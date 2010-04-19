ГЛАВНОЕ на 19 апреля (вечер)

Хроника дня

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ТЭК: Бойко и Миллер продолжили обсуждение цены на газ

Сегодня в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя правления Алексея МИЛЛЕРА, министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгения БАКУЛИНА.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

В сообщении отмечается, что на встрече было продолжено рассмотрение взаимодействия сторон в рамках долгосрочных контрактов на поставку и транзит газа.

«В частности, обсуждались вопросы, связанные с ценовыми параметрами контракта купли-продажи российского газа», - сказано в сообщении.

Пресс-служба «Газпрома» не уточняет детали переговоров.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время Украина и Россия ведут переговоры о возможности пересмотра газовых контрактов от 19 января 2009 года с целью снижения цены на газ.

10 апреля премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина предлагает России снизить цену на газ до уровня, который позволит уменьшить годовую плату за него на 4 млрд. дол.

В тот же день глава правительства РФ Владимир ПУТИН после переговоров в Москве с Н.АЗАРОВЫМ сказал, что Украина подготовила «интересные» предложения в газовой сфере, которые готова рассматривать Российская Федерация.

13 апреля Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что российская сторона готова обсуждать новые предложения Киева относительно цены на газ.

«Нафтогаз» выбрал аудитором финотчетности ООО «Легис-Аудит» НАК «Нафтогаз Украины» выбрала аудитором финансовой отчетности, бухгалтерского и налогового учета ООО «Легис-Аудит» (Киев).

Об этом сказано в официальном сообщении компании об итогах торгов, обнародованном в «Вестнике госзакупок».

Согласно сообщению, договор на предоставление в 2010-2011 годах вышеуказанных услуг был подписан 31 марта т.г.

Стоимость договора - 5 млн. 792,688 тыс. грн.

Напомним, ООО «Легис-Аудит» уже проводила аудит отчетности НАК «Нафтогаз Украины» по украинским стандартам за 2008 год.

Аудит финотчетности НАК «Нафтогаз Украины» по международным стандартам выполняет компания Ernst&Young.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Финансы: На начало апреля НБУ монетизировал 89% ОВГЗ, выпущенных для докапитализации коммерческих банков Национальный банк Украины по состоянию на 1 апреля 2010 года из 43,484 млрд. грн. облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые были выпущены на протяжении 2008, 2009 годов и января-марта 2010 года для докапитализации коммерческих банков, монетизировал 89% (38,755 млрд. грн.). Это вытекает из данных, обнародованных на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, для вышеуказанных целей были выпущены ОВГЗ: в 2008 году на 13,770 млрд. грн. (монетизировано на 2 млрд. грн.), в 2009 году – 23,324 млрд. грн. (29,342 млрд. грн.), в январе-марте 2010 года – 6,39 млрд. грн. (7,413 млрд. грн.).

Доходность таких бумаг в 2008 году составила 9,74%, в 2009 и 2010 гг. – 9,5% годовых.

Как сообщал УНИАН, за указанный период правительство Украины за счет выпуска ОВГЗ проводило увеличение уставных капиталов "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка", которые на 100% принадлежат государству. Кроме того, с участием правительства путем внесения в уставный капитал ОВГЗ были докапитализированы три негосударственных банка: банк «Киев», «Укргазбанк» и «Родовид Банк».

Доллар растет к большинству мировых валют

Доллар на торгах в понедельник увеличивается в цене по отношению к большинству мировых валют на фоне стремления инвесторов избегать вложений в рискованные активы в связи с официальными обвинениями против американского инвестбанка Goldman Sachs Inc., пишет интернет-издание The Wall Street Journal.

Как сообщает РИА Новости, доллар на торгах в понедельник подорожал к евро до 1,3452 доллара за евро против 1,3510 доллара за евро. Доллар также укрепился по отношению к иене - до 92,17 иены за доллар против 92,12 иены за доллар. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США увеличился на 0,32% до 81,08 пункта. Комиссия по ценным бумагам и биржам США в прошлую пятницу предъявила обвинения американскому инвестбанку Goldman Sachs в сокрытии информации о действительном состоянии финансов с целью намеренного введения в заблуждение его акционеров.

