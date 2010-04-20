Сегодня в Москве Азаров встретится с Путиным
16:39, 20 апреля 2010Разное
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Планировали 22 апреля
Сегодня в Москве пройдет встреча премьер-министров Украины и России Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА.
Об этом сообщил УНИАН проинформированный источник.
По словам собеседника агентства, встреча пройдет в загородной резиденции В.ПУТИНА Ново-Огарево.
Как сообщал УНИАН ранее, данная встреча была запланирована на 22 апреля.
Но, как известно, 21 апреля в Харькове Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ встретится с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
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