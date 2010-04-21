Янукович встретится сегодня с Медведевым в Харькове

Президент Украины Виктор Янукович встретится сегодня с Президентом России Дмитрием Медведевым в Харькове.

Это первый визит российского Президента в Украину за два года его работы на высшем государственном посту.

В повестке дня наиболее волнующие для двух сторон вопросы - поставки российского газа в Украину, условия функционирования Черноморского флота России на территории Украины.

"Предполагается рассмотреть проблематику взаимодействия в газовой сфере - в контексте снабжения российским газом Украины и его транзита европейским потребителям. Другая важная для обеих сторон тема - создание условий для функционирования Черноморского флота России на территории Украины", - сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе главы российского государства.

"Харьков - это правильный выбор, потому что газ - это важно, но кроме газа, есть промышленная кооперация, и важно показать ее значение руководителям предприятий и регионов", - сказал журналистам помощник президента РФ Сергей Приходько.

В Кремле отмечают, что в Харькове состоится уже пятая за последние два месяца российско-украинская встреча на высшем уровне. "Такой интенсивный политический диалог - наглядное подтверждение начала качественно нового этапа в двусторонних межгосударственных отношениях", - подчеркнули в пресс-службе.

С.Приходько сообщил, что поездка главы российского государства начнется с посещения Харьковского авиационного завода. Затем пройдет беседа президентов один на один, после которой Д.Медведев и В.Янукович встретятся с руководителями приграничных регионов России /Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области, Краснодарский край/ и Украины /Харьковская, Донецкая, Луганская, Сумская, Черниговская области/. "Межрегиональные и приграничные связи вносят весомый вклад в расширение двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества. Так, доля 11 российских регионов в общем объеме товарооборота с Украиной за 2009 год составила 77 проц. На встрече будут обсуждаться пути расширения географии межрегиональных связей и их дальнейшего укрепления", - сказали в Кремле.

Об итогах переговоров лидеры расскажут на пресс-конференции.

"У нас две важные темы. Во-первых, сотрудничество и расширение сотрудничества приграничных регионов, контакты между которыми были регулярными и при прежних властях Украины, несмотря ни на что, - сказал С.Приходько. - А во-вторых, взаимодействие и расширение кооперации промышленности, в том числе в авиационном блоке, в области авиапромышленности, самолетостроении, связанных с ними высокотехнологичных областях". Именно обсуждением данных вопросов объясняется посещение Харьковского авиазавода.

Помощник главы российского государства сказал, что Д.Медведева будут сопровождать руководитель администрации президента Сергей Нарышкин, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Игорь Сечин, Сергей Приходько. Также в Харьков отправляются главы регионов: Краснодарского края - Александр Ткачев, Белгородской области - Евгений Савченко, Воронежской области - Алексей Гордеев, Курской области - Александр Михайлов, Ростовской области - Владимир Чуб.

"Безусловно, мы и другие вопросы политического и торгово-экономического сотрудничества затронем, сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе и по другим узловым вопросам", - подчеркнул С.Приходько. По словам собеседника агентства, во время переговоров Д.Медведев и В.Янукович "обменяются мнениями о ходе реализации имеющихся договоренностей и определят задачи на будущее".

Он добавил, что поездка в Харьков - "этап подготовки запланированного на вторую декаду мая официального визита президента РФ на Украину".

"Среди актуальных вопросов повестки дня предстоящих переговоров - подготовка очередного заседания Российско-Украинской межгосударственной комиссии, возглавляемой президентами двух стран; продвижение высокотехнологических проектов в атомной энергетике, авиастроении, космосе", - пояснили в Кремле.

Но еще до официального визита Д.Медведева в Киев оба лидера встретятся 8-9 мая на юбилейных торжествах по случаю Дня Победы, планируется и их участие в неформальном саммите СНГ 8 мая в Москве, напомнил С.Приходько. В пресс-службе Кремля сообщили, что в Харькове "президенты обсудят подготовку и проведение совместных мероприятий, посвященных общей для народов России и Украины знаменательной дате - 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".