Кабмин перечислит 2 млн. грн. лучшим участникам акции по благоустройству

Кабинет министров Украины обещает денежное вознаграждение в размере 2 млн. грн. лучшим городам, районам и селам, принимающим участие в акции по благоустройству «За чисте довкілля».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Виктор ТИХОНОВ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Независимо от того, что еще не принят бюджет и средств в бюджете не так много, было принято решение провести акцию «За чисте довкілля», в которой было предусмотрено поощрение тех городов и районов, которые примут активное участие и станут лучшими, премированием в размере 2 млн. грн.» - сказал В.ТИХОНОВ.

Вице-премьер позитивно оценил результаты акции по благоустройству страны в рамках подготовки к празднованию Дня Победы. «Сделано довольно много. Города, районы, предприятия, школы, высшие учебные заведения откликнулись на призыв правительства и местных органов власти. Вот сейчас был период посадки деревьев, кустарников, это было практически по всем городам проведено, по нашим данным, около 3 млн. высажено кустарников и деревьев», - уточнил он.

В.ТИХОНОВ ообщил, что уже выполнено около 60% работ по благоустройству.