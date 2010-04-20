Выброс углекислого газа вулканом составляет 150-300 тыс.т

Ежедневный выброс углекислого газа вулканом Эйяфьядлайокудль составляет 150 тыс т. Об этом сообщил накануне французским СМИ британский вулканолог Колин Макферсон. С его мнением согласны и ряд французских экспертов, передает ПРАЙМ-ТАСС

К.Макферсон признал, что точных замеров выброса газа в ходе нынешнего извержения исландского вулкана у науки нет. Однако специалисты сравнивают его с предыдущим периодом активности Эйяфьядлайокудль, который имел место в марте этого года. Тогда в атмосферу в день попадало по 15 тыс т углекислого газа. При нынешнем извержении потоки лавы оказались в 10-20 больше прежних, что позволяет экстраполировать прежние данные по газу.

Как считает французский вулканолог Патрик Аллар, в настоящее время выбросы углекислого газа в 20 раз превышают прежнее извержение, что равно ежедневным объемам в 300 тыс т.

В том случае, если извержение вулкана Эйяфьядлайокудль будет продолжаться около года, чего не исключают эксперты, общий выброс им углекислого газа приравняет его к объемам СО2 такой страны, как Австрия. В то же время такие масштабы не являются чрезвычайными - у вулкана есть шансы занять лишь некое место с 47-й по 75-ю позицию в списке стран-источников парниковых газов.