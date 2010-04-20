КМУ установил график дежурств членов правительства
14:30, 20 апреля 2010Разное
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На майские праздники и день Киева
Кабинет министров Украины установил график дежурств представителей правительства в период майских праздников.
Соответствующее распоряжение правительства от 19 апреля № 895-р размещено на сайте Кабмина.
В частности, 1 и 2 мая будет дежурить вице-премьер Владимир СЕМИНОЖЕНКО, 3 и 24 мая – вице-премьер Виктор СЛАУТА, 4 и 10 мая – вице-премьер Владимир СИВКОВИЧ.
Кроме того, 8 и 22 мая будет дежурить вице-премьер Сергей ТИГИПКО, 9 мая – министр Кабинета министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ, а 23 мая – вице-премьер Виктор ТИХОНОВ.
Также правительство поручило А.ТОЛСТОУХОВУ обеспечить дежурство ответственных работников в Секретариате Кабинета министров Украины.
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