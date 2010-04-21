В Москву приедут главы более 15 государств

В Кремле назвали глав государств, которые приедут в Россию на празднование Дня Победы. По словам помощника президента Сергея Приходько, Москва будуе рада всем, кроме лидера Грузии Михаила Саакашвили, сообщает k2kapital.

Письменные приглашения Кремль направил всем ближайшим соседям – главам стран СНГ. Большинство из них подтвердили свое участие в праздновании 65-ой годовщины Победы.

В «черном списке» только президент Грузии Михаил Саакашвили. В Москве ему не могут простить не только вооруженный конфликт в Южной Осетии, но и взрыв мемориала в Кутаиси. Если человек принимает политическое решение о разрушении памятника героям войны, его присутствие здесь неуместно, заявил Сергей Приходько. При этом он добавил, что несмотря на разногласия между двумя странами, на Красной площади среди прочих будут и грузинские ветераны Великой Отечественной войны. Сообщается, что желание прилететь в Москву выразили канцлер Германии Ангела Меркель, президенты Франции и Чехии Николя Саркози и Вацлав Клаус и другие – всего более 15 глав государств.

Между тем, стало известно, что президент США Барак Обама и премьер-министр Великобритании Гордон Браун по разным причинам не смогут приехать в Москву.