150/7,9275 грн./долл., цены на российскую валюту снизились до 0,2712/0,2717 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6500/10,6710 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3457/1,3459 долл./евро (пятница, 16 апреля, - 1,3530/1,3532 долл./евро).

Новости ТЭК

Правительство планирует провести повышение акцизов на топливо и ввести налог при покупке автомобилей стоимостью более 50 тыс. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире "Шустер Live" сообщил министр экономики Украины Василий ЦУШКО.

"Мы увеличим акцизы на бензин - на топливо. И пойдет это на дороги. Иначе мы дороги не отремонтируем. Платить должны те, кто ездит и заправляется бензином и соляркой - они же бьют их (дороги - УНИАН)", - заявил В.ЦУШКО в контексте обсуждения программы социально-экономического развития Украины на 2010 год.

В свою очередь, оценивая планы правительства повысить акциз на бензин, экс-глава Госкомпредпринимательства Александра КУЖЕЛЬ заявила, что это - "просто катастрофа".

Кроме того, для повышения доходов в бюджет, планируется ввести налог "на роскошь". "Машины, которые стоят более 50 тыс. долларов, будут платить очень хорошо (те, кто их покупает - УНИАН). Дом, который более 300 метров квадратных, когда покупаешь - будешь платить налог. Самолеты, вертолеты, яхты и земельные участки в престижных местах. Конечно, взвоют (те, кто хочет купить - УНИАН) - понимаю", - заявил В.ЦУШКО.

Также он отметил, что за счет повышения акцизов на табачные изделия бюджет пополниться средствами в размере до 3 млрд. гривен. Существенное повышение поступлений доходов ожидается и от повышения акцизов на алкогольную продукцию, в частности от повышения акциза на дешевое вино.

В.ЦУШКО также отметил, что в результате выполнения правительственной программы социально-экономического развития, Украина "будет процветать".

Украинские власти намерены добиться от России подписания дополнения к контракту от 19 января 2009 года о гарантиях «Газпрома» относительно предоставления объемов газа для транзита не менее 110 млрд. кубометров в год, а также уточнения реальной цифры объема транзита газа на 2010 год.

Об этом говорится в документе «Актуальные вопросы для переговоров с российской стороной по внесению изменений в Контракт купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах и Контракт об объемах и условиях транзита газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы», текстом которого располагает газета «Зеркало недели» (№15 (795), 17 - 23 апреля 2010 г.).

Как сообщает издание, документ был подготовлен «Нафтогазом» и стал основой предложений, с которыми украинские переговорщики ездили в «Газпром».

Так в документе указывается, что на сегодняшний день контракт №ТКГУ не содержит штрафных санкций к «Газпрому» за невыполнение контрактных объемов по транзиту, что нарушает принцип паритетности обязательств сторон и снижает мотивацию для осуществления транзита через Украину при наличии других маршрутов транзита.

При этом, по мнению украинских властей, в случае нарушения «Газпромом» объемов подачи газа для транзита необходимо провести денежную компенсацию в пользу «Нафтогаза» на сумму упущенной выгоды и понесенных накладных расходов, а также выплату штрафных санкций.

В документе отмечается, что условия безусловного выполнения обязательств по поставке газа для транзита могут быть реализованы при использовании контракта по типу «вези или плати».

Сельское хозяйство

Министерство сельского хозяйства РФ и Министерство аграрной политики Украины совместно будут инспектировать предприятия по переработке и производству мясной и молочной продукции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в Москве сказала министр сельского хозяйства РФ Елена СКРИННИК после переговоров с министром аграрной политики Украины Николаем ПРИСЯЖНЮКОМ.

«Будут созданы совместные комиссии по инспекции предприятий по переработке и производству мяса и молока», - сказала Е.СКРИННИК. По ее словам, эти инспекции дадут возможность увеличить объем ввоза украинской сельхозпродукции в РФ и российской – в Украину.

«Эти все направления мы развиваем. Стратегия понятна, она носит позитивный характер и выстроена на увеличении товарооборота сельхозпродукции наших стран», - сказала Е.СКРИННИК.

В свою очередь, Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что соответствующие продовольственные балансы дадут возможность спрогнозировать, какие отрасли сельского хозяйства развивать в каждой из стран для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность двух стран.

«Следующий шаг, после обеспечения продовольственной безопасности наших стран и балансов внутренних, мы сможем рассматривать вопрос о совместном выходе на рынки других стран», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он обратил внимание на большой потенциал Украины и РФ в этом отношении, поскольку страны имеют достаточно сельскохозяйственной земли и высокие традиции в этой отрасли.

Говоря о запрете ввоза мясной и молочной продукции некоторых украинских предприятий, Н.ПРИСЯЖНЮК сказал: «Запрет просто так отменен не может быть, после совместной инспекции, которую мы договорились провести, создадим совместную рабочую группу, и после соответствующего заключения этой рабочей группы будет открыт рынок для украинской молочной и мясной продукции».

Он подчеркнул, что самое главное, что украинский бизнес взял на себя ответственность за то, чтобы эта продукция была украинского производства.

«Я, как министр, должен донести до украинского бизнеса, что рынок (российский – УНИАН) будет открыт, но нужно развивать эту отрасль на территории Украины, чтобы эта продукция была украинского происхождения», - подчеркнул Н.ПРИСЯЖНЮК.

Россия готова покупать украинский сахар, произведенный из сахарной свеклы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в Москве сказала министр сельского хозяйства РФ Елена СКРИННИК после переговоров с министром аграрной политики Украины Николаем ПРИСЯЖНЮКОМ.

«Мы ввозим сахар, для нас главное, чтобы тот сахар, который ввозится с территории Украины, производился из сахарной свеклы, а не из сахара-сырца», - сказала Е.СКРИННИК.

По ее словам, есть все возможности для реализации сахара из сахарной свеклы на территории Российской Федерации. Она отметила, что такой продукт будет качественен и конкурентоспособен, а также не будет угрозы для государственной поддержки российской сахарной отрасли.

Е.СКРИННИК отметила, что эта тема обсуждалась с украинской стороной, и высказала уверенность, что в ближайшее время будут подписаны прогнозные балансы и в том числе – по сахару. «В таком случае можно будет говорить о ввозе сахара», - сказала она.

Национальный банк Украины (НБУ) определил порядок резервирования по кредитам аграриям, когда залогом выступает будущий урожай.

Это предусмотрено постановлением Нацбанка (№180 от 13 апреля т.г.), которым вносятся изменения в постановление №650 от 3 ноября 2009 г. "О стимулировании кредитования экономики Украины".

«По кредитам, предоставленным заемщикам – производителям сельскохозяйственной продукции, принимать при определении чистого кредитного риска для расчета резерва для возмещения возможных потерь по кредитным операциям стоимость обеспечения в виде имущественных прав на будущую сельскохозяйственную продукцию (будущий урожай, приплод скота и т.п.) по таким коэффициентам в зависимости от категории кредитной операции: стандартная - 50%; под контролем - 40%; субстандартная - 20%; сомнительная - 10%», - говорится в постановлении НБУ. При этом указывается, что документ принят «с целью содействия кредитной поддержке банками предприятий агропромышленного комплекса».

Вышеуказанная норма будет действовать до 31 декабря 2011 года.

(УНИАН)