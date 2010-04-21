Ответственность за рейдерство ужесточат

Кабинет министров Украины предлагает на законодательном уровне ужесточить уголовную ответственность за участие в действиях, направленных на незаконный захват и поглощение предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО со ссылкой на соответствующий законопроект, одобренный на сегодняшнем заседании правительства.

По словам С.ТИГИПКО, законопроект, в частности, предусматривает введение нормы о лишении свободы сроком от 2 до 10 лет за подделку документов, которые подаются для государственной регистрации юридических лиц; за участие в захвате зданий и строений предприятий и организаций; за получение фиктивных прав на имущество предприятий и учреждений.

«То есть (подпадают под уголовную ответственность – УНИАН) и государственные служащие, которые участвуют в схемах. Поскольку мы сегодня прекрасно понимаем, что ни один захват предприятия осуществить без участия государственных служащих невозможно. Они (чиновники) должны знать, что никто сейчас играться не будет, если этот закон примут», - сказал С.ТИГИПКО.

Вице-премьер отметил, что по оценкам различных международных организаций, Украина сегодня занимает 109-ое из 183-х мест в рейтинге по уровню защищенности прав собственности. Это негативно влияет на инвестиционный имидж страны. Кроме того, отметил С.ТИГИПКО, за последние годы в Украине, благодаря различным фиктивным схемам, из государственной собственности было выведено около 270 предприятий, и принятие данного закона с усилением уголовной ответственности за рейдерские схемы будет способствовать защите прав инвесторов, как иностранных, так и украинских.