По мнению комиссии, банк частично сокрыл информацию по выпущенным им долговым обязательствам, обеспеченным пулом субстандартных ипотечных кредитов. Подобный новостной фон лишь усугубил нервозное состояние на валютном рынке, вызванное до сих пор неурегулированным вопросом предоставления финансовой поддержки Греции. В понедельник в Афины должны были прибыть три делегации для обсуждения деталей механизма помощи Греции. Однако по состоянию на настоящий момент в Афины прибыла лишь группа экспертов Международного валютного фонда (МВФ), в то время как представители Еврокомиссии и Европейского центрального банка не смогли добраться до пункта назначения из-за по большей части закрытого в связи с извержением вулкана в Исландии воздушного пространства в Европе.

"Ни один из этих вопросов, вероятно, не будет решен быстро", - полагают аналитики Citigroup, а стремление инвесторов избежать риска, скорее всего, "будет определять динамику на валютном рынке в краткосрочной перспективе". Неопределенность со сроками предоставления помощи Греции в понедельник в очередной раз толкнула доходность по греческим десятилетним облигациям к рекордным отметкам - выше 7,6%. "Резко растущая премия за риск по греческим правительственным бумагам делает неизбежным обращение за средствами к МВФ, но инвесторы не успокоятся до тех пор, пока для Греции не будет согласован обоснованный план роста (экономики)", - полагает глава отдела анализа экономик стран G7 Tullett Prebon Елена Комилева (Lena Komileva).

Банки: НБУ обеспокоен несвоевременной сдачей отчетов комбанками в Киевском регионе

Национальный банк Украины (НБУ) обеспокоен несвоевременной сдачей отчетов коммерческими банками Киевского региона. Об этом говорится в письме Нацбанка №47-312/2734, которым располагает УНИАН.

«Департамент безвыездного банковского надзора выражает обеспокоенность плохой организацией подготовки и предоставления банками статистической отчетности Национальному банку», - говорится в письме.

По данным НБУ, в последнее время участились случаи нарушения банками Киевского региона установленных правилами сроков представления Национальному банку форм статистической отчетности банковского надзора (заказчиком и получателем которых является Департамент нормативно-методологического обеспечения банковского регулирования и надзора).

«Такое состояние дел делает невозможной своевременную подготовку обобщенной информации по банкам Киевского региона, и, как следствие, оперативной сводки данных по банковской системе Украины», - говорится в документе.

Нацбанк подчеркивает, что при нарушении банками сроков представления форм отчетности Департаментом безвыездного банковского присмотра будут рассматриваться вопросы относительно наложения на такие банки штрафы за неподачу (несвоевременное предоставление) отчетности

В «Диалогбанке» продлено действие временной администрации

Национальный банк Украины продлил на три месяца действие временной администрации в ООО «Диалогбанк».

«Постановлением Национального банка Украины от 15 апреля 2010 г. №199 продлено

в ООО «Диалогбанк» действие временной администрации сроком на три месяца - с 16 апреля 2010 до 15 июля 2010 года. Продлены полномочия временного администратора ООО «Диалогбанк» Марины БАССЕЛЬ сроком на три месяца - с 16 апреля 2010 до 15 июля 2010 года», - сообщается на сайте НБУ.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк своим постановлением №603 от 15 октября 2009 г. ввел временную администрацию в ООО «Диалогбанк» (г. Днепропетровск) сроком на шесть месяцев - с 16 октября 2009 года до 15 апреля 2010 года.

Также НБУ ввел в «Диалогбанке» мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца – с 16 октября 2009 года до 15 января 2010 года.

Справка УНИАН. ООО «Диалогбанк» зарегистрировано в январе 1992 года.

Убыток банка по итогам 2009 года составил 65,879 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 января 2010 года долей в капитале ООО «Диалогбанк» владели - ООО Компания «Ренессанс» - 33,4%, ООО Компания «Фламинго» - 33,3%, ООО «Юниверс» - 33,3%.

«ПриватБанкв I квартале 2010 года сократил чистую прибыль на 36%

ПАО КБ «ПриватБанк» (Днепропетровск) в I квартале 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, сократило чистую прибыль на 36% – до 215,422 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за указанный период увеличились на 7%, и на 1 апреля 2010 года составили 91,979 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 8% - до 81,179 млрд. грн.,

обязательства - на 8% - до 81,493 млрд. грн. Уставный капитал в I квартале не изменялся и оставался на уровне 7,811 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 2% – до 10,485 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Основными акционерами «ПриватБанка» являются Игорь КОЛОМОЙСКИЙ - 49,1535% акций и Геннадий БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.

Агропром: Украина и Россия будут инспектировать мясомолочные предприятия

Министерство сельского хозяйства РФ и Министерство аграрной политики Украины совместно будут инспектировать предприятия по переработке и производству мясной и молочной продукции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в Москве сказала министр сельского хозяйства РФ Елена СКРИННИК после переговоров с министром аграрной политики Украины Николаем ПРИСЯЖНЮКОМ.

