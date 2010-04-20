ГЛАВНОЕ на 20 апреля (вечер)

Хроника дня

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Политика: Азаров встретится с Путиным сегодня в Москве

Сегодня в Москве пройдет встреча премьер-министров Украины и России Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА.

Об этом сообщил УНИАН информированный источник.

По словам собеседника агентства, встреча пройдет в загородной резиденции В.ПУТИНА Ново-Огарево.

Как сообщал УНИАН ранее, данная встреча была запланирована на 22 апреля.

Но, как известно, 21 апреля в Харькове Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ встретится с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Финансы: Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2011 год Кабинет министров Украины одобрил Декларацию целей и задач бюджета (Бюджетную декларацию) на 2011 год.

Об этом говорится в распоряжении правительства от 19 апреля 2010 г. №315, размещенном на сайте Кабмина.

Согласно декларации, предельный размер дефицита государственного бюджета должен составлять не более 4,5% прогнозируемого годового объема валового внутреннего продукта (ВВП). Доля перераспределения ВВП через сводный бюджет должна быть сохранена на уровне не выше, чем прогноз на 2010 г., и не более чем 30,5%, с учетом возможного внесения изменений в акты налогового законодательства и изменения объемов специального фонда бюджета. Удержание госдолга на экономически безопасном уровне (не более 40% ВВП) предусматривается путем осуществления государственных заимствований.

Кабмин, согласно документу, должен будет предоставить гарантии в объеме не более 3% ВВП для реализации инвестиционных и инновационных проектов, направленных, в частности, на развитие экспортного потенциала национальной экономики.

Удельный вес расходов развития и предоставления кредитов предусмотрено ориентировочно на уровне 13-14% всего объема расходов и предоставления кредитов из госбюджета с учетом возможных изменений в структуре расходов и внесения изменений в законодательство. Приоритетным направлением капитальных вложений будет финансирование объектов, которые обеспечивают прирост/поддержание мощностей в 2011-2012 гг. или вводятся в эксплуатацию в 2011 г.

Кроме того, документом предусматривается внедрение государственно-частного партнерства в жилищно-коммунальном хозяйстве, что будет способствовать привлечению финансовых ресурсов на модернизацию и развитие ЖКХ в условиях уменьшения объемов бюджетной поддержки отрасли; концентрация господдержки на удешевление привлеченных кредитных ресурсов для реализации инновационно-инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.

Также предусматривается повышение финансовых возможностей местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления путем закрепления за ними дополнительных источников доходов.

Документом также предусматривается в 2011 г. разработать и внести изменения в законодательство по совершенствованию бюджетного законодательства в части обеспечения развития среднесрочного бюджетного планирования, а также проведение налоговой реформы. Основными направлениями налоговой реформы должны стать поэтапное снижение налоговой нагрузки на налогоплательщиков и принятие мер по легализации доходов и имущества, полученных с нарушением налогового законодательства. Реформирование налоговой системы будет предусматривать также постепенное снижение ставки налога на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость, поэтапное повышение ставок акцизного сбора с целью адаптации налогового законодательства Украины к законодательству Европейского Союза, установление ставок акцизного сбора на компоненты бензинов на уровне ставок на бензины, введение налога на роскошь, отмену малоэффективных общегосударственных и местных налогов и сборов, введение налоговых каникул для семейного бизнеса.

Кроме того, декларация предусматривает сбалансирование финансовых планов НАК “Нафтогаз Украины” и ее предприятий и компаний без привлечения бюджетных средств, государственных ценных бумаг, предоставления рассрочек и отсрочек в уплате налоговых обязательств и утверждения на этой основе бездефицитного финансового плана; а также принятие госпрограммы приватизации.

Предусматривается также снижение дефицита Пенсионного фонда и обеспечение его сбалансированности путем сокращения объема льгот при уплате страховых взносов, оптимизации максимальной величины заработной платы (дохода), с которой платятся страховые взносы, и размера пенсий, поэтапный переход к единым правилам назначения пенсий.

В Бюджетной декларации на 2011 г. запланировано сокращение перечня защищенных статей расходов и определены защищенные статьи расходов преимущественно социального характера: на оплату труда работников бюджетных учреждений; начисления на заработную плату; приобретение медикаментов и перевязочных материалов; обеспечение продуктами питания; оплату коммунальных услуг и энергоносителей; текущие трансферты населению; текущие трансферты местным бюджетам. «Определение защищенными расходами на 2011 год расходов на обслуживание госдолга, реформирование и развитие Вооруженных Сил, разведывательную деятельность, обеспечение живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов вооружения, ракет и боеприпасов Вооруженных Сил, утилизацию обычных видов боеприпасов, непригодных для последующего хранения и использования, строительство жилья для военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава, подготовку кадров высшими учебными заведениями I—IV уровня аккредитации, фундаментальные исследования, прикладные научные и научно-технические разработки, мероприятия, связанные с подготовкой и проведением в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу», - отмечается в Бюджетной декларации.

