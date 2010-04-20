ГЛАВНОЕ на 20 апреля

Хроника дня

* * *

Экономика

МВФ повысит прогноз роста мировой экономики в 2010 году до 4%

Международный валютный фонд (МВФ) вскоре повысит свой прогноз роста мировой экономики в 2010 году по сравнению с январской оценкой в 3,9%. Об этом пишет в понедельник японская газета Nikkei со ссылкой на интервью с главой МВФ Домиником Стросс-Каном (Dominique Strauss-Kahn), передает k2kapital.

Предполагается, что прогноз будет повышен на 0,1 процентный пункт до 4%.

По словам Стросс-Кана, рост экономик ускоряется в развивающихся странах. Также позитивная тенденция, по мнению главы фонда, наметилась в странах Южной Америки и Африки, однако спрос в частном секторе остается слабым в Японии, США и Европе.

МВФ опубликует обновленные оценки экономического роста из доклада World Economic Outlook 21 апреля.

Напомним, что в январе с.г. МВФ значительно повысил свой прогноз по динамике мировой экономики, заявив, что в 2010 году рост составит 3,9%, в то время, как в октябре 2009 года фонд предсказывал повышение на 3,1% в 2010 году и на 4,3% в 2011 году.

Соцполитика

Пенсии в России в 2010 году вырастут на 45%

Пенсии в России в 2010 года вырастут на 45%, заявил премьер-министр России Владимир Путин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за минувший год, сообщает Газета.Ру.

«Россия, пожалуй, единственная страна в мире, которая в нынешней ситуации пошла на масштабную пенсионную реформу, на существенное повышение пенсий», - сказал Путин.

«По итогам 2010 года, среднегодовой размер пенсии увеличится еще, как минимум, на 45%», - отметил он.

Транспорт

«Борисполь» работает в штатном режиме

Аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила по телефону пресс-секретарь аэропорта Людмила ПЕТРИВ, опровергнув информацию, распространенную в СМИ, о закрытии аэропорта до 15.00. По ее словам, на сегодняшний день не выполняются рейсы только в те аэропорты Европы, которые закрыты, в частности Париж, Брюссель, Дюссельдорф.

АэроСвит выполняет все рейсы

Авиакомпания «АэроСвит» на вторник, 20 апреля, не отменяет ни одного рейса.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН помощник директора авиакомпании «АэроСвит» по связям с общественностью Сергей КУЦЫЙ.

«Нет ни одной отмены рейса», - сказал он.

По его словам, сегодня утром выполнен рейс в Ригу, перенесенный с 19 на 20 апреля. Это первый рейс в столицу Латвии с момента закрытия воздушной зоны из-за извержения вулкана. Рейс в Дели, перенесенный со вчера на сегодня, ожидается к выполнению.

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) в понедельник, 19 апреля, доставила из Турции и Египта в Украину всех пассажиров ранее задержанных чартерных рейсов. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба компании.

По данным компании, во вторник, 20 апреля, чартерный рейс Киев – Таба планируется к выполнению без задержек.

В целом, в связи со сложившейся форс-мажорной ситуацией из-за извержения вулкана в Исландии, в период с 15 по 18 апреля авиакомпания МАУ вынуждена была задержать 11 чартерных рейсов, вылетающих из Украины, и отменить один чартерный рейс.

«В течение шести последних дней авиакомпании и аэропорты Европы сталкиваются с беспрецедентным закрытием воздушного пространства, связанным с опасностью вулканических выбросов в атмосферу. Это один из таких рисков, который никто не мог предвидеть и который наносит огромный ущерб всей авиационной отрасли. Обеспечение безопасности полетов является нашим главным приоритетом, и мы не будем выполнять рейсы при наличии угрозы безопасности», - отметил президент МАУ Юрий МИРОШНИКОВ. По его словам, авиакомпания не несет ответственности за закрытие воздушного пространства.

В связи с тем, что ограничения полетов в воздушном пространстве ряда регионов могут быть продлены, пассажирам чартерных рейсов рекомендуется уточнять информацию о времени вылета у своих туроператоров. Авиакомпания рекомендует пассажирам не выезжать в аэропорт до тех пор, пока у них не будет точной информации о том, что рейс выполняется.

Авиакомпания «Международный авиалинии Украины» (МАУ) отменила запланированные на сегодня рейсы в Париж, Амстердам, Франкфурт, Цюрих в связи с форс-мажорными обстоятельствами в результате извержения вулкана в Исландии. Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь компании Евгения САЦКАЯ.

По ее словам, в то же время, ожидается, что сегодня будут выполнены рейсы в Лондон, а также Берлин.

Сегодня МАУ уже выполнила перелеты Львов-Мадрид, Киев-Вена, Одесса-Вена, Киев-Дубай, Киев-Лиссабон.

Польские авиационные власти со вторника вновь закрыли авиадвижение над территорией Польши, которое было частично возобновлено в понедельник.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил пресс-секретарь Polskiej Agenci Čeglugi Powietrznej (PAZP) Гжегож ГЛЕБОВИЧ.