«Будут созданы совместные комиссии по инспекции предприятий по переработке и производству мяса и молока», - сказала Е.СКРИННИК. По ее словам, эти инспекции дадут возможность увеличить объем ввоза украинской сельхозпродукции в РФ и российской – в Украину.

«Эти все направления мы развиваем. Стратегия понятна, она носит позитивный характер и выстроена на увеличении товарооборота сельхозпродукции наших стран», - сказала Е.СКРИННИК.

В свою очередь, Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что соответствующие продовольственные балансы дадут возможность спрогнозировать, какие отрасли сельского хозяйства развивать в каждой из стран для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность двух стран.

«Следующий шаг, после обеспечения продовольственной безопасности наших стран и балансов внутренних, мы сможем рассматривать вопрос о совместном выходе на рынки других стран», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он обратил внимание на большой потенциал Украины и РФ в этом отношении, поскольку страны имеют достаточно сельскохозяйственной земли и высокие традиции в этой отрасли.

Говоря о запрете ввоза мясной и молочной продукции некоторых украинских предприятий, Н.ПРИСЯЖНЮК сказал: «Запрет просто так отменен не может быть, после совместной инспекции, которую мы договорились провести, создадим совместную рабочую группу, и после соответствующего заключения этой рабочей группы будет открыт рынок для украинской молочной и мясной продукции».

Он подчеркнул, что самое главное, что украинский бизнес взял на себя ответственность за то, чтобы эта продукция была украинского производства.

«Я, как министр, должен донести до украинского бизнеса, что рынок (российский – УНИАН) будет открыт, но нужно развивать эту отрасль на территории Украины, чтобы эта продукция была украинского происхождения», - подчеркнул Н.ПРИСЯЖНЮК.

РФ готова покупать украинский сахар

Россия готова покупать украинский сахар, произведенный из сахарной свеклы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в Москве сказала министр сельского хозяйства РФ Елена СКРИННИК после переговоров с министром аграрной политики Украины Николаем ПРИСЯЖНЮКОМ.

«Мы ввозим сахар, для нас главное, чтобы тот сахар, который ввозится с территории Украины, производился из сахарной свеклы, а не из сахара-сырца», - сказала Е.СКРИННИК.

По ее словам, есть все возможности для реализации сахара из сахарной свеклы на территории Российской Федерации. Она отметила, что такой продукт будет качественен и конкурентоспособен, а также не будет угрозы для государственной поддержки российской сахарной отрасли.

Е.СКРИННИК отметила, что эта тема обсуждалась с украинской стороной, и высказала уверенность, что в ближайшее время будут подписаны прогнозные балансы и в том числе – по сахару. «В таком случае можно будет говорить о ввозе сахара», - сказала она.

Земельный рынок: Более 20 общественных организаций земельной сферы 12 мая проведут всеукраинскую акцию протеста

Более 20 общественных организаций земельной сферы 12 мая т.г. проведут всеукраинскую акцию протеста с требованием уволить главу Государственного комитета по земельным ресурсам Украины Олега КУЛИНИЧА.

Об этом сообщил глава Профсоюза работников отрасли земельных отношений Украины Дмитрий ФИЛИПЧУК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы собираемся 12 мая в 10 утра под областными управлениями Госкомзема провести всеукраинскую акцию протеста. В этой акции предположительно будут участвовать от 100 до 300 человек в каждом городе», - сказал он.

Д.ФИЛИПЧУК отметил, что среди основных требований протестующих – увольнение главы Госкомзема О.КУЛИНИЧА. При этом он добавил, что за состояние земельной отрасли за время руководства О.КУЛИНИЧА должен нести ответственность блок Литвина, поскольку он назначался на должность главы ведомства по квоте данной политической силы.

В свою очередь президент ассоциации «Земельный союз Украины» Андрей КОШИЛЬ отметил, что за последнее время в структуре Госкомзема было уволено 124 специалиста, из которых 67 имели стаж работы в государственной землеустроительной службе. Вместо уволенных были приняты на работу 176 специалистов, их которых только один с опытом работы в землеустроительной организации.

«Люди, которые ставятся на места в Госкомземе, не являются землеустроителями. Это учителя, инженеры и т.д.», - добавил он.

При этом А.КОШИЛЬ обратил внимание на инструкцию о выносе земельных участков в натуре, размещенную на сайте Госкомзема. По его мнению, принятие этой инструкции откроет новые возможности для коррупции при приватизации земель.

