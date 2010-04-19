Извержение вулкана в Исландии почти прекратилось

Извержение вулкана Эйяфьятлайокудль (Eyjafjallajokull) в Исландии, из-за которого было почти парализовано авиасообщение в Европе, практически прекратилось, говорится в материалах, опубликованных в понедельник на сайте британской метеорологической службы.

"Извержение практически прекратилось, лишь небольшое количество пепла выбрасывается на высоту более 600 футов (около 200 метров)", - сказано в прогнозе.

Вместе с тем, констатируют метеорологи, облако пепла остается в воздухе над большей частью территории Европы, сообщает РИА Новости.