Он сказал, что гражданские авиарейсы запрещены на всех аэродромах в стране.

Запрещение будет действовать, пока не будет объявлено о его отмене.

В то же время пресс-секретарь сообщил, что только на севере Польши разрешено транзитное движение рейсовых самолетов на высоте более 6,1 км.

Европа постепенно открывает воздушное пространство для полетов.

Об этом сообщают сегодня информационные агентства, в частности, “Франс-пресс”.

По данным агентств, в Бельгии аэропортам разрешено принимать самолеты, начиная с 8.00, в то же время вылеты предусматриваются не ранее 14.00.

В Дании пока сохраняется запрещение на взлет и посадку, в то же время она открыла транзитное пространство на высоте более 6 тыс. метров.

Франция также частично открыла воздушное пространство, что дало возможность авиакомпании Air France заявить о том, что сегодня самолеты из аэропортов Париж-Шарль де Голль и Париж-Орли будут осуществлять вылеты по нормальному графику в Марсель, Ниццу, Бордо, Тулузу и на Корсику. Вылеты в европейских направлениях откроются не ранее 12.00.

В Великобритании на сегодня закрыты все полеты. Вместе с тем, компания British Airways надеется начать вылеты на дальние расстояния с 16.00.

На севере Италии также постепенно открываются аэропорты. Сегодня первые вылеты осуществлены из аэропортов Милан-Мальпенса и Милан-Линате.

В Венгрии с 2.00 действует частичное запрещение на полеты - запрещение летать на высоте ниже 6 тыс. метров над частью территории страны. В Будапеште не исключают возможности распространить эти правила на всю страну в ближайшие часы.

В Ирландии воздушное движение остается закрытым, по меньшей мере, до 12.00. В то же время в Латвии воздушное пространство полностью открыто с 8.00.

В Норвегии, которая первой начала закрывать свое воздушное пространство еще в прошлый вторник, 14 апреля, начиная с пятницы, 16 апреля, происходит постепенное открытие авиационного движения. Вместе с тем, сегодня утром было опять закрыто движение по коридорам на южном западе страны. Воздушные коридоры над Осло остаются открытыми.

В Польше авиационное движение закрыто до конца сегодняшнего дня, разрешены лишь транзитные перелеты на высоте более 6 тыс. метров.

Швейцария сегодня полностью возобновила авиационное движение. По информации Федерального бюро гражданской авиации, концентрация вулканического пепла в небе над Швейцарией значительно уменьшилась, а пробные полеты продемонстрировали возможность открытия авиационного движения.

Авиадвижение в значительной части Европы парализовано с 15 апреля из-за пепла от исландского вулкану Ейяфьятлайокудль.

АМК оштрафовал порт «Южный» на 1 млн. грн.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал морской порт «Южный» на 1 млн. грн. за злоупотребление монопольным положением.

Соответствующее решение принято сегодня на заседании АМК.

Как установил комитет, порт «Южный» на протяжении 2009 года и первого квартала 2010 года занимал монопольное положение на рынке услуг по обеспечению безопасности мореходства в пределах собственной акватории с долей 100%.

В частности, как выявили в АМК, порт создал неравные условия деятельности для субъектов хозяйствования, которые предоставляют грузовые услуги в пределах акватории порта.

Порт устанавливал разные скидки предприятия к портовым сборам – некоторым до 30%, другим – не предоставлял вообще, хотя мог предоставлять скидки до 50% в соответствии с постановлением Кабмина, в частности порт не предоставлял скидки для ООО «Трансинвестсервис», отмечалось на заседании.

Как сообщил глава АМК Алексей КОСТУСЕВ, существующее законодательство за злоупотребление монопольным положением позволяет наложить штраф до 10% годового оборота компании, что в данном случае для порта «Южный» могло составить сумму в размере до 150 млн. грн.

«Однако, учитывая позицию порта, мы наложили минимальный штраф», - отметил А.КОСТУСЕВ.

При этом порт обязали в десятидневный срок решить вопрос относительно предоставления скидок к сборам в порту, которые бы соответствовали монопольному законодательству.

Как сообщил и. о. зам. начальника порта «Южный», начальник юридического отдела Денис БУЛДАКОВ, нарушения, о которых говорилось на заседании АМК, были проведены предыдущим руководством порта.

Он также отметил, что порт на сегодня признает, что в обозначенный период имели место названные нарушения в порту.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,89 грн./долл., продают – по 7,92 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился, по сравнению с 19 апреля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках сегодня также без изменений – 10,59/10,68 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,55-10,63 грн./евро, по продаже – в пределах 10,65-10,80 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 19 апреля, немного понизился и сегодня составляет 0,2648/0,2719 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2550-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2700-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,89 грн./долл., продажи – 7,92 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева также не изменился со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,59/10,68 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,48-10,63 грн./евро, по продаже – в пределах 10,65-10,80 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 19 апреля, незначительно изменился – 0,2653/0,2720 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2550-0,2690 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2700-0,2750 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 20 апреля, составляет: гривни к доллару США – 7,9259, к евро – 10,646069, к российскому рублю – 0,27146.