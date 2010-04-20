СКМ третий раз подряд воглавила рейтинг

Компания СКМ третий раз подряд заняла первое место в рейтинге «ГVардия социально ответственных компаний», который был составлен всеукраинским рейтинговым журналом «ГVардия».

«В непростых экономических условиях 2009 года основное внимание в сфере корпоративной социальной ответственности мы уделяли нашим сотрудникам – мы делали все необходимое для сохранения рабочих мест, обеспечения социальных гарантий и стабильности в регионах присутствия предприятий Группы СКМ, - отметил Джок Мендоза-Вилсон, директор СКМ по международным связям и отношениям с инвесторами. – При этом мы продолжали выполнять и другие задачи в области КСО, такие как повышение уровня безопасности и охраны труда, поддержание высоких экологических стандартов, а также инвестиции в социальное и экономическое развитие Украины».

Ежегодный рейтинг «ГVардия социально ответственных компаний» (впервые вышел в 2008 году) был составлен на основании анализа анкет компаний, высланных в адрес редакции журнала «ГVардия», публичных социальных отчетов, а также оценок независимых экспертов – членов экспертного совета. При составлении рейтинга особое внимание уделялось уровню открытости информации, а также конкретным действиям компаний в сфере КСО - взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами.

«КСО для нас является составляющей нашей бизнес-стратегии, необходимой для повышения эффективности бизнеса в долгосрочной перспективе. И нас очень вдохновляет столь высокая оценка нашей работы в области социальной ответственности со стороны СМИ и профессионального сообщества. Подобные рейтинги являются еще одним доказательством того, что мы идем по верному пути, а результаты нашей работы востребованы и полезны», - добавил господин Мендоза-Вилсон.

***Компания СКМ – профессиональный инвестор, который владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В Группу СКМ входят компании Метинвест Холдинг, ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, Сегодня Мультимедиа, ТРК Украина, ЭСТА Холдинг, Украинский Ритейл и другие.

100% акций ЗАО «СКМ» принадлежат Ринату Ахметову.

Всеукраинская Рейтинговая программа «ГVардия» готовится совместно Украинским Рейтинговым Агентством и Издательским домом «Галицкие контракты». Проекты «Гвардия» выходят с мая 2004 года. Результаты рейтингов проходят внешний аудит.