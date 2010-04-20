ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 апреля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Что делать заложникам вулкана», в котором пишет - извержение вулкана в Исландии скорректировало планы тысяч украинских туристов…

http://delo.ua/biznes/kompanii/chto-delat-zalozhnikam-vulkana-139666/

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Также «Дело» в материале «Жеваго и Ахметову придется пополнить свои банки капиталом» пишет - из 18 крупнейших банков Украины три нуждаются в дополнительной капитализации. Таковы предварительные итоги диагностики Нацбанка. «В капитализации нуждаются «Финансы и Кредит», ПУМБ и «Надра», — сообщил источник в НБУ…

http://delo.ua/dengi/banki/bankam-ne-hvataet-139624/

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«Дело» в материале «Россия решилась купить украинский сахар» пишет – многолетние переговоры о поставках украинского сахара на российский рынок сдвинулись с мертвой точки. Проблема в том, что теперь, когда Россия готова потреблять наш сахар, Украине больше нечего продавать и она сама превратилась в импортера…

http://delo.ua/biznes/rynki/rossija-reshilas-kupit-ukrainskij-sahar-139658/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Банки забывают о кризисе» пишет – крупнейшие банки восстанавливаются после кризиса, и большинство из них вновь становятся прибыльными за счет получения процентных доходов. Учреждения снизили отчисления в резервы и процентные ставки по депозитам. Банкиры говорят, что не видят причин для ухудшения показателей, и готовятся к активному кредитованию со второй половины года…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1357462

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Пузата хата» кормит кредиторов завтраками» пишет – на ресторанном рынке произошло первое крупное банкротство с начала кризиса. Одна из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания "Пузата хата" не смогла договориться с кредиторами о реструктуризации долговых обязательств и вчера объявила о начале процедуры банкротства головной компании. Кредиторы считают это инструментом давления в переговорах о реструктуризации долга. Тем не менее, стороны надеются на достижение компромисса…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1357469

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Издание «Экономические известия» в материале «Газовики сговорились плотнее» пишет – в украинском правительстве надеются завершить согласование цен на российский газ после встречи президентов двух стран завтра в Харькове. Накануне переговоров Форум стран-экспортеров газа определился, как противостоять падению цен на газовом рынке. Киев теряет один из основных неполитических аргументов в торгах за снижение стоимости поставляемого Россией голубого топлива. При этом на официальном уровне обсуждение ценовых параметров газового сотрудничества предпочитают вести в контексте бартерных схем и взаиморасчетов…

http://eizvestia.com/markets/full/4196141

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Также «Экономические известия» в публикации «Бюджет ко Дню Победы» пишут – основной финансовый документ страны может быть принят в середине следующей недели. К этому времени правительство рассчитывает добиться от России ясности в вопросе цены на газ для нашей страны и решить вопрос с дефицитом госбюджета…

http://eizvestia.com/state/full/4196143

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«Газета по-киевски» в материале «У мэра осталось два месяца» пишет – из трех месяцев, выделенных Кабмином киевской власти на наведение порядка, один уже истек…

http://mycityua.com/articles/city/2010/04/20/081031.html

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«Газета по-киевски» в материале «Банкир возглавит Львовщину» пишет – Сегодня регионала Василия Горбаля назначат губернатором, а в среду президент представит нового главу на его вотчине. Вчера Янукович отменил визит во Львов, во время которого должен был представить нового губернатора области. И хотя его имя известно, эта отмена породила всяческие предположения…

http://mycityua.com/articles/country/2010/04/20/044642.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В Киеве для шашлыков откроют три пикник-зоны» пишет - уже в мае киевляне смогут «цивилизованно» жарить шашлыки в трех специально отведенных пикник-зонах. Людям дадут мангал, стол со стульями и продадут дрова. Будут ли продавать алкоголь, пока неизвестно…

http://www.segodnya.ua/news/14131306.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украина, вулкан, самолеты: а был ли пепел?..» пишет - извержение вулкана в Исландии не оставило без внимания украинское небо. Авиакомпании переносят рейсы, пассажиры берут на абордаж таможенную зону… Судиться из-за убытков можно, но не стоит, считают эксперты…

https://economics.unian.net/rus/detail/43952

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украине грозит "великая" приватизация...» пишет - пополнить казну новая власть намерена, в том числе, за счет приватизации. В списке - крупнейшие объекты Украины. Кабмин Тимошенко также пытался провернуть распродажу «по-крупному», но тогда на его пути был главный барьер – Ющенко. Правительству Азарова мешать некому, все преграды устранены…

https://economics.unian.net/rus/detail/43872

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Назло экономике» пишет – в России подержанные автомобили за I квартал 2009 г. подорожали на 10%. Такой сильный рост отмечен впервые с 2008 г. Новые машины тоже дорожают. Это вызвано оживлением спроса, который растет, несмотря на отсутствие явного улучшения в экономике, отмечают эксперты…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/20/231832

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Издание «Ведомости» в материале «Gmail взломали» пишет – пользователи электронной почты Gmail от Google (по данным comScore, 177 млн. уникальных посетителей в месяц) обнаружили, что с их адресов рассылается спам с рекламой какой-то интернет-аптеки. В настройках ящиков многие владельцы обнаружили заходы через мобильные версии Gmail из разных стран. Как это удалось хакерам, пока не понятно…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/20/231811

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Издание «Известия» в публикации «Игорный бизнес выиграл от закрытия» пишет - игорный бизнес недосягаем для милиции, потому что работает "легально": эту печальную истину обреченно изрек на днях глава ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Владислав Пиотровский. "Известия" выяснили: с тех пор, как этот бизнес попал под запрет, его существование стало особенно выгодным. Поэтому, видимо, его владельцы и не спешат переезжать в "игорные" зоны…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3141016/

(УНИАН)