Документ также предусматривает системное повышение минимальной зарплаты, должностного оклада работникам I тарифного разряда единой тарифной сетки, прожиточного минимума и уровня обеспечения прожиточного минимума; социальную помощь, включая предоставление льгот, в зависимости от материального положения семьи; льготы и компенсации по профессиональному признаку соответствующим категориям граждан с учетом их материального положения и финансирования их за счет средств предприятий и учреждений; увеличение пособия при рождении ребенка.

Справка УНИАН. Согласно Бюджетному кодексу Украины, Кабинет министров Украины до 1 июня должен подать в Верховную Раду проект Основных направлений бюджетной политики на следующий год.

Обязательства КМУ по выплатам по внутреннему долгу составляют в апреле 6 млрд. грн., в мае – 5 млрд. грн. – Азаров

Обязательства правительства по выплатам по внутреннему долгу составляют в апреле 6 млрд. грн., в мае – 5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с представителями УСПП.

Он отметил, что такие большие объемы выплат объясняются непрофессиональной работой прежнего правительства.

“Я вспоминаю свои годы работы министром финансов, мы по внутренним долгам отдавали, в лучшем случае, 1,5-2 млрд. в год, подчеркиваю, в год. А мы в одном апреле должны отдать шесть, в мае – пять (млрд. грн.). Вот предыдущее правительство думало о том, что это бомба под финансовую стабильность... Эту мину предыдущее правительство закладывало под наше. Они знали, что они уйдут. И поэтому так безответственно относились к формированию своих финансовых обязательств” – сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он отметил, что в апреле Пенсионному фонду нужно предоставить безвозвратный заем в размере 4 млрд. грн. «Сколько это получается – шесть и четыре – десять (млрд. грн.), и это помимо других расходов бюджета», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что поступления в апреле от гостаможни составили 4,5 млрд., от налоговой – около 2 млрд. грн.

Вместе с этим, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что правительство справится со сложной ситуацией по выплатам внутреннего долга. Его уверенность, отметил он, основана на том, что таможне и налоговой службе удастся провести успешную борьбу с коррупцией.

Кабмин в мае планирует начать возмещение НДС ценными бумагами Правительство в мае планирует начать расчет по долгам по возврату налога на добавленную стоимость ценными бумагами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с представителями УСПП.

При этом он подчеркнул, что общий долг по возврату НДС превышает 30 млрд. грн. «Более 30 млрд. сейчас - долги по НДС. Вы не ослышались, и я не оговорился. Мы можем отдать их живыми деньгами сейчас при таких доходах в бюджет? Можем или нет? Очень бы хотели, но реально не можем. Поэтому единственный выход – это заместить наши обязательства сейчас нашими ценными бумагами», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что возмещение долгов ценными бумагами будет происходить не по принуждению, а исключительно по желанию субъектов хозяйствования. «Если нет такого желания, значит, жди, пока возместим живыми деньгами. Не откажем – будем возмещать живыми деньгами, никуда не денемся. Закон есть, и мы его будем выполнять», - сказал премьер-министр.

Вместе с тем он подчеркнул, что на данный момент правительство продолжает анализировать размер долга по возврату НДС, поскольку сумма возврата значительно превышает размер, который должен был быть при сокращении объемов торговых операций.

«Если раньше было порядка 20 млрд. (возврат НДС - УНИАН) в год, сейчас стало 38. Я спрашиваю, почему? Кто мне может объяснить? Совершенно очевидно, что действуют воздушные схемы накачивания НДС несуществующего, и в этом механизме задействованы и налоговые службы, и таможенные службы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, по информации вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО, правительство планирует для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке.

По результатам сегодняшнего размещения ОВГЗ в бюджет удалось привлечь 1,270 млрд. грн.

По результатам сегодняшнего размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в Государственный бюджет удалось привлечь 1,270 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

На аукционе были проданы бумаги со сроком погашения: 14 июля 2010 года на 267,611 млн. грн. под 12% годовых; 12 января 2011 года – на 858,126 млн. грн. под 14%; 21 марта 2012 года – на 19,867 млн. грн. под 14% годовых.

По данным Минфина, в Стабилизационный фонд для финансирования подготовки к Евро-2012 будут направлены 124,146 млн. грн., которые были привлечены в результате продажи правительственных бумаг со сроком погашения 20 марта 2013 года под 14% годовых.

