МЧС: Пик воды на Днепре в Киеве пройден

Пик прохода воды на реке Днепр в Киеве на сегодняшний день уже пройден.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестор ШУФРИЧ сообщил сегодня журналистам.

«Мы сегодня на заседании штаба зафиксировали прохождение максимального пика уровня воды в реке Днепр», - сказал он.

По словам министра, как и прогнозировалось, пик повышение уровня воды в Днепре пришелся на 17-18 апреля. Также Н.ШУФРИЧ отметил, что, согласно контрольным данным, в этот период наибольший уровень подъема воды составлял 93,3 м по Балтийской системе, в то время как угрожающим считался уровень 95 м.

Кроме того, Н.ШУФРИЧ сообщил, что МЧС удалось развести во времени пик прохождения воды в реках Днепр, Десна и Припять.

На данное время уровень воды в Днепре в Киеве составляет 92,72 м.

По словам Н.ШУФРИЧА, если не будет большого количества осадков, то уровень воды в Киеве нормализуется в первой декаде мая.