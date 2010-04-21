Азаров позвал Кабмин на субботник

Правительство будет принимать участие в субботнике, объявленном в Украине по инициативе Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Я хочу напомнить, что в субботу по инициативе Президента Украины Виктора Федоровича ЯНУКОВИЧА состоится Всеукраинский день благоустройства. Каждый министр, глава администрации, руководитель предприятия, местные власти должны организовать уборку и починку у себя на предприятии, в населенных пунктах и вокруг. Давайте собственными руками, в том числе и нашими с вами, уважаемые коллеги, наведем порядок и украсим нашу страну», - сказал Н.АЗАРОВ.

В свою очередь, вице-премьер-министр Виктор ТИХОНОВ отметил, что по поручению премьер-министра Н.АЗАРОВА «все министры, все вице-премьеры разъедутся по тем городам и районам, за которые они отвечают, и вместе помогут и местным органам власти, да, возможно, и физическим трудом где-то покажут пример для наведения порядка в городах и районах».

По словам В.ТИХОНОВА, каждый представитель правительства примет участие во Всеукраинском дне благоустройства.

Вице-премьер не согласился с утверждением, что правительство, объявляя субботник, возвращает в Украину советские традиции. «Я не думаю, что все то, что было за 90 лет наработано в советское время, было плохим. И одно из них – это субботники», - сказал В.ТИХОНОВ на пресс-конференции в Кабинете министров.

Вице-премьер считает, что в советское время субботники носили политический характер. «Вы помните, что субботники тогда проводились то ли в Пасху, то ли еще в какой-то противовес. Кроме того, субботники использовались для того, чтобы подтянуть экономические дела предприятий, страны в целом по тем недоработкам, которые были», - напомнил он.

В.ТИХОНОВ подчеркнул, что субботники в Украине не политизированы, а направлены на наведение порядка в стране ко Дню Победы 9 мая.