Номинальная стоимость одной ОВГЗ – 1 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, по информации Нацбанка, в госбюджет по результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в марте 2010 года поступило 8 млрд. 609,7 млн. грн. (с начала года – 13 млрд. 641,79 млн. грн.). Всего с начала года НБУ разместил ОВГЗ (с учетом ОВГЗ, выпущенных для рекапитализации) на общую сумму 20 млрд. 031,79 млн. грн.

Банки: «Правэкс-Банк» (г. Киев) в I квартале 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, увеличил убыток в 3 раза - до 122,487 млн. грн. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за указанный период сократились почти на 1%, и на 1 апреля 2010 года составили 7,372 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 6%, до 5,329 млрд. грн., обязательства увеличились на 1% - до 6,415 млрд. грн.

Уставный капитал банка за отчетный период оставался на уровне 1,562 млрд. грн., собственный капитал уменьшился на 11% - до 956,539 млн. грн.

Справка УНИАН. АКБ "Правэкс-Банк" создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

Убыток банка за 2009 год составил 711 млн. грн.

Intesa Sanpaolo владеет 100% акций "Правэкс-Банка".

Банк «Хрещатик» увеличит уставный капитал на 200 млн. грн. Банк «Хрещатик» на протяжении 2010 года намерен увеличить уставный капитал на 200 млн. грн.

Об этом говорится сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе, увеличение уставного капитала будет происходить путем дополнительного выпуска акций. Вопросы срока размещения и других параметров допэмиссии будут рассмотрены на ближайшем собрании акционеров, время проведения которого пока не определено.

Справка УНИАН. ОАО «Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 года и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

На 1 января 2010 года активы банка составляли 6,426 млрд. грн., обязательства – 5,769 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,08 млрд. грн., собственный капитал – 657,317 млн. грн., уставный капитал – 617,76 млн. грн.

Чистый убыток банка «Хрещатик» в 2009 году составил 86 млн. грн. против 72 млн. грн. прибыли в 2008 году.

По данным банка, на 1 января 2010 года его акционерами являлись: ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,678%, Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 23,7037%.

По данным агентства Fitch, до 58% акций банка косвенно контролирует Киевская инвестиционная группа.

«БМ Банк» увеличь уставный капитал на 79,25 млн. грн.

«БМ Банк» принял решение увеличить уставный капитал на 79,25 млн. грн. – до 419,9 млн. грн. Как сообщает пресс-служба банка, решение было принято на собрании акционеров банка 20 апреля т.г.

Увеличение будет происходить путем дополнительной эмиссии простых именных акций, размещение которых будет закрытым (частным) и состоится 2-19 июля 2010 года.

Кроме того, по решению акционеров председателем наблюдательного совета (НС) «БМ Банка» переизбран первый вице-президент ОАО «Банк Москвы» Дмитрий АКУЛИНИН, остальной состав набсовета изменен.

По решению акционеров в НС «БМ Банка» введены представители ОАО «Банк Москвы»: Павел ГОРБАЦЕВИЧ, Людмила МАРКИНА, Сергей ГРОШНИКОВ, Никита МОНАХОВ.

Срок полномочий нового состава набсовета ОАО «БМ Банк» – 3 года.

Справка УНИАН. ОАО «БМ Банк» (г. Киев) зарегистрировано 8 ноября 2005 года.

Активы банка на 1 апреля 2010 года составили 2,837 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 2,352 млрд. грн., обязательства - 2,592 млрд. грн., уставный капитал банка - 340,658 млн. грн., собственный капитал - 244,409 млн. грн.

«БМ Банк» в I квартале 2010 года получил убыток 18,834 млн. грн., по итогам 2009 года - 113 млн. грн.

ОАО АКБ «Банк Москвы» (Российская Федерация) владеет 100% в уставном капитале украинского кредитно-финансового учреждения.

Промышленность: Правительство и УСПП подписали Меморандум о сотрудничестве

Правительство Украины и Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) подписали Меморандум о партнерстве и сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, документ был подписан сегодня премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ и президентом УСПП Анатолием КИНАХОМ.

Согласно документу, правительство будет привлекать представителей УСПП к работе по проведению экономических реформ, подготовке соответствующих законопроектов и нормативных актов Кабмина.

Перед подписанием документа Н.АЗАРОВ подчеркнул важность сотрудничества правительства с представителями промышленности.

«Сотрудничество с бизнесом для правительства является чрезвычайно важным. Мы видим в этом не только возможность влиять на экономику через вас, а прежде всего, мы видим возможность вашего содействия реформированию экономики», - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня Н.АЗАРОВ встречался с представителями УСП

Столица: Презентация бюджета Киева на 2010 г. запланирована 14 мая

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции БЮТ в Киевсовете, решение предварительно запланировать на 14 мая презентацию бюджета и программы социально-экономического развития Киева на 2010 год было принято на президиуме Киевского горсовета.

