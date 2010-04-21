Почти 70% украинцев - за объединение политических сил

Почти 70% украинцев считают, что политические силы должны объединиться ради спасения страны.

Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса на тему: «Роль оппозиции в Украине», проведенного Институтом Горшенина с 19 по 20 апреля 2010 г.

Согласно результатам всеукраинского исследования, более половины украинцев - 58,4% - считают, что действующая власть и украинские политики в первую очередь должны искать пути выхода страны из экономического кризиса. Менее половины опрошенных - 41,0% - считают основной проблемой политическую нестабильность в стране, а менее трети - 29,8% – проблему социальной защиты населения.

Проблема выплаты зарплат и пенсий является основной для четверти респондентов - 24,1%, и почти столько же - 23,2% - считают главной проблемой налаживание дружеских отношений с Россией. Каждый пятый опрошенный - 19,2% - считает, что в первую очередь власти должны решать проблемы здравоохранения Украины; 17,2% - проблемы коррупции; 13,6% - проблемы обеспечения поставок энергетических ресурсов и природного газа; 13,4% - проблемы образования Украины; 11,3% - проблемы преступности. И только 8,4% украинцев считают, что в первую очередь власти должны решать проблемы взаимоотношений с Европейским Союзом, ответ «другое» дали 7,1%, а 2,3% - затруднились ответить на данный вопрос.

При этом большинство респондентов - 65,5% - считают, что сегодня политикам и политическим силам нужно объединяться ради выхода из кризиса и развития экономики Украины. Из них ответ «скорее, да» на этот вопрос дали 52,3%, «точно да» - 13,2% опрошенных. Не считают необходимым объединение политических сил ради спасения экономики страны 22,7% респондентов. Из них 15,9% дали ответ «скорее, нет», 6,8% - «точно нет» на этот вопрос. Затруднились с ответом – 11,8% граждан Украины.

Большинство украинцев - 66,7% - считают, что Украине нужна оппозиция. Противоположное мнение – Украине оппозиция не нужна – высказали только 18,1% опрошенных, а каждый шестой - 15,2% – затруднился ответить на данный вопрос.

Большинство граждан Украины - 61,2% - считает, что оппозиция в нашей стране должна быть конструктивной: она должна объективно критиковать действующую власть и совместно с властью реализовывать позитивные изменения в Украине. Полагают, что оппозиция должна критиковать власть и добиваться ее смены - 19,7% опрошенных, и столько же - 19,1% – затруднились с ответом на данный вопрос.

Каждый второй украинец - 50,1% - положительно оценивает переход во власть политиков, ранее бывших оппозиционерами. (Например, член Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА в 2007 году возглавила СНБО при Президенте Викторе ЮЩЕНКО, Сергей ТИГИПКО в 2010 году стал вице-премьер-министром в правительстве Николая АЗАРОВА, член БЮТ Андрей ПОРТНОВ в 2010 году стал заместителем главы Администрации Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и другие). Из них 37,8% оценивают переход таких политиков во власть «скорее, положительно», 12,3% - «полностью положительно». Отрицательно оценивают переход бывших оппозиционеров во власть 29,1% респондентов. Из них 15,7% дали ответ «скорее, отрицательно», 13,4% - «полностью отрицательно» на этот вопрос. Затруднились с ответом – 20,8% опрошенных.

Считают, что ситуация в Украине улучшится через два года, 41,1% украинцев. Верят в то, что позитивные изменения наступят в нашей стране в течение года, 29,8% респондентов, а 21,5% надеются, что это произойдет в течение ближайших двух лет. Только 5,9% опрошенных настроены особенно оптимистично и полагают, что ситуация в Украине улучшится в течение ближайшего полугодия. Затруднились с ответом на данный вопрос 1,7% респондентов.

* * * Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.