А.КОШИЛЬ пояснил, что если до сих пор границы участков в натуре обозначались подручными средствами, в том числе колышками, то сейчас появилась новая идея – «изготавливать колышки в Киеве, их нумеровать и продавать людям». При этом предприятие, которое будет устанавливать колышки, будет определяться решением руководства Госкомзема.

По оценкам президента ассоциации, проведения таких работ требуют около 10 млн. земельных участков.

«Это коснется всех граждан в Украине, которые занимаются приватизацией земельных участков. Мы подсчитали, что в Киевской области удорожание приватизации земельного участка будет минимум на 1 тыс. долл.», - сказал он.

Вместе с тем глава Ассоциации землеустроителей и геодезистов Украины Игорь ПОСТАНОВСКИЙ отметил, что новые лицензионные условия на проведение работ по землеустройству, землеоценочных работ, которые вступили в силу с 1 января 2010 года, «работают вне правового поля Украины».

«Эти лицензионные условия выписаны таким образом, что их выполнить невозможно», - добавил он.

В то же время, по словам главы ассоциации, Госкомземом проводятся проверки землеустроительных организаций, которыми в основном являются субъекты малого бизнеса. «Фактически новые лицензионные условия – это очередная коррупционная схема», - сказал И.ПОСТАНОВСКИЙ.

Д.ФИЛИПЧУК также отметил, что в результате правительственной программы по бесплатному оформлению и выдаче государственных актов на право собственности на землю (постановление Кабмина №844) вместо декларированных 6,5 млн. госактов было изготовлено не более 500 тыс. госактов. При этом частные землеустроительные организации заставляли выполнять работы бесплатно под угрозой лишения лицензий.

Ритейл: Хозсуд Киева начал банкротство сети ресторанов "Пузата хата" Хозяйственный суд Киева возбудил дело о банкротстве ООО "Пузата хата", владеющего одноименной сетью заведений общественного питания.

Об этом говорится в постановлении суда, размещенном на его сайте.

«Постановлением хозяйственного суда г. Киева от 27 февраля 2010 года открыто производство по делу №50/158-б», - говорится в сообщении суда.

Распорядителем имущества должника назначен арбитражный управляющий Вячеслав ЛЕЦКАН.

Суд постановил признать долг кредитора – ООО «Динаприс» в сумме 50 млн. 200 тыс. 200 грн. При этом суд удовлетворил ходатайство распорядителя имущества должника об отстранении Игоря МИРОШНИЧЕНКО от должности генерального директора ООО «Пузата Хата» и возложил исполнение его обязанностей на В.ЛЕЦКАНА.

Письменные заявления с требованиями к должнику, заявления о принятии участия в санации предприятия могут подаваться в Хозяйственный суд Киева в течение 30 дней со дня публикации сообщения - 19 апреля.

Справка УНИАН. Сеть ресторанов «Пузата хата» была основана в 2003 году. По состоянию на апрель 2009 года сеть насчитывала 37 ресторанов в 14 городах Украины.

Транспорт: Воздушное пространство Великобритании откроется во вторник

Запрет на воздушное сообщение с Великобританией может быть частично снят во вторник, сообщил в понедельник в эфире телеканала Sky News министр транспорта Великобритании лорд Эндрю Адонис. "Метеослужбы говорят о том, что сейчас ситуация несколько улучшается. Таким образом, завтра британское воздушное пространство может быть частично открыто", - сказал лорд Адонис.

На случай, если это произойдет, сейчас все службы уже готовятся к тому, чтобы доставить в пункты назначения максимальное число пассажиров, сообщил министр. Согласно последнему заявлению британской службы управления воздушным пространством NATS, авиационное сообщение с Великобританией восстановится не ранее 01.00 ночи вторника (04.00 мск).

Произошедшее 14 апреля извержение вулкана Эйяфьятлайокудль (Eyjafjallajoekull), расположенного в 200 километрах юго-восточнее исландской столицы Рейкьявика, привело к образованию большого облака пепла. Авиационное сообщение в Европе было закрыто, поскольку частицы вулканического пепла представляют опасность для турбин авиационных двигателей и могут вызвать проблемы, оседая на крыльях самолетов.

Согласно предварительной оценке Международной ассоциации воздушного транспорта, вынужденные простои, вызванные закрытием аэропортов из-за извержения вулкана в Исландии, ежедневно обходятся европейским авиакомпаниям в 147,3 миллиона евро.