Так называемую «бюджетную сессию» Киевсовета планируется провести 27 мая 2010 года.

Прошлогодний бюджет был принят 6 марта 2009 года.

Годовой план доходов общего фонда бюджета столицы в 2009 г. выполнен на 68%

Киевская городская государственная администрация подала в горсовет отчеты о выполнении бюджета Киева и Программы социально-экономического развития столицы в 2009 г. Об этом сообщается на персональном сайте Киевского городского председателя и главы КГГА Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

«В общий фонд столичной казны поступило 12 млрд. 981 млн. 388 тыс. грн. - 68,2% годового плана. При этом половина доходов столицы досталась государству. Отметим, что план по доходам общего фонда бюджета Киева в 2009 г. составлял 19 млдр. 024 млн. 288,4 тыс. грн., в т. ч. субвенции из госбюджета - 1 млрд. 019 млн. 531,9 тыс. грн., дотации - 72 млн. 999 тыс. грн.», - информирует сайт.

Согласно обнародованным данным, основным источником наполнения столичного бюджета в прошлом году были налоги, обеспечившие 97,7% доходов общего фонда - 11 млрд. 637 млн. 320,9 тыс. грн. (81,9% годового плана). Самые существенные поступления обеспечивал налог на доходы физлиц: в 2009 г. по этой статье в бюджет столицы поступило 9 млрд. 381 млн. 424,1 тыс. грн. (85,8% утвержденного на год плана).

На втором месте по поступлениям - доходы от платы за землю. По этой статье общий фонд пополнился на 1 млрд. 743 млн. 149,8 тыс. грн., что составило 14,6% годового плана поступлений в общий фонд бюджета.

«В 2008 г., когда столичный бюджет составлял 25 млрд. грн., в бюджет государства было перечислено 4,5 млрд. грн., а в 2009 г. при бюджете Киева в 15 млрд. грн. государство получило 7,5 млрд. грн. Поэтому на ряд программ по развитию города и строительству важных инфраструктурных объектов денег в 2009 году катастрофически не хватало», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ в своем комментарии.

Он сказал, что очень рассчитывает на поддержку правительства при формировании бюджета города на 2010 год.

«Мы и так упустили многие возможности из-за отсутствия финансового плана. Сейчас для нас очень важно, чтобы изъятия средств из городского бюджета в государственный были меньше, чем в 2009 году», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

ЧП: Угрозы здоровью украинских граждан в связи с извержением вулкану в Исландии нет - МЧС

Угрозы здоровью украинских граждан в связи с извержением вулкану Эйяфьятлайокудль в Исландии нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестор ШУФРИЧ.

Он отметил, что МЧС Украины сотрудничает в этом вопросе с МЧС России, а также с представителями европейских структур.

По словам Н.ШУФРИЧА, ситуация с извержением вулкана является нестандартной и не может быть на 100% прогнозируемой.

В первую очередь МЧС беспокоит возобновление авиасообщения между Украиной и еврейскими странами.

«Угрозы здоровью нашим граждан не существует», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, авиадвижение в значительной части Европы парализовано с 15 апреля из-за облака пепла от исландского вулкана Эйяфьятлайокудль.

Европейские чиновники после заседания Совета министров по вопросам транспорта ЕС 19 апреля пообещали постепенное открытие авиационного движения, начиная с сегодняшнего дня, 20 апреля.

В то же время британские метеорологи сообщили, что вулкан Эйяфьятлайокудль, извержение которого ранее практически прекратилось, опять активизировался вечером 19 апреля. "Вулкан ранее практически прекратил извергаться, но теперь извержение опять продолжается, вулканический пепел выбрасывается на высоту от 10 до 15 тысяч футов (от 3 до 4,5 тысяч метров)", - говорится в прогнозе распространения вулканического пепла.

Пик воды на Днепре в Киеве пройден - МЧС Пик прохода воды на реке Днепр в Киеве на сегодняшний день уже пройден.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестор ШУФРИЧ сообщил сегодня журналистам.

«Мы сегодня на заседании штаба зафиксировали прохождение максимального пика уровня воды в реке Днепр», - сказал он.

По словам министра, как и прогнозировалось, пик повышение уровня воды в Днепре пришелся на 17-18 апреля. Также Н.ШУФРИЧ отметил, что, согласно контрольным данным, в этот период наибольший уровень подъема воды составлял 93,3 м по Балтийской системе, в то время как угрожающим считался уровень 95 м.

Кроме того, Н.ШУФРИЧ сообщил, что МЧС удалось развести во времени пик прохождения воды в реках Днепр, Десна и Припять.

На данное время уровень воды в Днепре в Киеве составляет 92,72 м.

По словам Н.ШУФРИЧА, если не будет большого количества осадков, то уровень воды в Киеве нормализуется в первой декаде мая.