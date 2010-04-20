Крупнейшие корпорации США демонстрируют рост прибыли

США. По итогам первого квартала 2010 года, чистая прибыль компании Advanced Micro Devices (AMD) составила 257 млн. долл., по сравнению с 414 млн. долл. чистого убытка за аналогичный период 2009 года.

США. По итогам первого квартала 2010 года, чистая прибыль компании International Business Machines Corp. (IBM) выросла на 13%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

США. По итогам первого квартала 2010 года, чистая прибыль банка Citigroup Inc. выросла в 2,8 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Комментарий. Американским компаниям кризис пошел на пользу. Как видим, не так просто «завалить» монстров. И это только начало роста...