МЧС: Извержение вулкана не повлияет на здоровье украинцев

Угрозы здоровью украинских граждан в связи с извержением вулкана Эйяфьятлайокудль в Исландии нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестор ШУФРИЧ.

Он отметил, что МЧС Украины сотрудничает в этом вопросе с МЧС России, а также с представителями европейских структур.

По словам Н.ШУФРИЧА, ситуация с извержением вулкана является нестандартной и не может быть на 100% прогнозируемой.

В первую очередь МЧС беспокоит возобновление авиасообщения между Украиной и еврейскими странами.

«Угрозы здоровью нашим граждан не существует», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, авиадвижение в значительной части Европы парализовано с 15 апреля из-за облака пепла от исландского вулкана Эйяфьятлайокудль.

Европейские чиновники после заседания Совета министров по вопросам транспорта ЕС 19 апреля пообещали постепенное открытие авиационного движения, начиная с сегодняшнего дня, 20 апреля.

В то же время британские метеорологи сообщили, что вулкан Эйяфьятлайокудль, извержение которого ранее практически прекратилось, опять активизировался вечером 19 апреля. "Вулкан ранее практически прекратил извергаться, но теперь извержение опять продолжается, вулканический пепел выбрасывается на высоту от 10 до 15 тысяч футов (от 3 до 4,5 тысяч метров)", - говорится в прогнозе распространения вулканического пепла.