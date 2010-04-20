Анонс на 21 апреля

- Состоится рабочий визит в Украину (г. Харьков) Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. Во время визита состоится встреча Президентов с руководителями пограничных регионов Украины и России, в ходе которой Главы государств планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития украинско-российского межрегионального сотрудничества. Особое внимание будет уделено вопросам взаимодействия двух стран в энергетической отрасли. Также состоится посещение Харьковского Авиационного завода, во время которого планируется обсуждение конкретных вопросов углубления сотрудничества Украины и России в отрасли самолетостроения.

***

10-00 - Состоится заседание Кабинета Министров Украины. Вход в Дом Правительства (только по паспортам) - с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.

***

11-00 - Пресс-конференция, посвященная возобновлению сезонного рейса «Киев - Симферополь - Киев». Руководство аэропорта и авиакомпании «Хорс» обсудят: итоги сотрудничества в прошлом году, проблемы центрального аэропорта столицы и пути их решения, что было достигнуто и, что еще надлежит преодолеть, кроме того, авиакомпания поделится своими планами на будущее. Авиакомпания «Хорс» организует для представителей СМИ рейс Киев-Симферополь-Киев. Вылет - пятница 23 апреля. Прилет - воскресенье 25 апреля.

***

11-00 - Начнет работу специализированная выставка “Энергоэффективность и энергосбережение”. Организаторы - ТПП Украины и региональные торгово-промышленные палаты. В церемонии открытия примут участие: первый вице-премьер-министр Украины А.Клюев и президент НАНУ Б.Патон (ТППУ, ул. .Б.Житомирская, 33, выставочный зал).

***

11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Акцизная политика: мифы и реальность». Участники: директор Национального Института винограда и вина «Магарач» Анатолий Авидзба, ген.директор ГК НВАО «Масандра» Миколай Бойко, председатель наблюдательного совета ОАО «Коблево» Вера Козливская, ген.директор ООО «Агрофирма «Золотая балка» Олег Колодий, вице-президент ассоциации «Виноградари и виноделы Украины» Вячеслав Пономарев (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

***

11-30 - Пресс-конференция Директора Евро-2012 в Украине Маркияна Лубкивского на тему: «Состояние подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2012 года» (“Главком”, ул. Институтская, 24/7, 3 этаж, оф. 6).

***

12-00-13-00 - ЗАО «ЭК«ДАРтеплоцентраль» проведет пресс-тур для представителей СМИ по результатам отопительного сезона 2009-2010рр. Во время пребывания состоится обзорная экскурсия по наиболее интересным подразделениям предприятия и брифинг председателя правления ЗАО «ЭК«ДАРтеплоцентраль» Ю.Коляды (на территории ТЭЦ, ул.Красногвардейская, 20).

***

15-00 - Круглый стол на тему: «Депрессивные регионы Украины: состояние и перспективы развития» . Организатор: парламентский Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. В 14-40 председатель Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия Королевская встретится с журналистами (ул. Грушевского, 5, конференц-зал, вход через 9-й подъезд). Телефон для справок и дополнительной аккредитации: 8 067 760-98-73. Вход по карточкам аккредитации.