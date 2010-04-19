Анонс на 20 апреля

10-00 - Состоится заседание Антимонопольного комитета Украины по поводу рассмотрения дела о злоупотреблении ГП «Морской торговый порт «Южный» монопольным положением. Совершенные портом нарушения касаются рынка обеспечения безопасности мореходности. Заседание состоится при участии полномочных представителей ответчика (ул. Урицкого, 45, 4-й этаж, зал заседаний).

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11-00 - заседание, на котором будет рассматриваться дело о создании прозрачных механизмов ценообразования и конкурентных принципов на региональных рынках сжиженного газа. Участие в заседании примут руководители и представители областных государственных администраций, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций. После заседания состоится брифинг председателя Комитета Алексея Костусева (там же).

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10-00 - При участии заместителя председателя КГГА Виктора Сивца состоится презентация первого экспериментального образца украинского реактивного самолета нового поколения АН-158, изготовленного на ГП «Антонов» с использованием самых современных мировых технологий (ул. Туполева, 1, ГП «Антонов»). Сбор прессы перед входом в 9:45.

10-00 - Состоится встреча председателя КОГА Анатолия Присяжнюка, руководителей предприятий Киевской области с иностранными инвестициями и представителей 9 дипломатических учреждений, аккредитованных в Украине. Тема встречи: «Формирование привлекательного инвестиционного климата: опыт, проблемы, перспективы». Вопросы: Улучшение инвестиционного климата в Киевской области; Определение препятствий ведению хозяйственной деятельности и пути их преодоления; Обсуждение перспектив работы и предоставления практической помощи со стороны органов государственной власти (пл. Леси Украинки, 1, к. 700, 7 этаж).

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10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Законны ли демонтажи МАФ в г. Киеве?». Общественные организации и представители МВД Украины будут разбираться, по каким причинам и в каких масштабах регулярно проходят демонтажи малых архитектурных форм в г. Киеве. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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10-30 - Брифинг на тему "Реформы системы собственности в Украине". Участники: министр экономики Украины Василий Цушко; адвокат Татьяна Монтян; старший партнер адвокатского объединения "Волков Козьяков и Партнеры" и др. («Интерфакс-Украина», ул. Рейтарская, 8/5-а).

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11-00- Пресс-конференция группы компаний eCall (включает колекторское агентство Verdict, контакт-центр класса премиум eCall и бюджетный контакт-центр Hotliner), посвященную презентации результатов деятельности компаний в 2009 году. Участники: Алексей Тесленко, ген.директор ГК eCall; Мария Тугай, коммерческий директор ГК eCall. Будут объявлены результаты финансовой деятельности ГК eCall (Verdict - первое в Украине колекторское агентство, которое обнародовало свою финансовую отчетность); обсуждены планы группы компаний на 2010 год. («ИнтерМедиа консалтинг», ул. Б.Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо

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11-00 - Пресс-конференция на тему: «Повышение акциза на горючее: сколько будет стоить литр бензина?» В мероприятии примет участие эксперт рынка топлива, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, приглашен также представитель Министерства экономики (“Главком”, ул. Институтская, 24/7, 3 этаж, оф. 6).

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11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Кто и как лишил канадского инвестора миллионов долларов США?”. Будут обнародованы обстоятельства лишения канадского бизнесмена его бизнеса в Украине - элеватора, тысяч гектаров пахотных земель, сельхозтехники и зернохранилища. В ходе пресс-конференции будет сделан прогноз относительно возможности влияния данного инцидента на инвестиционную привлекательность Украины для иностранных инвесторов. Участники: представители посольства Канады в Украине, гражданин Канады Рональд Дерриксон, представители Юридической фирмы "ОМП" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал

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11-30 - Пресс-конференция руководителя группы советников председателя Национального банка Украины Валерия Литвицкого и президента Центра экономического развития Александра Пасхавера на тему: "Макровзгляд на экономику стартового квартала года" (“Укринформ”, ул.. Б.Хмельницкого, 8/16).

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11-30- Пресс-конференция, посвященная ребрендингу страховой компании “Кредо-Класик”, компании группы UNIQA Австрия .Участники: Андреас Брандштеттер, член правления UNIQA Group Austria, Юрий Ефимов, председатель Правления СК “Кредо-класик”, Елена Симончук, директор из маркетинга СК “Кредо-Класик” (музей “Золотые ворота”, ул.. Владимирская, 40а).

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12-00 - Пресс-конференция на тему: «Сотрудничество Украины с международными финансовыми институтами: гарантия стабильности страны или успешности кредиторов?». Участники: исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко; ген.директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий (интернет-холдинг «ОБОЗ.ua», ул.. Дмитриевская,44-а).

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12-30 - В г. Ирпень Киевской области состоится пресс-конференция в рамках круглого стола «Социальный диалог как инструмент принятия решений». Организаторы и партнеры: Украинский национальный комитет Международной торговой палаты (ICC Ukraine), Ирпеньский горсовет, ФПУ, Конфедерация работодателей Украины, Украинская ассоциация качества. Участники: Олег Бондар, городской председатель Ирпеня; Владимир Щелкунов, президент ICC Ukraine; Григорий Осовый, первый зам..председателя Федерации профсоюзов Украины; Петр Колита, президент Украинской ассоциации качества; Наталия Днипренко, зав.отделом содействия развитию гражданского общества КМУ. («Конференц Холл &Готель Ирпень», г. Ирпень, ул. Жовтневая 118-А

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13-00 - Круглый стол на тему: «Куда пропадают миллионы, собранные на киевских парковках?». Участники: Дмитрий Гнап, председатель ОО «Комитет Прямого Действия»; Елена Полищук, директор коммунального предприятия «Киевтрансспарксервис»; Виктор Щербаков, заслуженный юрист Украины, адвокат, Андрей Нечипоренко, адвокат, партнер адвокатской компании «Наталия Субота и партнеры»; Ирина Догадаева, зам.директора коммунального предприятия «Киевтрансспарксервис» (РИА “Новости”, ул. Станиславского, 3, оф. 50).

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13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Рынок первичной недвижимости: цифры, факты, ожидания”. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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14-00 - Состоится прямая телефонная линия КМУ при участии представителей Министерства промышленной политики Украины. Телефон: 254-05-65. В 13-30 состоится брифинг с представителями СМИ (Кабинет Министров Украины, ул. Грушевского, 12/2, к.141