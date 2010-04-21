ДАЙДЖЕСТ СМИ за 21 апреля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Министров Тимошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру», в котором пишет - Генпрокуратура начала проверять законность увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» на 12 млрд. грн. Экс-чиновники, проводившие допэмиссию госкомпании в 2009 году, уже дают показания…

http://delo.ua/vlast/politika/genprokuratura-vzjalas-za-umanskogo-i-prodana-139671/

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Также «Дело» в материале «В национализированные банки нагрянули «аудиторы» пишет – Кабмин инициировал проверки в трех национализированных банках — Укргазбанке, «Киеве» и Родовид Банке. По словам финансистов, основная цель «аудита» - собрать на команду экс-премьер-министра Юлию Тимошенко достаточно компрометирующей информации. Вместе с тем часть опрошенных банкиров считают, что проверки могут понадобиться в том числе и для реальной оценки текущей ситуации в банках…

http://delo.ua/dengi/banki/v-nacionalizirovannye-nagrjanuli-auditory-139717/

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«Дело» в материале «Таможня очистила бутики от швейцарских часов» пишет – силовые органы изъяли в крупнейших бутиках Киева часы и драгоценности на сумму 200 млн. грн. Операция проходила в рамках борьбы с контрабандой элитных товаров…

http://delo.ua/biznes/kompanii/tamozhnja-vzjala-dobro-139720/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Нацбанк начал делать ставки» пишет – НБУ планирует уменьшить стоимость рефинансирования. Вчера представитель регулятора заявил, что ставка рефинансирования должна быть приближена к учетной. Основания для этого существуют, поскольку месячная инфляция в ближайшие полгода не превысит 1%. Со временем можно ожидать снижения также кредитных и депозитных ставок, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1357909

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Модель для подражания» пишет – Украина представила свой новый пассажирский самолет Ан-158. На него уже есть более 20 заказов на общую сумму $500 млн. Впрочем, их выполнение вряд ли возможно без финансовой поддержки России, а решение о финальной сборке Ан-158 на авиазаводе в Воронеже, где уже производят Ан-148, пока не принято. Дело в том, что в версии до 100 мест самолет является прямым конкурентом самому амбициозному российскому авиапроекту – SukhoiSuperJet-100…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1357919

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Издание «Экономические известия» в материале «Укрпромбанк избавляют от активов» пишет – ликвидатор Укрпромбанка Константин Раевский сообщил о том, что банк намерен передать другому банку свои активы на 3,1 млрд. грн., которые находятся в залоге у НБУ. По мнению экспертов, портфель активов будет передан одному из банков с украинским капиталом, а данная схема станет одним из способов нерыночного перераспределения клиентов между банками…

http://eizvestia.com/fin/full/4196239

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Также «Экономические известия» в публикации «Медведев посетит поклонников» пишут – сегодня президент РФ Дмитрий Медведев приезжает в Украину. Между тем, тот факт, что встреча президентов двух стран проходит в Харькове, носит символический характер, считает директор Центра политических технологий Алексей Макаркин (Москва). «Это та территория, которая особенно доброжелательно относится к украинско-российскому сотрудничеству, где Виктор Янукович пользуется серьезной поддержкой. Таким образом он посылает сигнал своему избирателю о том, что у него хорошие отношения с Россией»,— сказал «i» эксперт. Проведение дополнительной встречи, продолжил он, было вызвано необходимостью «сверить часы», поскольку «официальный визит Медведева в Киев должен пройти без сучка без задоринки. Там уже не будет времени для обсуждения всех нюансов»…

http://eizvestia.com/state/full/4196233

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«Газета по-киевски» в материале «Военных лишают привилегий» пишет – военнослужащим хотят урезать максимальные пенсии и «компенсировать» это повышением пенсионного возраста. Есть опасения, что с таким раскладом казармы вскоре опустеют…

http://mycityua.com/articles/country/2010/04/21/054002.html

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«Газета по-киевски» в материале «Черниговскую область опять получил прораб Батурина» пишет – во Львове назначение главы Львовской ОГА вызывает недоумение и мысли о реванше…

http://mycityua.com/articles/country/2010/04/21/041314.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Ирэна Кильчицкая вывезла из кабинета мебель и занялась детьми» пишет - «Работать в мэрии я больше не намерена», - заявила бывший зам Черновецкого…

http://www.segodnya.ua/news/14131640.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Госпрограмма развития: вместо бюджета тезисы» пишет - Госпрограмма развития на т.г., поданная в ВР в нарушение закона без бюджета, напоминает свод тезисов. Ряд предложений противоречат друг другу, а поэтому априори являются нереальными...

https://economics.unian.net/rus/detail/44015

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Газовая ОПЕК» начала действовать: газ привяжут к нефти...» пишет - ФСЭГ заявил о намерении привязать цену газа к стоимости нефти. Окончательно решат в 2011 году. А пока у мира есть время заняться альтернативой «голубого топлива», пока не поздно…

https://economics.unian.net/rus/detail/44058

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Вулкан взвинтит цены и процентные ставки?» пишет - последствием извержения исландского вулкана может стать холодное лето, что неминуемо скажется на урожае. Это спровоцирует резкий скачок цен на продукты, что вынудит банкиров повысить процентные ставки. Перед мировой экономикой новое испытание?

https://economics.unian.net/rus/detail/43996

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Газ в обмен на самолеты» пишет – Украина не теряет надежды добиться от «Газпрома» снижения цен на газ. Взамен Россия может получить контроль в украинском авиастроительном концерне «Антонов»…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/21/231976

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Издание «Ведомости» в материале «Тариф «Премьерский» пишет – премьер РФ Владимир Путин раскритиковал российских сотовых операторов за дорогой роуминг и не исключил, что они будут за это наказаны. Операторы оправдываются тем, что высокие цены устанавливают их партнеры…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/21/231990

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Издание «Известия» в публикации «Вулканическая прибыль» пишет - на любых катаклизмах можно хорошо заработать. Если для авиакомпаний исландский вулкан - настоящее бедствие, то для автобусных и железнодорожных компаний - источник прибыли. На вулканическом пепле греют руки не только они, но и таксисты, связисты и даже... виноделы…

http://www.izvestia.ru/economic/article3141017/

(УНИАН)